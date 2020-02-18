 У Мінфіні запропонували президенту ветувати "маржу Холодова"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в офіційному листі за підписом голови Департаменту податкової політики і нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України Лариси Максименко у відповідь на запит однієї з бізнес-асоціацій України.

"Повідомляємо, що Міністерство фінансів дійшло висновку щодо доцільності запропонувати президентові України застосувати до зазначеного закону право вето та повернути його до Верховної Ради України з пропозицією виключити з тексту пункт 2 розділу ІІ "Прикінцевих і перехідних положень" (норми, щодо регулювання ціноутворення під час реалізації тютюнових виробів)" - сказано в листі-відповіді Міністерства фінансів.

Як зазначають у податковому департаменті Мінфіну, "згідно із процедурою, яка регулює порядок вивчення та візування ухвалених Верховною Радою України законів, відповідні пропозиції були надіслані на адресу Кабінету Міністрів України".

Негативна позиція Міністерства фінансів щодо зазначеного закону є цілком обґрунтованою. За оцінками експертів, лише за жовтень-листопад 2019 р. держбюджет України втратив через цей закон понад 2,5 млрд грн.

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Ухвалений у жовтні 2019 р. закон №1049 призвів до повномасштабної кризи на тютюновому ринку. Чотири тютюнові компанії, які входять до десятки найбільших платників податків України, були змушені різко скоротити виробництво і відкликати вже замовлені акцизні марки на сотні мільйонів гривень. А компанія British American Tobacco навіть зупинила свою фабрику в Прилуках.

Позицію Мінфіну поділяють і основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України. Так, минулого тижня виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко на зустрічі з президентом України також закликала Президента Володимира Зеленського застосувати вето проти закону №1049.

"Ми були неприємно вражені тим, що важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються без попереднього обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроєктів з абсолютно інших питань", – заявили в Європейській Бізнес Асоціації.

Дійсно, поправку про встановлення фіксованої маржі на оптовий і роздрібний продаж сигарет внесли кілька депутатів-членів Комітету з фінансів, податкової і митної політики до законопроєкту на абсолютно іншу тему за день до ухвалення законопроєкту в другому читанні та в цілому.

Як пізніше з’ясували журналісти, поправку було ухвалено в інтересах заступника голови згаданого парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет.

У грудні 2019 року Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Андрія Холодова за підозрою у перевищенні владних повноважень.

Пізніше скасування закону №1049 підтримали керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев та ще 30 депутатів фракції "Слуга народу".