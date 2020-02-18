 Глава закарпатської прокуратури дискредитує правоохоронну систему, - звернення правозахисників до Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Колективне звернення в правоохоронні органи і до прокурора Гаврилюка було ще три роки тому, проте бездіяльність очевидна, - кажуть активісти.

Вони наполягають, що жоден чиновник не був притягнутий до кримінальної відповідальності за часів керівництва Володимира Гаврилюка та його заступника Олександра Василенка. У зверненні до Генпрокурора Руслана Рябошапки правозахисники наводять приклади "відбілювання" керівниками обласної прокуратури корупціонерів, яких спіймали "на гарячому" працівники Національної поліції або Служби безпеки України.

Громадські активісти наводять безпосередні приклади неправомірно закритих, на їхню думку, кримінальних проваджень щодо хабарників. Водночас, кажуть активісти, прокуратура тисне на чесних чиновників, лікарів і бізнесменів через відкриття проти них кримінальних проваджень і діє узгоджено з криміналітетом.

Правозахисники наголошують на тому, що Гаврилюк призначив свого заступника Олександра Василенка "куратором по лінії контрабанди тютюнових і алкогольних виробів та інших товарів через пункти пропуску і нелегальних заправних станцій, яких зараз у Закарпатті, тільки за офіційними даними правоохоронців, функціонує близько 126. Цю інформацію підтверджує і голова ГО "Доста" Павло Павлов, який протягом декількох років збирав відеоматеріал про діяльність таких АЗС. Однак, після передачі відео обласному прокурору Гаврилюку справу "спустили на гальмах".

З огляду на вищевикладене, та відповідно до ст. 214 КПК України, громадські активісти Закарпаття просять Генпрокурора Рябошапку почати розслідування за ст. 365 Кримінального кодексу України і призначити перевірку з Генпрокуратури про можливу причетність інших чиновників або посадових осіб прокуратури Закарпатської області до вчинення протиправних дій. На підтвердження своїх заяв правозахисники додали перелік документів і журналістських розслідувань, які, на їхню думку, свідчать про корумпованість дій прокурора Закарпаття Гаврилюка, його заступника Василенка та їхніх підлеглих.

Активісти і правозахисники із Закарпаття звернулися також до колег з усієї України з метою протидіяти корумпованим силовикам і долучитися до виявлення зловживань у правоохоронній системі.







