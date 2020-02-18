 РФ хоче змусити українську владу провести вибори на неконтрольованій території, - Рахманін про причини загострення на Донбасі

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Росія неодноразово демонструвала, як тільки вона натискає - в української влади з'являється страх перед новими жертвами і втратою територій. І в таких ситуаціях українська влада йде на певні поступки. Зараз підтверджено, за моєю інформацією, щонайменше двоє загиблих і п'ятеро поранених, з яких двоє важких. Бій триває - і це означає, що кількість жертв буде більшою", - сказав Рахманін.

За його словами, з огляду на розташування позицій, Україна ще може втратити частину позицій.

"Це означає внесення нервового розладу. Коли на владу тиснуть силовим методом, коли з'являються нові жертви, вона починає бути більш поступливою. На це розраховує Росія. Це єдина причина. Це не широкомасштабний наступ дійти до Києва, а просто показати зуби і силу. РФ демонструє, що для неї немає меж дозволеного і вона йтиме далі настільки, наскільки це необхідно, щоб реалізувати свій план. План дуже простий - змусити нас провести вибори на території, які Україною не контролюються", - додав Рахманін.

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Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого розгорнувся інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.

Пізніше в штабі ООС повідомили, що бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, четверо - поранені.