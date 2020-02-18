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Все про:Зеленський (4554) обстріл (5972) операція Об'єднаних сил (2062)

 Зеленський про атаку найманців РФ: Це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес. На РНБО ухвалюватимемо рішення про подальші кроки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки (РНБО) будуть ухваленні рішення про подальші кроки України у зв'язку з атакою бойовиків на позиції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок вранці.

Про це Президент написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію.

Сьогодні зранку вони атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що воїни Збройних сил України дали гідну відсіч агресору: "На жаль, з нашого боку є втрати. Станом на зараз бій завершено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, чотирьох - поранено, - штаб ОС

"Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками.

Збираємо сьогодні засідання РНБО. Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", - написав глава держави.

Читайте: Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко

Зеленський про атаку найманців РФ: Це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес. На РНБО ухвалюватимемо рішення про подальші кроки 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176339
 
 
 Топ коментарі
 
Смерті воїнів це провокація? Ти йокнувся від коксу зовсім клоун?
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За логікою Зеленського: "треба просто здатися, тоді не будуть стріляти". Це ватна ганьба, а не президент!
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Зарядить Сивоху в пушку и по сепарам. Там площадь накрытия ого-го. Как раз и план премирения расскажет
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Съезди теперь побыковать перед воинами на передовую, падло.
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як це Зє!льона плєсєнь не звинуватила в провокації бійців ЗСУ?
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Який тут мирний процес? Прокинься. Тут війна, тут гармати і міномети. Хто розповідає про "мирний процес", той самий відвертий ворог! Ми втрачаємо дух нашої армії, ми втрачаємо міжнародну підтримку. Чи Ви, пане, за рахунок смертей і сиріт наших воїній хочете стати голубом миру?
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Зелена мерзота!
Такого нікчеми біля керма України ще не було.
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Шо он называет мирным процессом? желание к миру лугандонов они продемонстрировали А процесс с участием одного называется анонизмом.
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Яка провокація--ти просто ідіот. росія ніколи не полишала плани завоювати Україну. Це ти зрадник і провокатор,брехун і сцикун. Ти вихований україноненависником і придурком на 95 кварталі.
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Ти главнакамандувач чи нє? Позабирай у наших зброю к буям. Бо у них нєрви розшатані. Постійно на провокації ведуться. Тільки спати мішають. А ще лучче розпусти всіх по домам. Там само розсосеться. А РНБО давай вже завтра.
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Это не "циничная провокация", а Путин клоуна возит "мордой о стол", указывая ему его истинное место-под подошвой его сапога. А утирается Украина. Неужели в Украине не нет украинского Пиночета, чтобы разогнать шпану у власти? В данном случае на "активность народа" надеяться не приходится. Опять изберут или уголовника, или клоуна.
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Неужели так трудно президенту назвать оккупантов российскими? У нас же целый закон об этом есть!
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Трудно.. у него при слове\виде )(уйла мошонка аж к гландам подтягивается и от этого он начинает гундосить в нос еще сильнее!!!
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Сам собі вигадав якийсь "мирний процес", сам в нього повірив і пи*здить про нього. Хто тобі обіцяв мир??? Путін? Коли? На яких умовах? З ким ти його узгодив? Наполеон недороблений.
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По крайней мере не обещал за 2 недели закончить войну.
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Та да. Він нікому нє должен. Він тут по приколу.
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зейло тупе некчемне створіння, воно **********!!!!
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Путин с него стебется а янелох ему подигрывает ценою жизней солдат. Еще и патрули совместные в чем то обвинят и кинут на подвал. Это тебе путин устроит не сомневайся.
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Вы уже ***** приняли, о совместном патрулировании.
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ну что **** криворожская, "нужно просто прекратить стрелять" ? это с этой ************** мразью ермолка собрался совместно патрулировать, а квартальных шнырей и сивуху свинорылую. тоже туда патрулировать возьмете, миротворцы херовы?
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теперь самое время ехать на парад в мацкву
Зеленський про атаку найманців РФ: Це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес. На РНБО ухвалюватимемо рішення про подальші кроки - Цензор.НЕТ 3773
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чмо дебильное, какие наХ... найманци, как вы уже твари за@#али своим словоблудием, мудачье млять с банковой, там ************* войско воюет!
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Как любая полит-проститутка, шмаркля быстро научился говорить БЕЗЛИЧНЫМИ предложениями. "Вечереет", "похолодало", "Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс"... Так ЧЬЯ попытка, шмаркля!?!? Ты даже ИМЯ своего куратора из мокшании сцышь назвать!?!? Зеленський про атаку найманців РФ: Це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес. На РНБО ухвалюватимемо рішення про подальші кроки - Цензор.НЕТ 6614
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Ветром подуло.
Скоро "бубочку" сдует нахрен.
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Восени в країні місцеві вибори. Цей джокер думає до того часу розвалити країну? Адже за партію імені собаки Шаріка ніхто голосувати не буде гарантовано
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Уявляю, який гідрант зараз не задоволений - треба віддуватись перед усією Україною за «пасматрєл в мірниє глаза», «нужна проста пєрєстать пастрєлівать» і тд. Хоч я впевнений, ДБР може відкрити кримінальні справи на наших загиблих/поранених, бо ті завадили малоросу «помиритись».
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це напевне "ЯнєЛОХУ" вітання від ***** з річницею Майдана.
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«На провокацию не поддаваться, по самолетам не стрелять … Немцы кое-где начали вести бой с нашими погранзаставами. Это очередная провокация. На провокацию не идти. Войска поднять по тревоге, но патронов на руки не давать»
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Украине давно пора подумать об оружиии массового поражение.Теже ольха могут быть оснащены кассетными боеголовками.И все колоны,что заходят в Украину можно уничтожать на марше.Я имею ввиду колоны с боеприпасами,живой силой,гсм ...А так я бы не отказался от водородной бомбы или атомной.
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Подогнать Акацию и Гиацинт и влупить в ответ так чтобы сепары болялись на 40 км подойти к линии разграничения,чтобы там осталось мертвое поле. Мирное население предупредить заранее чтобы убегали в любую сторону 40 км
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Сівоху, Дубінського, Зелєнського на передову в окоп ! Без зброї, проста пжрєстать стрєлять!!!
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ти, ****, зебіл штопаний, серед депутатів ЄС - три ветерана війни (Бондар, Забродський і Зінкевич, вже не враховуючи справжнього Верховного Головнокомандувача), один колишній військовополонений (Чигойз), купа учасників Майдану Гідності включно з коменданом Майдану а всі інші - майже всі волонтери для ЗСУ.
У вас зебілів стільки майданівців не знайдеться!
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Назад к тоталитаризму.

Помнится, аеред выборами кто-то за Кадетов тут приводил доказательства, что Бубочка построит тоталитарную страну. Ну что ж, но был прав:

Арахамия допустил переход к президентско-парламентской республике
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допустил переход к президентско-парламентской системе правления. Потому что наш парламентаризм с его точки зрения не является правильным, и эта система принятия решений мешает нам двигаться с необходимой для выхода на уровень европейских и азиатских стран скоростью.

По словам главы фракции, тут нужна эффективность, и «всегда эффективность тогда, когда кто-то единолично принимает решения, намного выше, чем коллегиально консенсус найти». И вообще «наш парламентаризм не является настоящим парламентаризмом», и он мешает нам двигаться с необходимой скоростью для того чтобы догнать европейские передовые страны или азиатские страны.(с)
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"Правильно дорогой идет товарищ"(С) Арахамия.
Аваков - вечный канцлер, и Арахамия при нем.
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Пане Президенте, а з чийого боку це цинічна провокація?
Може від волонтерів, чи Антоненко з Кузьменко із СІЗО створюють соціальну напругу?
Чи це "народна міліція ДНР", щодо існування і збереження якої з імпліментацією в Конституцію/законодавство України турбується Аваков за вашим миротворчим планом проведення виборів на окупованій території і примирення з колаборантами/вбивцями/московитськими військами
Чи може це українські воїни провокували московитське військо/колаборантів, здійснивши своє відведення з обладнаних позицій,
а може провокує до обстрілів і наступу на Україну ваша заборона захищати українську землю, заборона ВСУ застосовувати адекватну зброю і на упередження московитським наступам і обстрілам?
Пане Президенте, на вашій совісті і відповідальності смерті і калітства українських воїнів, а також загроза незалежності України
Усі ваші призначення клоунів і шутів, кумів, партнерів по кіно і бізнесу, "професіоналів" , монополізація і практично захоплення Парламенту, повернення в Україну колаборантів та антиукраїнських діячів, ПРРигів, ваше неприйняття усього українського, підтанцьовка олігархам - це все свідчить про зраду України і несе загрозу нової окупації московією України.
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А шо ж то за оккупанты? Шо ж то за агрессоры? С Альфы Центавры, ишак ты оманский?
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И мы видим, что никакая подобная "циничная провокация" не остановит зЭ в желании перестать стрелять. "Это жертвы, на которые я намерен пойти" (ц)
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Пане Президенте, а з чийого боку це цинічна провокація?
Може від волонтерів, чи Антоненко з Кузьменко із СІЗО створюють соціальну напругу?
Чи це "народна міліція ДНР", щодо існування і збереження якої з імпліментацією в Конституцію/законодавство України турбується Аваков за вашим миротворчим планом проведення виборів на окупованій території і примирення з колаборантами/вбивцями/московитськими військами
Чи може це українські воїни провокували московитське військо/колаборантів, здійснивши своє відведення з обладнаних позицій,
а може провокує до обстрілів і наступу на Україну ваша заборона захищати українську землю, заборона ВСУ застосовувати адекватну зброю і на упередження московитським наступам і обстрілам?
Пане Президенте, на вашій совісті і відповідальності смерті і калітства українських воїнів, а також загроза незалежності України
Усі ваші призначення клоунів і шутів, кумів, партнерів по кіно і бізнесу, "професіоналів" , монополізація і практично захоплення Парламенту, повернення в Україну колаборантів та антиукраїнських діячів, ПРРигів, ваше неприйняття усього українського, підтанцьовка олігархам - це все свідчить про зраду України і несе загрозу нової окупації московією України.
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де на https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2464201587163536 хоча би слова чи поняття "касапи - агресор", касапи - окупант". "касапи - вчергове напали"??? Я вже не кажу, що нема згадки про *****!

"бойовики та окупанти" - це, далебі МАЛО!
Це - ознака капітуляції перед ******!
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Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" - росія визнана агресором, чорним по білому.

ст. 68 Конституції України: кожен (в т.ч. - президент) повинен додержуватися законів України.
Невизнання публічно росії країною-агресором, - це ознака порушення законів України і підстава для відставки, що й обіцяв Зєлєнскій в день інаугурції.
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І жодного слова про російьску агресію? Ссикло!
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їпать який лох...вибачайте, але якою тре лошарою!!!! тре бути
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Як я дешифрую реакцію Зеленського:

"У п'яту річницю Дебальцівської трагедії (...)"
- Сьогодні - шоста річниця перших розстрілів на Майдані. Про нього - ні слова.

"... бойовики та окупанти"
- хто? Хто ці окупанти? З якої країни? З чиєю зброєю? Мовчок.

"... влаштували цинічну провокацію"
- не бій? Не спробу прориву по лінії фронту? Просто провокацію?

"Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю"
- "привіт" Зеленського Порошенку, якого противники критикували за Дебальцеве. Але ми не можемо знати напевне, чи це пов'язано з річницею Дебальцевого, чи Майдану, чи просто після Мюнхена хтось вирішив показати, що йому весь світ не указ.

"Це - спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками"
- невпинними за жодних умов? Навіть якщо нас і далі обстрілюватимуть?

"Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним"
- А якщо курс Росії буде на продовження війни? Тоді що?

"... так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України"

- А як готовність дати відсіч корелює з "курсом на завершення війни"?

Отже:
Про Майдан не пам'ятає
Росію агресором не називає
Бої з застосуванням забороненої Мінчюськом зброї в кількох місцях називає" провокацією"
Заявляє, що, незважаючи ні на що, триматиме "курс на завершення війни".
Коротше, що не роби - все Божа роса.
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"Братья" тупо гонять з гаранта. Тільки він чи Сивуха заікаються про якісь там мирні кроки - вони луплять. Цей раз мабуть ідея про спільне патрулювання не "зайшла".
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Не, Владимир Александрович. Это хонинговальный головка Путина тебе в жопу, раз через голову не доходит. Жаль только, шо кровушка прольётся не твоя.
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Та пішов ти нах.й із своїм миром. Зрадник довбаний.
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А ты не хочешь, Зеля, ещё разок заглянуть в глаза Путину?
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Де виконання обіцянок Зеленським про те ,що перестануть стріляти ? Спільні патрулі з орками , мирні плани , розведення військ , розмінування в районі Золотого ? Хто за це буде відповідати ? за смерть наших воїнів , за понищену українську землю. Як їм спиться вночі , як вони можуть дивитись в очі своїм громадянам . Думають , що встигнуть втекти в Ізраїль при повному шухері , а тут залишити розтерзану і розкрадену країну .
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Шо вова в тебе в голові війна закінчилась??????????????? Ну-ну...
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Дибилоиды!!!!!
КАКАЯ ПРОВОКАЦИЯ во время ВОЙНЫ?!!!!
Пиз-ц.... Везет нам на презиков и чинуш которые живут в своем мирном розовом мирке!!!!!
Я удивляюсь народу Украины!!!
Какого х-на не выбрать Гриценко!!!!
Уж точно бы был бы получше чем эта сопля!!!!
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Шо «та сторона» не слухається? Пазвані в крембль, там парішают.

Настав час робити бубочкє радикальне обрізання, поки він усіх нас не знищив. Зеленський про атаку найманців РФ: Це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес. На РНБО ухвалюватимемо рішення про подальші кроки - Цензор.НЕТ 4335
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Вова подивився в очі педофіла хутіна і побачив "мир", а хутін побачив в очах ЗЕ "сцикло".
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все зрозуміло - розведення і здачі позицій не відвернути, в бубочки мир в голові і війна давно закінчена. Щоб ти, курво, здохло у муках - бажано якнайшвидше.
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Зелене падло вже все сказало, що хотіло. Тепер слово за українським народом.
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Клоун, ты отвел войска сказав, что всегда вернемся!

Ну что, давай!!!??? Покажи класс! Или же ты все-таки ГОВНОкомандующий?
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сам ти провокація, і все твоє президентство провокація
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Бубочка, хватай мегафон, дуй на нулевку в Золотое и верещи из окопа мышебратьям следующее:

"Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки на акции... Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов ставить. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим этот разговор, пацаны. Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери!" ( это фрагменты общения Владимира Зеленского с Денисом Янтарем.)
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Отсосал в Мюнхене у ***** - получил наступление. Этот клоун еще Киев сдаст.
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Солдатів наших вбивають,падло ти грьобане ! Який там процес мирний ,мерзото !!!!!
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а що зелено болото не булькає...
відчитуйтесь ***** за своє ЗЕРО Зеленський про атаку найманців РФ: Це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес. На РНБО ухвалюватимемо рішення про подальші кроки - Цензор.НЕТ 2333
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Повозмущайся, повозмущайся!! Может нобелевскую премию мира дадут!!?? Жаль только украинских солдат! Которые из-за таких дебилов -командующих, погибают и калечатся! По большому счёту зеленский, там, на разборках в золотом с ветеранами ВСУ, сам сказал и ответил, кто он такой. И никудышний и некомпетентный и недальновидный!
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В который раз, лохи обосрались, решение по поводу "провокации" принимают на РНБО. Этот орган совсем про другое, а у них даже понятия нет, чем должно заниматься РНБО. Решения по провокации лежит в области ответственности, преЗедента и нач штаба, а не РНБО. Зерро и жменька соплей в очередной раз продемонстрировали, что они полные нули в управлении государством.
Нынешняя ситуация стала возможно только потому, что к власти пришли безответственные лица, не испоганеные интелектом.
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https://www.facebook.com/events/916677192083247/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCguPygpWNM5s2TkiHbq4EPmzsS9jpRWhquopY9BBChPlVH6FRG_n5VjTyp-KNouO6ayRAUPXZMx56s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXIneo-x1gAKl8v5ZNuLH7lcj8GmKWwQP3OUJ4EjKwTDfw2snNOKRhPtY0A3OmyAHqRAqCX5tXBTeFQnbqUOG5Ird0Og_l7Vzgnwcr9PJ1obu7uNYhmCvazdCwWltshRXuebn5mp32SkcX9jcNa760p_lxC0h5IYwRzVPipCyiDk10S5VX8U_8e21egcZ8cj_MbxKtShCPm7oIQ6Vfb_2NixRiFmcpLWViiORqY3DOkR8ttvv6YrKBQg2Vq34Pf0fJ6Led_H1Rd2h16aS8hfPdj2kuAPkUmCierBbUKWtCktoA_uapWEymPS9U_OeB0JzRLSyfPpYi4TuiLWyt8pg
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https://www.facebook.com/rok.org.ua "РУХ ОПОРУ КАПІТУЛЯЦІЇ" - 20 лютого, біля офіса президента ПРИЄДНУЙТЕСЬ
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Roman DonikОбострение на фронте не случайно. И не внезапно. И это еще не финал.
То что сейчас происходит на фронте, так это НЕ "внезапно боевики при поддержке артиллерии атаковали". Это спланированная полномасштабная операция с привлечением многих подразделений и огневых средств, которые подтащили и готовили. Это нужно понимать. Так же нужно понимать, что это было ожидаемо и об этом не говорил только ленивый.
Это должно было произойти и возможно, что это еще не конец. Вполне возможно, что еще ударят, в другом месте.
Так же нужно понимать, что все эти подготовки и перемещения не могли быть не заметными. Была активность, были донесения разведки, и вся картина подготовки была известна Хомчаку. Невозможно провести такую операцию "внезапно и без подготовки". Она реализуется только с подготовкой. Перемещение из зон отведения артиллерии противника, которая подчиняется непосредственно руководству армейских корпусов армии РФ не происходит внезапно. Это много артиллерии и много мест откуда она работает. Это очень много техники. Это много боеприпасов. Их нужно привезти, вытащить из ящиков, сложить на земле. Для тех, кто не в курсе - сейчас лежит снег. И с воздуха все видно, как на ладони. Поэтому про внезапно - забудьте.
Активность на этом участке фронта выросла уже давно. В стык двух бригад били постоянно. За некоторые сутки счет мин, выпущенных обеими сторонами шел на сотни. Просто вам всем это было не интересно. Потому что от войны и плохих новостей устали все. Просто власти стеснялись об этом говорить. Потому что "нужно же перестать стрелять" и они "уже закончили войну". Зеленский обмолвился, что «несмотря на донесения разведки он увидел в глазах Путина» какую то херню. Значит он знал. Он знал и Хомчак знал. Если Зеленский просто не понимает нихрена в военном деле, то Хомчак понимает.
Сейчас боевики вроде запросили перемирие. Практически ничего и не добившись стратегически. Но вскрыли практически все имеющиеся у нас огневые средства. Что это было, разведка боем и попытка чего-то большего, пока не понятно. От них можно ожидать чего угодно. Наши ребята в полной готовности к любому развитию событий.
Но что то большее будет дальше по любому. Зеленский неоднократно выказывал слабость и это будет использовано для давления на него. Его, через потери на фронте, будут заставлять принимать пораженческие для Украины решения.
Просто помните о том, что война идет. Они не прекращалась не на секунду.
Сегодня там какая-то платформа примирения должна была быть? Правда? Зеленскому сегодня настучали членом по лбу, а из Сивохо сделали глубокую глотку.
Из хорошего. 93 бригада без потерь. ШООС написали, что с нашей стороны один погибший и четверо раненых. Дай Бог, чтоб это было все.
Просто не верьте Зеленскому и не забывайте что война идет. Тогда не будет таких "неожиданностей".
Просто доверяйте армии, поддерживайте армию и помогайте армии. Она воюет, чтобы вот этого всего не было в наших городах. PS. Это к вопросам умников - "зачем вы до сих пор возите аптечки". А вот затем и возим. Потому что война.
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Наше ПоТерпило Украины Нелох Оманский не хочет в очередной раз промямлить про то, что нада пиристать стрилять ?
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Вовочка, о какой попытке сорвать мирный процесс ты говоришь. Судя по твоему
выступлению рашка тут ни при чем, какие-то боевики виноваты, хотелось бы знать, чьи
они. А мирного процесса не было, нет и скоро не будет, к сожалению. Это только в
твоих мозгах война закончилась.
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