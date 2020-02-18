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Все про:МЗС (2041) ОБСЄ (2430) обстріл (5972) Зеленко (53)

 Україна повідомить державам-учасницям ОБСЄ про сьогоднішню атаку російських найманців на Донбасі

Україна рішуче засуджує атаку найманців РФ на Донбасі і повідомить про неї державам-учасницям ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні вранці російські збройні формування почали наступ на позиції українських військовослужбовців поблизу району розведення в Золотому із застосуванням важкої артилерії і з порушенням лінії зіткнення. Повідомляється про кілька жертв. Ми рішуче засуджуємо цю атаку і повідомимо про це державам-учасницям ОБСЄ", - йдеться в заяві представництва.

Водночас речниця МЗС України Катерина Зеленко написала, що сьогоднішня атака російських найманців, а також використання забороненої зброї призвело до нових втрат: "Дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останньої російської атаки. Використання забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на зустрічі в нормандському форматі. Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цю ескалацію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про атаку найманців РФ: Це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес. На РНБО ухвалюватимемо рішення про подальші кроки

Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували українські позиції на Донбасі.

Унаслідок бойових дій загинув один український воїн, ще четверо зазнали поранень.

Україна повідомить державам-учасницям ОБСЄ про сьогоднішню атаку російських найманців на Донбасі 01
Україна повідомить державам-учасницям ОБСЄ про сьогоднішню атаку російських найманців на Донбасі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176357
 
 
 Топ коментарі
 
Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе

Жёстко Я бы сказал - свирепо. А миссия ОБСЕ. которая на Донбассе уже 6 лет фиксирует "неопознанные вооружённые формирования", сама ж не сообщит?
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он же говорил, что перестанут стрелять, все будет хорошо и силы развели, как же так?
Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 8805
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Эрмак же гарантував що жертв в Золому не буде. Гарант, що тепер будеш робити?
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он же говорил, что перестанут стрелять, все будет хорошо и силы развели, как же так?
Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 8805
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Кремль приучает зелю к тому, что сам кремль будет делать всё, что хочет, а зеля - тоже, всё, что хочет кремль.

Т.е. кремль будет стрелять, убивать, а зеля - озвучивать мантры о "гражданской войне", "примирении" и "диалоге".

Кремлю так удобнее, и для запада убедительнее - если при Порохе врать приходилось русне, и ей не особенно верили, то при зеле врать будет сама Украина.
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Це що СНБО вирішило? Сильна відповідь агресору, я так думаю.
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Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе

Жёстко Я бы сказал - свирепо. А миссия ОБСЕ. которая на Донбассе уже 6 лет фиксирует "неопознанные вооружённые формирования", сама ж не сообщит?
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Миссия ОБСЕ не лезет туда, где стреляют - оно им надо?
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Напишите в Спортлото, больше пользы будет чем от "обеспокоенных". Реальную ответку нужно давать, чтобы и носа не высовывали завоеватели Лондона.
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Эрмак же гарантував що жертв в Золому не буде. Гарант, що тепер будеш робити?
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Ще викладіть відосіки в інстаграмі. Де заява МЗС? Де вимога терміново зібрати радбез ЄС? Хоча про що я? Воно ж сказало, що то провокація, а сивуха запускає платформу примирення та готується прощати та бути прощеним, рюкзаков вже розподіляє ролі в патрулях разом з сєпарами, а інші дибілєти готуються до виборів восени...
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А вот Пётр Алексеевич сделал бы не так, он порвал бы сепаров в клочья!
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Зеля пусть срочно звонит *****... на колени...
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Да кому вы нужны! Слизняки. "Сообщат" об атаке они. Это такой вид реакции - сообщить? Чего вы этим "сообщением" достигните? О вас уже все ноги вытирают, а кремль прямо просто вам на голову.
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А тем пох...им бы побыстрее "мир" за счет Украины или кого бы то нибыло...тем главное прибыль, а она во время заварухи упала...
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Vam nado jadernoje oruzyje vostonovit i nikto nebudet napadat.Jesli jest specialisti na etom nado tratit dengi konecno bez reklami, a posle fakta dollozyt.Ruskim eto bylo bi udar posle cego oni otosli ot vas.Eto mojio mnenyje
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у нас президент - голубь мира. Какое ядерное оружие, что вы?
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сообщим??? это нужно было сделать в течение 15 минут после начала обстрела!!!
понавыбирали...
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Украина сообщит в шарагу рашиста ОБСЭ,которая сделает доклад о том.что ничего не видела
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А їм треба повідомляти? А місія ОБСЄ на Донбасі нічого не замітила? А ви не знаєте відповіді? - "глубокая озабоченность", "недопустимость эскалации", "неуклонное выполнение Минских договоренностей". Нормальний головнокомандуючий віддав би наказ "негайно вернути війська на залишені під час розведення (правильно писати "відведення") позиції".
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Скільки ще треба зашкварів від "гаранта"і його компанії,щоб погнати в шию ,а зелофілітики...
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