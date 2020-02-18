 Кудерчук ще не є головою Держкіно, але буде призначена цього тижня, - Бородянський

"Вона є переможцем конкурсу ... Вона стане керівником на цього тижня", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 29 січня у своєму телеграм-каналі Бородянський за результатами засідання уряду написав, що Кудерчук призначено головою Держкіно. Водночас, як стало відомо агентству, на засіданні наприкінці січня Кабмін лише визначив Кудерчук переможцем конкурсу.

Цього самого дня, після громадського обговорення інформації про її призначення, Кудерчук закликала судити про неї за результатами роботи і зазначила, що ті, хто говорить про відсутність у неї досвіду, не володіють інформацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно

Кудерчук у 2019 році стала заступником голови Запорізької обласної держадміністрації. З 2017 року вона працювала в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі.

4 жовтня Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держкіно. За результатами конкурсу фінальний етап пройшла лише Юлія Сінькевич. 21 листопада стало відомо, що Сінькевич не набрала достатньої кількості балів за результатами співбесіди в четвертому турі конкурсу. В результаті було оголошено повторний конкурс, в якому перемогла Кудерчук.