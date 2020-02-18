 Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Головною метою ухвалення законопроєкту є посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб шляхом створення правових умов для забезпечення безкоштовним харчуванням їхніх дітей, які виховуються та навчаються в закладах освіти, а також забезпечення дитячим харчуванням новонароджених дітей.

Ухвалення законопроєкту і його реалізація створить додаткові соціальні гарантії для дітей з-поміж внутрішньо переміщених осіб у вигляді забезпечення безкоштовним харчуванням.

Це стане певним наступним кроком у поліпшенні соціального захисту вимушених переселенців та їхнього матеріального забезпечення з боку держави.

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