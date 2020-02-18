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 Політика України
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 Усі в паніці, але виїжджати з міста ніхто не збирається, - мешканка Золотого Печена

У вівторок вранці, 18 лютого, окупанти почали обстріл українських територій на Донбасі. Терористи атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Обстріли почалися близько шостої ранку, розповіла в коментарі НВ волонтерка Світлана Печена, передає Цензор.НЕТ.

Вона проживає в місті Золоте в Луганській області. Унаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще троє - поранені.

"Зараз відбуваються сильні обстріли територій міста Золоте, селища Новодружківка. З того боку почали стріляти десь о пів на шосту ранку. Так відбувалося десь протягом години, після чого наші почали відповідати", - повідомила Печена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, чотирьох - поранено, - штаб ОС

На цей момент, за її словами, обстріли тривають, але вже не з такою інтенсивністю, як це було вранці.

"Усі в паніці, що це наступ, що наші території захоплюватимуть. Виїжджати з міста ніхто не збирається. Куди виїжджати?" - додала співрозмовниця.

1 жовтня 2019-го за підсумками переговорів у Мінську було ухвалено рішення розвести війська: тоді Збройні сили України і проросійські бойовики домовилися відійти від лінії зіткнення на трьох ділянках - Станиця Луганська, Петрівське та Золоте.

"Такого тривалого стрільбища, як сьогодні, вже давно не було. Однак після розведення військ обстріли у нас тривають майже щодня", - розповіла Світлана Печена.

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176354
 
 
 Топ коментарі
 
Хотелось бы увидеть статистику итогов голосования 2го тура президенстких выборов в Золотом Все в панике, но выезжать из города никто не собирается, - жительница Золотого Печеная - Цензор.НЕТ 1532 Все в панике, но выезжать из города никто не собирается, - жительница Золотого Печеная - Цензор.НЕТ 4864
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Все в панике
Так уже и "все". Только 73% - лекторат "миротворца", умные люди знали что так и будет.
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що..... невже в паніці навіть ті вчителі що так ревно переконували це малоросле бздо розводити війська, бо так нє будут срєєєлять?
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чекайте, ще всунуть це ОРДЛО назад в Україну - о тоді розгуляються рускойобиє братішєчкі
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