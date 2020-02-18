 Зеленський про атаку найманців РФ: Це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес. На РНБО ухвалюватимемо рішення про подальші кроки

Про це Президент написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію.
Сьогодні зранку вони атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами", - написав Зеленський.
Президент наголосив, що воїни Збройних сил України дали гідну відсіч агресору: "На жаль, з нашого боку є втрати. Станом на зараз бій завершено".
"Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками.
Збираємо сьогодні засідання РНБО. Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", - написав глава держави.
Такого нікчеми біля керма України ще не було.
та еще мразь вороватая )))
Скоро "бубочку" сдует нахрен.
У вас зебілів стільки майданівців не знайдеться!
Помнится, аеред выборами кто-то за Кадетов тут приводил доказательства, что Бубочка построит тоталитарную страну. Ну что ж, но был прав:
Арахамия допустил переход к президентско-парламентской республике
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допустил переход к президентско-парламентской системе правления. Потому что наш парламентаризм с его точки зрения не является правильным, и эта система принятия решений мешает нам двигаться с необходимой для выхода на уровень европейских и азиатских стран скоростью.
По словам главы фракции, тут нужна эффективность, и «всегда эффективность тогда, когда кто-то единолично принимает решения, намного выше, чем коллегиально консенсус найти». И вообще «наш парламентаризм не является настоящим парламентаризмом», и он мешает нам двигаться с необходимой скоростью для того чтобы догнать европейские передовые страны или азиатские страны.(с)
Аваков - вечный канцлер, и Арахамия при нем.
Може від волонтерів, чи Антоненко з Кузьменко із СІЗО створюють соціальну напругу?
Чи це "народна міліція ДНР", щодо існування і збереження якої з імпліментацією в Конституцію/законодавство України турбується Аваков за вашим миротворчим планом проведення виборів на окупованій території і примирення з колаборантами/вбивцями/московитськими військами
Чи може це українські воїни провокували московитське військо/колаборантів, здійснивши своє відведення з обладнаних позицій,
а може провокує до обстрілів і наступу на Україну ваша заборона захищати українську землю, заборона ВСУ застосовувати адекватну зброю і на упередження московитським наступам і обстрілам?
Пане Президенте, на вашій совісті і відповідальності смерті і калітства українських воїнів, а також загроза незалежності України
Усі ваші призначення клоунів і шутів, кумів, партнерів по кіно і бізнесу, "професіоналів" , монополізація і практично захоплення Парламенту, повернення в Україну колаборантів та антиукраїнських діячів, ПРРигів, ваше неприйняття усього українського, підтанцьовка олігархам - це все свідчить про зраду України і несе загрозу нової окупації московією України.
Може від волонтерів, чи Антоненко з Кузьменко із СІЗО створюють соціальну напругу?
Чи це "народна міліція ДНР", щодо існування і збереження якої з імпліментацією в Конституцію/законодавство України турбується Аваков за вашим миротворчим планом проведення виборів на окупованій території і примирення з колаборантами/вбивцями/московитськими військами
Чи може це українські воїни провокували московитське військо/колаборантів, здійснивши своє відведення з обладнаних позицій,
а може провокує до обстрілів і наступу на Україну ваша заборона захищати українську землю, заборона ВСУ застосовувати адекватну зброю і на упередження московитським наступам і обстрілам?
Пане Президенте, на вашій совісті і відповідальності смерті і калітства українських воїнів, а також загроза незалежності України
Усі ваші призначення клоунів і шутів, кумів, партнерів по кіно і бізнесу, "професіоналів" , монополізація і практично захоплення Парламенту, повернення в Україну колаборантів та антиукраїнських діячів, ПРРигів, ваше неприйняття усього українського, підтанцьовка олігархам - це все свідчить про зраду України і несе загрозу нової окупації московією України.
"бойовики та окупанти" - це, далебі МАЛО!
Це - ознака капітуляції перед ******!
ст. 68 Конституції України: кожен (в т.ч. - президент) повинен додержуватися законів України.
Невизнання публічно росії країною-агресором, - це ознака порушення законів України і підстава для відставки, що й обіцяв Зєлєнскій в день інаугурції.
"У п'яту річницю Дебальцівської трагедії (...)"
- Сьогодні - шоста річниця перших розстрілів на Майдані. Про нього - ні слова.
"... бойовики та окупанти"
- хто? Хто ці окупанти? З якої країни? З чиєю зброєю? Мовчок.
"... влаштували цинічну провокацію"
- не бій? Не спробу прориву по лінії фронту? Просто провокацію?
"Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю"
- "привіт" Зеленського Порошенку, якого противники критикували за Дебальцеве. Але ми не можемо знати напевне, чи це пов'язано з річницею Дебальцевого, чи Майдану, чи просто після Мюнхена хтось вирішив показати, що йому весь світ не указ.
"Це - спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками"
- невпинними за жодних умов? Навіть якщо нас і далі обстрілюватимуть?
"Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним"
- А якщо курс Росії буде на продовження війни? Тоді що?
"... так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України"
- А як готовність дати відсіч корелює з "курсом на завершення війни"?
Отже:
Про Майдан не пам'ятає
Росію агресором не називає
Бої з застосуванням забороненої Мінчюськом зброї в кількох місцях називає" провокацією"
Заявляє, що, незважаючи ні на що, триматиме "курс на завершення війни".
Коротше, що не роби - все Божа роса.
КАКАЯ ПРОВОКАЦИЯ во время ВОЙНЫ?!!!!
Пиз-ц.... Везет нам на презиков и чинуш которые живут в своем мирном розовом мирке!!!!!
Я удивляюсь народу Украины!!!
Какого х-на не выбрать Гриценко!!!!
Уж точно бы был бы получше чем эта сопля!!!!
Настав час робити бубочкє радикальне обрізання, поки він усіх нас не знищив.
Ну что, давай!!!??? Покажи класс! Или же ты все-таки ГОВНОкомандующий?
"Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки на акции... Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов ставить. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим этот разговор, пацаны. Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери!" ( это фрагменты общения Владимира Зеленского с Денисом Янтарем.)
відчитуйтесь ***** за своє ЗЕРО
Не смешно
Нынешняя ситуация стала возможно только потому, что к власти пришли безответственные лица, не испоганеные интелектом.
То что сейчас происходит на фронте, так это НЕ "внезапно боевики при поддержке артиллерии атаковали". Это спланированная полномасштабная операция с привлечением многих подразделений и огневых средств, которые подтащили и готовили. Это нужно понимать. Так же нужно понимать, что это было ожидаемо и об этом не говорил только ленивый.
Это должно было произойти и возможно, что это еще не конец. Вполне возможно, что еще ударят, в другом месте.
Так же нужно понимать, что все эти подготовки и перемещения не могли быть не заметными. Была активность, были донесения разведки, и вся картина подготовки была известна Хомчаку. Невозможно провести такую операцию "внезапно и без подготовки". Она реализуется только с подготовкой. Перемещение из зон отведения артиллерии противника, которая подчиняется непосредственно руководству армейских корпусов армии РФ не происходит внезапно. Это много артиллерии и много мест откуда она работает. Это очень много техники. Это много боеприпасов. Их нужно привезти, вытащить из ящиков, сложить на земле. Для тех, кто не в курсе - сейчас лежит снег. И с воздуха все видно, как на ладони. Поэтому про внезапно - забудьте.
Активность на этом участке фронта выросла уже давно. В стык двух бригад били постоянно. За некоторые сутки счет мин, выпущенных обеими сторонами шел на сотни. Просто вам всем это было не интересно. Потому что от войны и плохих новостей устали все. Просто власти стеснялись об этом говорить. Потому что "нужно же перестать стрелять" и они "уже закончили войну". Зеленский обмолвился, что «несмотря на донесения разведки он увидел в глазах Путина» какую то херню. Значит он знал. Он знал и Хомчак знал. Если Зеленский просто не понимает нихрена в военном деле, то Хомчак понимает.
Сейчас боевики вроде запросили перемирие. Практически ничего и не добившись стратегически. Но вскрыли практически все имеющиеся у нас огневые средства. Что это было, разведка боем и попытка чего-то большего, пока не понятно. От них можно ожидать чего угодно. Наши ребята в полной готовности к любому развитию событий.
Но что то большее будет дальше по любому. Зеленский неоднократно выказывал слабость и это будет использовано для давления на него. Его, через потери на фронте, будут заставлять принимать пораженческие для Украины решения.
Просто помните о том, что война идет. Они не прекращалась не на секунду.
Сегодня там какая-то платформа примирения должна была быть? Правда? Зеленскому сегодня настучали членом по лбу, а из Сивохо сделали глубокую глотку.
Из хорошего. 93 бригада без потерь. ШООС написали, что с нашей стороны один погибший и четверо раненых. Дай Бог, чтоб это было все.
Просто не верьте Зеленскому и не забывайте что война идет. Тогда не будет таких "неожиданностей".
Просто доверяйте армии, поддерживайте армию и помогайте армии. Она воюет, чтобы вот этого всего не было в наших городах. PS. Это к вопросам умников - "зачем вы до сих пор возите аптечки". А вот затем и возим. Потому что война.
выступлению рашка тут ни при чем, какие-то боевики виноваты, хотелось бы знать, чьи
они. А мирного процесса не было, нет и скоро не будет, к сожалению. Это только в
твоих мозгах война закончилась.