 Президент на РНБО має сформувати план дій у відповідь на агресію Москви, - Яценюк

"Черговий акт агресії Росії проти нашої держави є ще одним демонстративним доказом, що спроби умиротворення Кремля безперспективні. Замість очікуваного миру Росія провокує чергове загострення, яке приносить нові жертви і руйнування", - заявив експрем'єр-міністр України (2014-2016 років), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк. Про це він написав у своєму Facebook 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні зранку російські окупанти із застосуванням забороненого озброєння атакували позиції українських Об’єднаних сил біля низки населених пунктів на лінії протистояння. За попередніми даними, серед наших воїнів є важкі втрати, підкреслив Яценюк.
"Така хижацька поведінка агресора має отримати адекватну реакцію України і міжнародної спільноти", - написав він.
Президент України повинен негайно скликати засідання РНБО і сформувати план дій України у відповідь на агресію Москви, підкреслив Яценюк.
"Ілюзій в оцінці намірів Росії бути не може. Такі ілюзії коштують кров і життя наших людей", - наголосив лідер "Народного фронту"
"До миру агресора можуть змусити лише міжнародний тиск і санкції, а також сильна Українська армія, готова рішуче захистити нашу незалежність і суверенну територію. Росія має беззастережно забратися з України, понести відповідальність за агресію та окупацію – це єдиний шлях для вирішення конфлікту", - написав Яценюк.
Сеня, план уже давным-давно должен был быть готов.
Политик, претендующий на звание государственного деятеля, МУЖА, должен просчитывать последствия своих действий. И не ставить свои личные обиды выше государственных интересов.
Вот эти вот, которые сегодня стреляют, в октябре проголосуют и выберут "достойных" на "демократических" выборах.
Это запредел.
Таких выборов нигде еще не было (кроме, возможно, в самой молодой "демократической" стране мире, Южном Судане, но там демократы-христиане, вчерашние каннибалы, уже который год населения "мочат" в ходе гражданской войны. Вероятно, не поделили потоки по результатам выборов).
Пора запомнить и смириться!
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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...
штаны подайте чистые для осла....
Когда "бубочка" сам сказал, что у него нет времени "на стратегические решения"?
Я так считаю, что опыт полезный перенимать нужно.
Например, во всем мире проводились концерты солидарности (неважно, с кем, с кем было нужно проявить солидарность, те и проводились).
Почему бы "бубочке" не сыграть креативно на рояле на центральной площади Луганска и Донецка?
За мир?