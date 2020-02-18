 Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Сьогодні о 5 ранку ранок почався з того, що в районі Новотошківського розпочався наступ російських військ з використанням крупнокаліберної артилерії, 120-ти міліметрових мінометів. Є перші жертви. Це напевно той мир, який побачили, коли зазирнули в очі Путіну. Отакий мир Путін готовий надати Україні", – сказав Петро Порошенко.
Він закликав не вірити Путіну і зробити все можливе для того, щоб захистити Україну від російської агресії.
"Я закликаю в черговий раз не вірте Путіну! Ми маємо зробити все можливе для того, щоб захистити Україну, боронити державу, зміцнювати армію, мову, укріпляти нашу церкву, берегти наш рух в Європу, – додав він.
Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.
Пізніше в штабі ООС повідомили, що бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, четверо - поранені.
петя- мультимиллиардер и один из олигархов, если забыли... а хороших или плохих олигархов не бывает, любая олигархия - зло.
СПАМ.
и еще интересно сколько человек из тех кто сегодня были под Золотым голосовали за Зели и что они думают по поводу случившегося . так же интересно не изменилось ли их мнение о говнокомандующем ?
- заглянув в глаза ху...лу, я увидил там мир
- из десь тожэ я увидил мир
Увольнение прокуроров станет большим ударом по расследованию, утверждает NRC Next со ссылкой на отстраненных от должности сотрудников прокуратуры. «Никто не знаком с материалами, которые мы собрали за пять лет», - сказал один из них, Роман Хошовский. По его словам, может потребоваться год на то, чтобы вникнуть в собранные материалы расследования. Один из прокуроров также заявил, что их преемники должны будут «начинать с нуля».
Кстати да. Разница в возрасте между Порошенко и Зеленским - всего 12 лет. При этом Зеленского почему-то называют молодым и неопытным.
Естественно, что на фоне мудрого и самодостаточного Пороха, Зе капитально отстает в развитии во всех смыслах, и даже через 20 лет будет инфантильным и неуверенным мурлыкой, не способным ни на что хорошее.
Мелкая собачка и до старости щенок (с)
Анатолий (Гал) Виногродский, командир батальона "Донбасс":
- Все это время мы подвергались обстрелам, сначала с автоматических гранатометов, потом минометы. Потом начали нас обстреливать "град"», тяжелая артиллерия. Там была такая тяжелая ситуация, что просто не подбирали убитых. Не было возможности подбирать убитых. Многие сгорели прямо в автомобилях.
Батальон "Донбасс" требовал у президента Порошенко немедленно вмешаться в ситуацию. В Киев шли тревожные сообщения - всеми возможными каналами связи. Под конец уже и открытыми. Но пока украинские солдаты гибли, центр молчал.Источник: https://censor.net.ua/n382494
и этот потрох Петушенко будет еще рассказывать, как надо реагировать?Источник: https://censor.net.ua/n382494