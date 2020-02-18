 РФ хоче змусити українську владу провести вибори на неконтрольованій території, - Рахманін про причини загострення на Донбасі

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Росія неодноразово демонструвала, як тільки вона натискає - в української влади з'являється страх перед новими жертвами і втратою територій. І в таких ситуаціях українська влада йде на певні поступки. Зараз підтверджено, за моєю інформацією, щонайменше двоє загиблих і п'ятеро поранених, з яких двоє важких. Бій триває - і це означає, що кількість жертв буде більшою", - сказав Рахманін.
За його словами, з огляду на розташування позицій, Україна ще може втратити частину позицій.
"Це означає внесення нервового розладу. Коли на владу тиснуть силовим методом, коли з'являються нові жертви, вона починає бути більш поступливою. На це розраховує Росія. Це єдина причина. Це не широкомасштабний наступ дійти до Києва, а просто показати зуби і силу. РФ демонструє, що для неї немає меж дозволеного і вона йтиме далі настільки, наскільки це необхідно, щоб реалізувати свій план. План дуже простий - змусити нас провести вибори на території, які Україною не контролюються", - додав Рахманін.
Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого розгорнувся інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.
Пізніше в штабі ООС повідомили, що бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, четверо - поранені.
ВЛАДА в УКРАЇНІ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ, який обрав шмаркліних службовців на ТИМЧАСОВУ роботу.
Ничего, сейчас подштанцы в форму войдут, и следующая "тренировка" "совместного патрулирования" будет "много более лучше"(С).
Выборы среди бандитов.
Выборы среди террористов.
Выборы среди коллаборантов.
Это не палата номер 6, этому вообще нет названия.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Ну, по логике вещей......
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https://www.youtube.com/watch?v=GHPEbO7oUDg
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Уинстон Черчилль
- А нас за шо??
21 хв ·
По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня.
Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне.
Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.
ПОЧЕМУ НЕ ВЫДВИНУТЫ УСЛОВИЯ НА ТИШИНУ ОТХОДОМ НАЗАД НАЕМНИКОВ ХОТЯ БЫ НА 5КМ
или негде будет ходить совместному патрулю..
Далекий 17-й век. Украина много лет охвачена огнем. Площадь, возглавляемый Богданом Хмельницким, не оправдал надежд простых людей и довел до затяжной войны с Польшей, к экономической стагнации и неопределенности. Хотя основным бонусом стало создание независимого государства - Гетманщины, внезапная смерть Хмельницкого оказалась неожиданностью и привела к власти приближенные к нему олигархические кланы. Шаткое положение, требовало новых лидеров и огромных ресурсов, дало возможность возглавить государство гетману Выговскому. Опытный политик и администратор, замечательный дипломат и военачальник, Иван Выговский стал просто находкой для молодого государства. Умело обходя острые углы, постоянно договариваясь, создав антимосковскую коалицию с Западными союзниками (Гадячский договор 1658р.), Выговский смог остановить московскую экспансию и даже разгромить врага под Конотопом. Но не тут то было.
Внутренние реформы, которые ввел Выговский для усиления власти и получения новых ресурсов для государственного строительства (ввел новые налоги и пошлины - некие 1,5% военного сбора и т.д.) вызвали сопротивление среди «евробляхерив» низового казачества. Плюс повышенным тарифам были недовольны и крестьяне. И пошло поехало: «Барыга! Марадьор! Кругом кумовство и коррупция! В крови наживается! А сам с Москвой торгует! Липецкая винокурня » Все это подпитывался и подстрекаемые московской агентурой и московскими деньгами, потому что восточный сосед никак не хотел потерять для себя такой лакомый кусок, как Украина. Утомленный постоянными обвинениями Выговский отрекся гетманской булавы. Но хаос и беспорядок продолжились с новой силой. Апогеем всего этого абсурда стала Черная рада 1663. в Нежине. Где и появился он - Иван Брюховецкий.
Он был замечательным оратором и талантливым демагогом. Говорят, что просил называть себя просто Ваня, и это всем нравилось. Сам был с низов и постоянно подчеркивал, что он «Праст парень с народа», что он «такой как всэ». Произнося речи и снимая эмоциональные видосикы, он стал очень популярным в сети и среди «простого народ». «Большая беда творится старшиной, - говорил Брюховецкий, - гетман и полковники и все меньшие старшины все города, городки и мельницы поделили сами между собой и владеют ими произвольно! Поэтому придет весна сажать будем! Ни обещаний, ни извинений! Сделаем их вместе! Каждый из нас - гетман! ». Провозглашая уменьшение «тарифов», всеобщее равенство и ограничения власти старшины, он еще дополнительно заручился поддержкой московского Царя и некоторых олигархов. С помощью «уставший ат Вайны» народа и под крики «Чтобы не Выговский» Брюховецкого триумфально выбирают Гетманом.
Подняв над головой булаву он мгновенно концентрирует власть в своих руках, убирая конкурентов и объясняя это тем, что «я Ника ничево НЕ должен!» Оппозиция под рев удовлетворенного толпы - обескровленная, а «Свинарчук» Выговского - Каким Сомко и Василий Золотаренко - казнены. Выполняя свои подковерные договорняки и имея определенные финансовые обязательства, Брюховецкий идет на переговоры с Москвой и решает с ней «дагаваритьса гдета пасредине». Дополнительно подписанным ранее в Переяславе «минских договоренностей», которые ни предшественники, ни Москва не собирались выполнять, он подписывает новую «формулу Штайнмайера» (Батуринские статьи 1663.). Это соглашение существенно ограничивает суверенитет Гетманщины-Украины, но царь такой «пасрединою» все равно не доволен. Брюховецкого пустыми обещаниями, угрозами и шантажом выманивают в Москву, где он сдает с потрохами абсолютно все украинское и в 1665р. подписывает так называемые Московские статьи.....читай далі....
Или он наживается на войне ? А говорили что Порох наживается, и если не избрать Пороха, то война закончится.
Ну что, закончилась ? В вам вопрос, зескотины.
Этот договор отменяет украинскую политическую, административную и финансовую независимость, превращая все в «юга-западном федеральний округ», Украинская церковь подчиняется Московской, а в крупнейших украинских городах размещаются гарнизоны с «Зелена челавечькав» и «апалченцев». Сам Брюховецкий получает титул «Вашего царского пресвитлого Величества благодетеля моего милостивого боярин и гетман верного войска вашего царского вирньий холоп и найнижший подножок пресвитлого престола, пресвитлого Величества Запорозким Ивашка Брюховецкий».
А теперь представьте, если бы на его месте оказался не «выдающийся лидер современности», а просто какой-то дурачок? Западные союзники тоже так подумали и, покрутив пальцем у виска, подписали в 1667. с Москвой сепаратный Андрусовский мирный договор. А также сняли все санкции и с чистой совестью запустили Северный Поток - 2.
Внутри государства оказалось тоже не все в порядке - поборы увеличиваются, беспорядок усиливается на всех должностях оказываются дружбаны и соратники из Квартала. При этом Брюховецкий настолько не успевает жить, что нет времени не только к парикмахеру сходить, но и следить за имениями, которыми он постоянно обрастает. Проблемы накапливаются и гетман становится поперек горла всем - и казачеству, и простонародья, и старшине.
Хаотичная политика, террор, сдача государственных интересов, полный дипломатический дилетантизм, бросание с криками «если нада я и перед чьортам лысым стану на калени» от одного союзника к другому, приводят его на переговоры в Правобережной гетмана Дорошенко. Разговор, понты, угрозы, ссора, «я гетман, а нэ лох какойто!». Дорошенко не раздумывая принимает решение, что «хуже нэ будет», захватывает и казнит Брюховецкого. Без сантиментов. Не спасла ни охрана, ни бывший рейтинг, ни СБУ, не успели спросить за «етава чьорта» ... А в это же мгновение где садилось солнце за селом. Защелкал соловей в лесу. С поля шли усталые косари. А в доме накрывала стол раскрасневшаяся хозяйка. Украина жила своей жизнью, пережив еще одного ... как его? ... кий ... ский. Блин, уже и фамилия стали забывать....читать далее..