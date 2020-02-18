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 Суспільство
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 В організаторів схеми ухилення від сплати податків під час реалізації техніки через інтернет вилучено товарів на 7,5 млн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва вилучили з незаконного обігу велику партію побутової техніки та невраховану готівку.

В рамках проведення операції "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які в період 2017-2019 рр. організували та забезпечували функціонування схеми ухилення від сплати податків при реалізації побутової та цифрової техніки через спеціалізований сайт в мережі "Інтернет". Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

В організаторів схеми ухилення від сплати податків під час реалізації техніки через інтернет вилучено товарів на 7,5 млн 01
В організаторів схеми ухилення від сплати податків під час реалізації техніки через інтернет вилучено товарів на 7,5 млн 02
В організаторів схеми ухилення від сплати податків під час реалізації техніки через інтернет вилучено товарів на 7,5 млн 03

Зокрема, фігуранти здійснювали реалізацію зазначених товарів від імені підконтрольних суб'єктів господарювання, в т.ч. за готівку, без відображення зазначених операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

В результаті таких дій один з учасників схеми ухилився від сплати до бюджету понад 8,4 млн грн податків.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в Києві і Дніпрі в офісних і складських приміщеннях, а також за місцем проживання одного з фігурантів, з незаконного обігу вилучено партію побутової та цифрової техніки вартістю 7,5 млн грн, а також неврахована готівка в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,2 млн грн і чорнова документація.

Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176334
 
 
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А владимир зеленских организатор схемы от уклонения от вониской службы. Аж 4 раза откосил по повестке У организаторов схемы уклонения от уплаты налогов при реализации техники через Интернет изъято товаров на 7,5 млн - Цензор.НЕТ 3415
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