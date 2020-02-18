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Все про:зайнятість (13) тіньова економіка (34) Милованов Тимофій (161) Держпраці (7)

 Держпраці за 2 тижні виявила 315 суб'єктів госпдіяльності без реєстрації та 700 неоформлених працівників: рейди триватимуть, - Милованов

Державна служба праці за два тижні перевірила 184,319 тис. підприємств і виявила 315 суб'єктів, які здійснювали господарську діяльність без державної реєстрації та використовували незадекларовану працю.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто цих підприємств не існує, але люди там працювали. 700 українців взагалі ніяк не оформлені", - написав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні тільки 45% громадян працездатного віку працюють легально, - Милованов

"П'ята частина усіх зайнятих українців працюють "без трудової". Це ризик - для працівника залишитися без грошей та компенсацій (при травмі, наприклад), а для роботодавця - отримати штраф до 141 тис. грн", - зазначив міністр.

Він зазначив, що в січні Держпраці тримала у фокусі підприємства торгівлі, тимчасового розміщення та громадського харчування.

"Поки інспектори працювали "у полях", роботодавці масово почали надсилати до податкової повідомлення про оформлення трудових відносин. На роботу в сфері торгівлі, тимчасового розміщення та громадського харчування оформили понад 123 тис. людей", - написав Милованов.

"Далі - рейди на підприємства будівельної галузі, сільського господарства, транспорту", - зазначив міністр.

Держпраці за 2 тижні виявила 315 субєктів госпдіяльності без реєстрації та 700 неоформлених працівників: рейди триватимуть, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176336
 
 
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неоформленные ходят на работу и работают - героические люди .... а как насчет тех, кто не ходит на работу, не работает, но успешно числится? законы сохранения энергии вроде как говорят, что первый случай лучше второго...
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ФОПы сами себе создают работу которой сейчас нигде нет, а государство их за это ещё и штрафует..! Ну и страна дебилов... это податковый геноцид начался!
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фопи які "самі-сібє саздают.." і не платять податків ЦЕ ЗЛОДІЇ і вони НІЧЕМ не кращі злодіїв що грабують та крадуть
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дурень, ФОП по определению если он действующий не может НЕ платить податки.. у него есть обязательный ЕСВ и ЕН и если он их не уплатит его сразу же закрывают
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