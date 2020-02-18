 Стандарти управління Deutsche Bahn допоможуть "Укрзалізниці" вирішити частину проблем, - Голик

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" заявив радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"УЗ з одного боку національне надбання, з іншого - дико корупційна річ. Будь-який призначений туди менеджер не несе ніякої відповідальності, крім кримінальної. У разі керування УЗ інституцією можна підписувати будь-які договори про її відповідальність. У тому, що стосується DB, - про фінансування, про дешеві гроші, про будівництво заводів і т.д.", - зазначив Голик.

Як підкреслив радник прем'єр-міністра, історія з DB та УЗ - це ще й історія про геополітику - коли у поважної країни з'являються інтереси в Україні, які вона готова захищати.

"З іншого боку, існуюче законодавство не може нікому нічого прогарантувати. Німці розуміють, що ми маємо рухатися крок за кроком і в рамках закону. І ось так крок за кроком до чогось можна прийти. З моєї суб'єктивної точки зору, УЗ просто потрібно віддати в управління DB під жорстке зобов'язання. Але починати потрібно з консалтингу. І за консалтинг потрібно платити", - резюмував він.

Раніше Юрій Голик заявив, що Deutsche Bahn буде консультувати і підтримувати "Укрзалізницю" в питаннях управління та технічних питаннях. 22 січня 2020 року відповідну угоду було підписано в Давосі.