 Президент на РНБО має сформувати план дій у відповідь на агресію Москви, - Яценюк

"Черговий акт агресії Росії проти нашої держави є ще одним демонстративним доказом, що спроби умиротворення Кремля безперспективні. Замість очікуваного миру Росія провокує чергове загострення, яке приносить нові жертви і руйнування", - заявив експрем'єр-міністр України (2014-2016 років), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк. Про це він написав у своєму Facebook 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні зранку російські окупанти із застосуванням забороненого озброєння атакували позиції українських Об’єднаних сил біля низки населених пунктів на лінії протистояння. За попередніми даними, серед наших воїнів є важкі втрати, підкреслив Яценюк.

"Така хижацька поведінка агресора має отримати адекватну реакцію України і міжнародної спільноти", - написав він.

Президент України повинен негайно скликати засідання РНБО і сформувати план дій України у відповідь на агресію Москви, підкреслив Яценюк.

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"Ілюзій в оцінці намірів Росії бути не може. Такі ілюзії коштують кров і життя наших людей", - наголосив лідер "Народного фронту"

"До миру агресора можуть змусити лише міжнародний тиск і санкції, а також сильна Українська армія, готова рішуче захистити нашу незалежність і суверенну територію. Росія має беззастережно забратися з України, понести відповідальність за агресію та окупацію – це єдиний шлях для вирішення конфлікту", - написав Яценюк.