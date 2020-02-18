 Програвши на полі бою, найманці РФ вирішили звинуватити українську сторону в спробі нападу: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими, - штаб ОС

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передає Цензор.НЕТ.
"Російські найманці, здійснюючи спробу підступно прорвати позиції українських військових і отримавши гідну відсіч, запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих. Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права щодо ведення бойових дій, задовільнила це гуманітарне прохання противника, сподіваючись на його гідність. Проте, програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону у спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією. Командування ООС ще раз офіційно заявляє: українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими. Захищаємо Україну, як того вимагає наша Присяга! Честь маємо!" - заявили в штабі ОС.
Такие и победы...
"Украинские военные потеряли позиции вблизи Золотого на Донбассе."
Так кто бой проиграл????
Он готов до Львова ВСУ отводить...
Так потерянные позиции вернули или как?
Какое там может быть достоинство ? Упоминая орков даже близко ненужно писать подобное .
InfoResist
Читать материал на украинском
Продолжение:Хомчак уточнил потери боевиков в результате утренних обстрелов
После сегодняшних интенсивных обстрелов в районе Золотого Луганской области установлено перемирие. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
«По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня. Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне», - написал он.
Журналист также добавил, что масштаб сегодняшних обстрелов беспрецедентный за последние годы.
Напомним, сегодня утром штаб ООС сообщил, что российские вооруженные формирования атаковали позиции украинских военных вблизи нескольких населенных пунктов. Под огневым прикрытием оккупанты предприняли попытку продвижения через линию разграничения.
Украинским бойцам удалось отбить наступление врага. Также была озвучена информация о потерях.