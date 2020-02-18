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 Політика України
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Все про:Зеленський (4554) РНБО (668) Яценюк (2256) операція Об'єднаних сил (2062) Золоте (159)

 Президент на РНБО має сформувати план дій у відповідь на агресію Москви, - Яценюк

Ілюзій в оцінці намірів Росії бути не може.

"Черговий акт агресії Росії проти нашої держави є ще одним демонстративним доказом, що спроби умиротворення Кремля безперспективні. Замість очікуваного миру Росія провокує чергове загострення, яке приносить нові жертви і руйнування", - заявив експрем'єр-міністр України (2014-2016 років), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк. Про це він написав у своєму Facebook 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні зранку російські окупанти із застосуванням забороненого озброєння атакували позиції українських Об’єднаних сил біля низки населених пунктів на лінії протистояння. За попередніми даними, серед наших воїнів є важкі втрати, підкреслив Яценюк.

"Така хижацька поведінка агресора має отримати адекватну реакцію України і міжнародної спільноти", - написав він.

Президент України повинен негайно скликати засідання РНБО і сформувати план дій України у відповідь на агресію Москви, підкреслив Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат (оновлено)

"Ілюзій в оцінці намірів Росії бути не може. Такі ілюзії коштують кров і життя наших людей", - наголосив лідер "Народного фронту"

"До миру агресора можуть змусити лише міжнародний тиск і санкції, а також сильна Українська армія, готова рішуче захистити нашу незалежність і суверенну територію. Росія має беззастережно забратися з України, понести відповідальність за агресію та окупацію – це єдиний шлях для вирішення конфлікту", - написав Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176342
 
   
 Топ коментарі
 
зе не президет он случайный человек на этом месте((((((((((
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С 5 утра идет бой, а на 12 назначено заседание? Позавтракать хоть успели эти зеленые сопли? Впрочем, результат этого сборища вполне предсказуем - несмотря на подлую, гадкую и т.п. провокацию, всеми силами продолжать процесс мирного урегулирования и формирование совместных патрулей с теми, кто эту маааленькую провокацию сделал. Ничего другого от зеленых *удаков ждать не приходится.
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зе не президет он случайный человек на этом месте((((((((((
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эбонитовой палкой бить его ,пока не посинеет
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А у этого слабоумного в планах выборы в ОРДЛО. Ничего не поменялось.
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Да по ходу нашему Президенту, хоть ссы в глаза, у него мирный план.
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Он "никому ничего не должен", забыли?!
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На самом деле лучше уж не созывать СНБО в составе которого половина с ОПЗЖ, малорос Сивуха и малорос ЗЕбил
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Откуда Яйцеголовый? В Лондоне нечем заняться, опять решил засветиться, скоро выборы... может приедет свою стену проинспектирует, как идет строительство 6-ой год...
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И что там на СНБО решат Королевская с Сивохо, сборище врагов и импотентов...
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кролик, відростивший бородку та пейсики, все одно залишиться лише нікчемним кроликом!
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Ще одна пейсата мразота вилiзла з порохошоколадного цеху
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Яценюк не в курсе что время заседания СНБО уже назначено и на 12.00 по итогам назначен брифинг? тормозит однако
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С 5 утра идет бой, а на 12 назначено заседание? Позавтракать хоть успели эти зеленые сопли? Впрочем, результат этого сборища вполне предсказуем - несмотря на подлую, гадкую и т.п. провокацию, всеми силами продолжать процесс мирного урегулирования и формирование совместных патрулей с теми, кто эту маааленькую провокацию сделал. Ничего другого от зеленых *удаков ждать не приходится.
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воно три дні сподівалося що літак в Ірані сам впав, забули?
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Президент Украины должен немедленно созвать заседание СНБО и сформировать план действий Украины в ответ на агрессию Москвы, подчеркнул Яценюк.

Сеня, план уже давным-давно должен был быть готов.
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Этот перзидент никому ничего не должен, он сам об этом ясно сказал. Он не лох какой-нибудь! Война - не война, провокации - шмовокации, какая разница... Поразительно, что практически ни один зебилоид публично не признал, что был идиотом на прошлых выборах. До сих пор не признал.
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А ты, Сеня, думал, что будет по другому, когда вы с Аваковым валили Пороха?
Политик, претендующий на звание государственного деятеля, МУЖА, должен просчитывать последствия своих действий. И не ставить свои личные обиды выше государственных интересов.
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Сивуха озвучит план капитуляции....он его уже рисует....
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какой президент? у него только приход начался, отцепитесь от него
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Хто должен? Кловун с квартала 95 вместе с комиком Сивухой? Яценюк. ты шо. типилл? Я имел о тебе лучшее мнение..
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План дій уже сформований: в очах путіна мир; відведення ще на трьох ділянках; примирення імені Сивохо! Президент на СНБО должен сформировать план действий в ответ на агрессию Москвы, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8498
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Выборы октябрьские в ОРДЛО.
Вот эти вот, которые сегодня стреляют, в октябре проголосуют и выберут "достойных" на "демократических" выборах.
Это запредел.
Таких выборов нигде еще не было (кроме, возможно, в самой молодой "демократической" стране мире, Южном Судане, но там демократы-христиане, вчерашние каннибалы, уже который год населения "мочат" в ходе гражданской войны. Вероятно, не поделили потоки по результатам выборов).
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Взагалі то у Генштабу має бути десятки планів на такий випадок. Не залежно від того, хто на даний час гарант
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По ходу так и есть, оставить занятые позиции, снять минные заграждения, а когда противник пойдёт в атаку, то отбиваться и вопить о помощи...
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Харэ трандеть - ОН ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
Пора запомнить и смириться!
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Не кричіть на бубочку! Не кажіть, що він має робити, бо йому не до того зара! Він ледве памперси встигає мінять: то Порох скаже, тепер от кролік Джехад, а якщо ще й кривавий Пастор щось скаже - преЗЕдентська діарея днів на 3 буде Президент на РНБО має сформувати план дій у відповідь на агресію Москви, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5181
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План какой план план план....
штаны подайте чистые для осла....
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Какой, к едрене, план?
Когда "бубочка" сам сказал, что у него нет времени "на стратегические решения"?
Я так считаю, что опыт полезный перенимать нужно.
Например, во всем мире проводились концерты солидарности (неважно, с кем, с кем было нужно проявить солидарность, те и проводились).
Почему бы "бубочке" не сыграть креативно на рояле на центральной площади Луганска и Донецка?
За мир?
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Не поймут скоты, пристрелят сразу. Это ж мы в Киеве, толерантные и понимающие...
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Ще один "ТЕРМІНАТОР" озвався, самий героїчний зі всіх героїчних, що будував огорожу, як в курнику, від лисів... Було вже таке засідання РНБО... після нього відвалився - Крим, і частина Даунбасу...
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а сеня гандон должен достроить стену на границе.
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Кто-нить рояль на СНБО притараньте и прЗЕдент вам точно: и Сформирует и даже исполнит Сформированное, то вы его еще не знааааете!
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Кто это ? Напомнил о себе громко пукнув ...
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План действий: дооольше и пристальнее посмотреть в глаза Хйлу.
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