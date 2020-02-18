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 Суспільство
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Все про:Укрзалізниця (928) Голик (75)

 Стандарти управління Deutsche Bahn допоможуть "Укрзалізниці" вирішити частину проблем, - Голик

Основна ідея залучення Deutsche Bahn до управління "Укрзалізницею" в тому, що впровадження стандартів німецької компанії допоможе вирішити частину проблем УЗ.

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" заявив радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"УЗ з одного боку національне надбання, з іншого - дико корупційна річ. Будь-який призначений туди менеджер не несе ніякої відповідальності, крім кримінальної. У разі керування УЗ інституцією можна підписувати будь-які договори про її відповідальність. У тому, що стосується DB, - про фінансування, про дешеві гроші, про будівництво заводів і т.д.", - зазначив Голик.

Як підкреслив радник прем'єр-міністра, історія з DB та УЗ - це ще й історія про геополітику - коли у поважної країни з'являються інтереси в Україні, які вона готова захищати.

"З іншого боку, існуюче законодавство не може нікому нічого прогарантувати. Німці розуміють, що ми маємо рухатися крок за кроком і в рамках закону. І ось так крок за кроком до чогось можна прийти. З моєї суб'єктивної точки зору, УЗ просто потрібно віддати в управління DB під жорстке зобов'язання. Але починати потрібно з консалтингу. І за консалтинг потрібно платити", - резюмував він.

Раніше Юрій Голик заявив, що Deutsche Bahn буде консультувати і підтримувати "Укрзалізницю" в питаннях управління та технічних питаннях. 22 січня 2020 року відповідну угоду було підписано в Давосі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176346
 
 
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Никак не могу понять на кого это рассчитано. Общался и с бывшими коллегами с Siemens Mobility. И с немцами, и австрийцами, все только разводят руками, что ничего об этом не знают
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Ога-Ога, особенно в дыбельцево Стандарты управления Deutsche Bahn помогут "Укрзализныце" решить часть проблем, - Голик - Цензор.НЕТ 6834 наведут порядок
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Хтось хитрожопий, а хтось наівний. Не підкажете хто який?
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Deutsche Bahn - це успішна прибуткова організація? Ой ні.

Ну то може краще спробувати пошукати людину як колись був Кирпа.
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Чувак был в команде Порошенко и в новой не растерялся бабло осваивал знатно. Реки углублял которые в итоге все равно за илились, в пустых селах дороги строил и школы и по фигу что к этим селам не добраться и улицы на три дома.
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