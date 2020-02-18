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 Політика України
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Все про:Держкіно (115) Бородянський Володимир (94) Кудерчук Марина (5)

 Кудерчук ще не є головою Держкіно, але буде призначена цього тижня, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту України заявляє, що Марина Кудерчук ще не є главою Державного агентства з питань кіно, але буде призначена Кабінетом міністрів на поточному тижні.

"Вона є переможцем конкурсу ... Вона стане керівником на цього тижня", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 29 січня у своєму телеграм-каналі Бородянський за результатами засідання уряду написав, що Кудерчук призначено головою Держкіно. Водночас, як стало відомо агентству, на засіданні наприкінці січня Кабмін лише визначив Кудерчук переможцем конкурсу.

Цього самого дня, після громадського обговорення інформації про її призначення, Кудерчук закликала судити про неї за результатами роботи і зазначила, що ті, хто говорить про відсутність у неї досвіду, не володіють інформацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно

Кудерчук у 2019 році стала заступником голови Запорізької обласної держадміністрації. З 2017 року вона працювала в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі.

4 жовтня Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держкіно. За результатами конкурсу фінальний етап пройшла лише Юлія Сінькевич. 21 листопада стало відомо, що Сінькевич не набрала достатньої кількості балів за результатами співбесіди в четвертому турі конкурсу. В результаті було оголошено повторний конкурс, в якому перемогла Кудерчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176347
 
 
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Хто б сумнівався. Аж, директорка кінотеатру, яка заборонила показ партіотичних українських фільмів, і пов'язана з " потрібними людьми". Чи може бути більш підходяща кандидатура
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Кто не видел женщину с тремя куями ? Вот смотрите:
Кудерчук ще не є головою Держкіно, але буде призначена цього тижня, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1772

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Эта баба в основном подвизалась по сельскому хозяйству-где они этих неучей находят.поразительно
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