 Литва занепокоєна військовою ескалацією в районі Золотого, - Лінкявічюс

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.
"Глибоко занепокоєний новою військовою ескалацією і наступальними спробами підтримуваних Росією сил у районі Золотого сьогодні вранці. Мінська реалізація неможлива без припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.
Пізніше в штабі ООС повідомили, що бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, четверо - поранені.
Мабуть Лінкявічус більше занепокоєний ситтуацією, а ніж ЗЄ-гавнокомандувач.
А ЗЕнька не обеспокоен!
Готовится сделать 12 шагов в ЖОПУ...и к общим патрулям с кацапами
Ти звичайний лахтобот, що намагається довести, що війна- це дрібниці. Там же мало гинуть. А от в пожежах і на дорогах гине повно людей. Отже ***** не такий і поганий. Я цю вашу методичку вже більше року бачу- імена різні, а думка одна.
Мудило ти, от хто.
Я тобі ще раз повторюю- лахтинська методичка із методикою зміщення акцентів з війни на дтп тут не пройде.
А ще таке питання: менторсько-покровительський тон у діалозі хоч якось допомагає?
Бо таке відчуття, що у тебе є лише стать мозку, яка працює лише за допомогою самолюбування) І про зубожіння давай розкажи, про те як ялини стать вареника, і доїдали останню картоплю та зітхання.
Министр иностранных дел Литвы реагирует быстрее, чем наш "нелох". С другой стороны - бубачку нада понять и простить - в 42 годика здоровый сон очень-очень важен.