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 Події, За кордоном
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Все про:Литва (488) обстріл (5972) Донбас (15313) Лінкявічюс (119)

 Литва занепокоєна військовою ескалацією в районі Золотого, - Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус висловив стурбованість у зв'язку з атакою бойовиків на позиції Збройних сил України поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Глибоко занепокоєний новою військовою ескалацією і наступальними спробами підтримуваних Росією сил у районі Золотого сьогодні вранці. Мінська реалізація неможлива без припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.

Пізніше в штабі ООС повідомили, що бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, четверо - поранені.

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Литва занепокоєна військовою ескалацією в районі Золотого, - Лінкявічюс 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176337
 
   
 Топ коментарі
 
О как!
Министр иностранных дел Литвы реагирует быстрее, чем наш "нелох". С другой стороны - бубачку нада понять и простить - в 42 годика здоровый сон очень-очень важен.
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А потерпевший не обеспокоен. Он только женщин ссытся.
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Уже литовцы отреагировали. Наш пидело Нелох Осел Оманский Первый язык в жепу Сивухе вставил и понятно почему молчит. По приколу зато. Хайп.
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А потерпевший не обеспокоен. Он только женщин ссытся.
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Лінкявічус вже відреагував на обстріли, а де реакція янєлоха?
Мабуть Лінкявічус більше занепокоєний ситтуацією, а ніж ЗЄ-гавнокомандувач.
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А вы весьма глупый и даже не понимаете этого.
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Странно....
А ЗЕнька не обеспокоен!
Готовится сделать 12 шагов в ЖОПУ...и к общим патрулям с кацапами
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Оно - предатель и потому абсолютно не странно.
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Хоч ви мовчіть, обеспокоєні! В нас на тій неділі 40 згоріли в хатах 20 втопилося і 30 загинули на дорогах, то ви ж не обеспокоїлися і ми впринципі теж, а тут провокаційний обстріл для принужденія к міру і щоб викликати обеспокоєность і ви зразу на це ведетесь.
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Ти дивний? Втопились і згоріли внаслідок чийогось злого наміру чи випадково? А на фронті обстріл вівся окупаційно-************ військами. Різницю відчуваєш?
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А ти вважаєш випадковістю, аварії спричинені пяними за кермом, чи пожежами спричиненими зубожінням та деградацією населення? А на фронті війна і якщо ти не розумієш що це, то я тобі поясню, там можуть бути бої і в них можуть бути загиблі військові, і це взагалі то має бути нормальним явищем під час війни, так як військовий має знищувати ворога і бути готовим загинути за свою державу. А в нас все перевернуто з ніг на голову, смертю військових прикривають "благі" наміри, які ведуть до пекла, і бажання міра, а тисячі смертей громадян на дорогах, водоймах, пожежах, лікарнях називають випадковістю. Дійшло?! Чи може трохи матом прикрасити?
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Для тебе загибель військових- нормальне явище? Ти хоч одного свого знайомого поховав, щоб казати, що це нормальне явище?
Ти звичайний лахтобот, що намагається довести, що війна- це дрібниці. Там же мало гинуть. А от в пожежах і на дорогах гине повно людей. Отже ***** не такий і поганий. Я цю вашу методичку вже більше року бачу- імена різні, а думка одна.
Мудило ти, от хто.
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А ти просто дибіл... Просто примітивна неосвідчена, недалекоглядна людина, і саме не такі як я, а такі як ти і такі як ти є легкою здобиччю для путіна і кремля, і тому ми так і живемо сотні років в багні ходимо по колу і наступаємо на ті ж самі граблі. але ви цього не розумієте тому, що примітивні.
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Угу)) ти яскравий приклад ефекту Даннінга-Крюгера)
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І так, втрати серед військових під час війни це нормальне явище, а вчадівші діти чи вбиті на дорогах алкашами це не нормальне явище. Тобі дійшло БАРАН?! Ти взагалі то в армії був? Ти знаєш обовязки військового та його присягу?! Чи ти такий військовий, який хотів би завжди спокою та миру і теплого містечка, де можна красти з солдатської столової чи просто навішавши ексельбанти та зірок браво вистукувати каблуками по паркету? То в тас таких багато "військових". Ти просто примітивний. Обмежений розумово . І це не твоя вина, це так природа познущалася.
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Ти дурник і у тебе бомбить. Яке відношення дтп і пожежі мають до війни? Від серцево-судинних хвороб помирає більше, аніж від онкології. То що, з онкологією боротись не треба?
Я тобі ще раз повторюю- лахтинська методичка із методикою зміщення акцентів з війни на дтп тут не пройде.
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Ідіот, це все має відношення до державиІ І війна, і смертність на дорогах, і корупція і хабарництво і зрада і неякісна медецина і дороги і харчування в школах та дитячих садках і розвал тієї ж армії . Це все має відношення до держави, нашої держави, до всього народу. А ти примітив все бачиш, як зашорена кобила,тільки те що зараз перед очима. Це все взаємоповязане і такий примітив як ти в цій системі теж завязаний, тому і маємо болото і тих загиблих військових про яких ти "турбуєшся", але їх вбиває більше внутрішній ворог, бо зовнішній вбиває розумно потроху, щоб не викликати ненависті, а викликати бажання "міра" у тих кого хочуть поглинути. І повторюся, що саме такі, як ти є ідеальними жертвами кремлівської орди.
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Чому всі лахтоботи намагаються використати якомога більше образ?))) Чи прогалини в логіці ти заповнюєш лайкою?
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Із-за прогалин в твоєму розумовому розвитку і відсутності здатності логічно мислити та бачити логічні звязки я просто змушений лайкою тобі їх поправляти і бачу Слава Богу по твоїй реакції це тобі допомагає. Тому зараз обійдемось без міцного словечка, бо бачу позитивні зміни...
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Не із-за, а через, "прогалина" ти))
А ще таке питання: менторсько-покровительський тон у діалозі хоч якось допомагає?
Бо таке відчуття, що у тебе є лише стать мозку, яка працює лише за допомогою самолюбування) І про зубожіння давай розкажи, про те як ялини стать вареника, і доїдали останню картоплю та зітхання.
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Відповім тобі в звичним менторсько - покровительським тоном - піди прогуляйся на свіжому повітрі і ти побачиш, що це допомагає....Просто походи і подихай свіжим повітрям і не бери в голову всі ці дурниці. А то ще на дай Бог думати почнеш, а мозок до цього не звик бачу.
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Більше нічого по попередньому коментарю написати не хочеш? Я там про зубожіння писав...
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Дивний! Це таких дивних, як ти в нас 95% придуркувато дивних, які путають грішне з праведним і мені з такими якось приходиться жити!
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О как!
Министр иностранных дел Литвы реагирует быстрее, чем наш "нелох". С другой стороны - бубачку нада понять и простить - в 42 годика здоровый сон очень-очень важен.
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Подушечку хоть разбили бабушки-зетипилки?
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Уже литовцы отреагировали. Наш пидело Нелох Осел Оманский Первый язык в жепу Сивухе вставил и понятно почему молчит. По приколу зато. Хайп.
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Всё что могу《 Георгий Жжёнов фильм Горячий снег》
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Глубоко обеспокоены..одного меня бесит, когда это произносят наши западные партнёры?
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узбагойся, наших местных партнеров это вообще никак не беспокоит...
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Ot menia zaviselo ja by zakryl ruskim prodazu nefti i gaza v ES.Litva mozet eto zdelat,a vot Germanija nexocet eto delat
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Sankciji nado vesti rosijanam.Uze soskucilis po nefti i gazu vesti kvoti dlia nix Литва занепокоєна військовою ескалацією в районі Золотого, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 6292
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Vot vam Litva segodnia smotriu na strojke 4150 evro v mesiac eto na bumage no vsio ravno uze neploxyje dengi dlia specailsitov
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