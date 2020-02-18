 Литва занепокоєна військовою ескалацією в районі Золотого, - Лінкявічюс

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Глибоко занепокоєний новою військовою ескалацією і наступальними спробами підтримуваних Росією сил у районі Золотого сьогодні вранці. Мінська реалізація неможлива без припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.

Пізніше в штабі ООС повідомили, що бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, четверо - поранені.

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