 Україна повідомить державам-учасницям ОБСЄ про сьогоднішню атаку російських найманців на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні вранці російські збройні формування почали наступ на позиції українських військовослужбовців поблизу району розведення в Золотому із застосуванням важкої артилерії і з порушенням лінії зіткнення. Повідомляється про кілька жертв. Ми рішуче засуджуємо цю атаку і повідомимо про це державам-учасницям ОБСЄ", - йдеться в заяві представництва.

Водночас речниця МЗС України Катерина Зеленко написала, що сьогоднішня атака російських найманців, а також використання забороненої зброї призвело до нових втрат: "Дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останньої російської атаки. Використання забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на зустрічі в нормандському форматі. Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цю ескалацію".

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Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували українські позиції на Донбасі.

Унаслідок бойових дій загинув один український воїн, ще четверо зазнали поранень.



