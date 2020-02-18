 Усі в паніці, але виїжджати з міста ніхто не збирається, - мешканка Золотого Печена

Обстріли почалися близько шостої ранку, розповіла в коментарі НВ волонтерка Світлана Печена, передає Цензор.НЕТ.

Вона проживає в місті Золоте в Луганській області. Унаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще троє - поранені.

"Зараз відбуваються сильні обстріли територій міста Золоте, селища Новодружківка. З того боку почали стріляти десь о пів на шосту ранку. Так відбувалося десь протягом години, після чого наші почали відповідати", - повідомила Печена.

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На цей момент, за її словами, обстріли тривають, але вже не з такою інтенсивністю, як це було вранці.

"Усі в паніці, що це наступ, що наші території захоплюватимуть. Виїжджати з міста ніхто не збирається. Куди виїжджати?" - додала співрозмовниця.

1 жовтня 2019-го за підсумками переговорів у Мінську було ухвалено рішення розвести війська: тоді Збройні сили України і проросійські бойовики домовилися відійти від лінії зіткнення на трьох ділянках - Станиця Луганська, Петрівське та Золоте.

"Такого тривалого стрільбища, як сьогодні, вже давно не було. Однак після розведення військ обстріли у нас тривають майже щодня", - розповіла Світлана Печена.

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.