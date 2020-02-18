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 Політика України, Суспільство
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Все про:обстріл (5972) Порошенко (11565) Путін (16369) Донбас (15313)

 Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко закликає не вірити Путіну і зробити все можливе для того, щоб захистити Україну від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Сьогодні о 5 ранку ранок почався з того, що в районі Новотошківського розпочався наступ російських військ з використанням крупнокаліберної артилерії, 120-ти міліметрових мінометів. Є перші жертви. Це напевно той мир, який побачили, коли зазирнули в очі Путіну. Отакий мир Путін готовий надати Україні", – сказав Петро Порошенко.

Він закликав не вірити Путіну і зробити все можливе для того, щоб захистити Україну від російської агресії.

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"Я закликаю в черговий раз не вірте Путіну! Ми маємо зробити все можливе для того, щоб захистити Україну, боронити державу, зміцнювати армію, мову, укріпляти нашу церкву, берегти наш рух в Європу, – додав він.

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.

Пізніше в штабі ООС повідомили, що бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, четверо - поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176333
 
   
 Топ коментарі
 
Так это будет через 4 года. А за это время тварь зеленая страну угробит..
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Петро Алексеевич прийдет - порядок наведет!!! Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5517
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зеля опять будет блеять что все ещё идет полное и всеобъемлющее перемирие? с таким зелохом все что отвоевали потеряем и будем с пасередины отбиваться
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Зєбіли послухайте розумну людину а не клоуна вовку сцикунця, який сьогодні ще раз підтвердив.
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Пока за "незаменимыми" "мессиями" гоняетесь - будете жить в полной жопе. Никакая уникальная персона не исправит того бардака что сейчас в стране. Его исправит сильный и четкий общественный запрос. Посмотрите на прибалтов, мы же с ними стартовали вместе, и где сейчас они, а где мы. Думаете такое положение дел благодаря их правительствам? Думаете коррупции у них, в таких мегамасштабах как у нас, нет только из за их незаменимых хозяйственников во власти? Серьезно? Сколько же еще Украина будет наступать на грабли...
петя- мультимиллиардер и один из олигархов, если забыли... а хороших или плохих олигархов не бывает, любая олигархия - зло.
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Лишнехромосомное, создаётся впечатление, что ты с глистами соревнуешься - кто первый к микрофону дорвётся.
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Нагадить в комменте и заспамить, как это по ордынски... ничего нового....
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Лишнехромосомное, а ты - чувствительный, тогда русчувствуйся и расскажи - чем Порошенко - олигарх и каким образом он предавал интересы Украины.
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Сейчас все брошу и перед ботом начну распинаться. А украинцам и так все известно, жили во время его незабываемого президентства...
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А кто же сомневался, лишнехромосомное, что ты будешь приводить доказательства к своим мантрам!?
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Хорошо что президент реагирует на этот ужас. Пока зеленый обрыган обнюхался героином и спит...
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зебилоросы полундра Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 108 все на ветку здесь про петра !
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" Дайте мені хоч одного з них за горло потримати!" 😃
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Вони вже кілька місяці мовчать і не признаються, що за ідіота голосували... Наліпки "ЗЕ" щезли з автомобілів, вітрин, мобільних телефонів... "Зараз, в Україні, сказать, що ти голосував за "Блазня" - все одно, що назвать себе ІДІОТОМ...". А ті, що зараз тут пробують "пирхать" - "боти на зарплаті" - не суттєво, "зелені", чи "лахта"...
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нє, вже не мовчать, подивіться в кінці, вони, видать отримали свіжі методички "по реагуванню"
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Так то ж "боти на зарплаті" - я про них і написав... У дворі, паркуються зо два десятки машин, на п"яти з них я, рік тому, бачив наліпки "ЗЕ-команда". Зараз нема ні одної...
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Щось і хотів написати, але що баранові можна пояснити?
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Цього, про що говорить Порошенко, не бачить і не розуміє лише відвертий ворог і колаборант. Відмазку "нас обманули" тут і тепер вже не проходять. Бо обман викритий був давно. І виправити можна було невимушено помилку, але не зраду. Оскільки більш ніж очевидну помилку з рощвелюденн, м Зєлєнскій не виправляє, тоді це - не помилка. Це-зрада. Називаймо речі своїми іменами.
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Лахто кацапська, не коси під зебіла. Не жити тобі на Цензорі. Пшло Nach Osten - у СПАМ.
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Лахтинцю, я не мушу розуміти ТВІЙ суржик. І не опущуся до полеміки з "мережевим сміттям". Будеш флудити - тебе вичистять модератори.
СПАМ.
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Расскажи говно мерзкое как ты налоги платишь в путенскую казну из своего бизнеса в росии
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Хочу тебя разочаровать, зеленый имбецил. Твой Зе!сцыка никогда тебе не расскажет, какие налоги он платит пид.арашке и какие получает преференции от *****, ибо у тебя, зебил, просто нет такого вещества в черепе, которое усваивает эту информацию, поэтому оно тебе и не нужно. А посему, как обычно, прокукарекай и свали в спам.
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У нас уже скоро год, как нет президента... ПАП, Украине срочно нужен главнокомандующий!
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Да, тупорылые зелебобики еше и не так могут назвать.
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вопервых ваши воины в Германии а во вторых хоть я и не согласен с Бирюковым но справедливомти ради . ублюдками он назвал тех кто голосовал за шмарклю ( тебе понятно это слово или перевести на немецкий )

и еще интересно сколько человек из тех кто сегодня были под Золотым голосовали за Зели и что они думают по поводу случившегося . так же интересно не изменилось ли их мнение о говнокомандующем ?
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ЙОГО "воїни", тільки що Золоте штурмували... Ти, що, не чуєш, як "лаптями" смердить?Він, не знає, що таке "вассерзуппе", а ти його "німцем" вважаєш... Він краще зі "щами" знайомий...
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Ти що, на колінах Rem Mer сидиш? Два кідари на одному стільці?
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пиар на крови это корчить из себя перемирие, когда гибнуть воины
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А что же скажет сивуха? Как же прощать и просить прощения теперь??!🤔🤔🤔
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Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3272
- заглянув в глаза ху...лу, я увидил там мир
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Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 390
Увольнение прокуроров станет большим ударом по расследованию, утверждает NRC Next со ссылкой на отстраненных от должности сотрудников прокуратуры. «Никто не знаком с материалами, которые мы собрали за пять лет», - сказал один из них, Роман Хошовский. По его словам, может потребоваться год на то, чтобы вникнуть в собранные материалы расследования. Один из прокуроров также заявил, что их преемники должны будут «начинать с нуля».
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зеля зачищает следы, марионетка кремлевская
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Олександр Дедюхін
Кстати да. Разница в возрасте между Порошенко и Зеленским - всего 12 лет. При этом Зеленского почему-то называют молодым и неопытным.
Естественно, что на фоне мудрого и самодостаточного Пороха, Зе капитально отстает в развитии во всех смыслах, и даже через 20 лет будет инфантильным и неуверенным мурлыкой, не способным ни на что хорошее.
Мелкая собачка и до старости щенок (с)
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Порошенко в очередной раз злорадствует.
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як і кожен зебіл. Не виокремлюй одного барана з отари.
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Порошенко Вам дебілам каже, зупиніться, не йдіть туди самі і не ведіть народ! Це Вам каже Порошенко.
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Тяжкий труд Великого Порошенко во время Иловайской и Дебальцевской трагедий,Донецкого и Луганского аэропортов высоко оценили украинцы во время президентских выборов.
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Ну вот. Наконец-то чоколадный "голубь мира", 5 лет свистевший нам про "безальтернативность" ганебных "минских угод" (которые сам же и подписал), взял слово "мир" в кавычки! Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 562 Эволюция налицо! Может, скоро возьмешь в кавычки и слово "суд" (в рамках своей судебной "рехформы")? А там, гляди, и сам, вместе с Ахмэтом и Метрвечуком, вернешь награбленное государству? Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5792
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Мародер кукарекнул.
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В последние дни августа на востоке Украины разворачиваются трагические события, которые впоследствии назовут "Иловайским котлом". Украинские бойцы попадают в окружение из российских военных.

Анатолий (Гал) Виногродский, командир батальона "Донбасс":
- Все это время мы подвергались обстрелам, сначала с автоматических гранатометов, потом минометы. Потом начали нас обстреливать "град"», тяжелая артиллерия. Там была такая тяжелая ситуация, что просто не подбирали убитых. Не было возможности подбирать убитых. Многие сгорели прямо в автомобилях.

Батальон "Донбасс" требовал у президента Порошенко немедленно вмешаться в ситуацию. В Киев шли тревожные сообщения - всеми возможными каналами связи. Под конец уже и открытыми. Но пока украинские солдаты гибли, центр молчал.Источник: https://censor.net.ua/n382494

и этот потрох Петушенко будет еще рассказывать, как надо реагировать?Источник: https://censor.net.ua/n382494
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Да знаем мы, Толик, что это Порошенко градами обстрелял украинских патриотов, чтобы их уничтожыть, знаем!
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Для того чтоб уничтожить своих бойцов, командиру достаточно не отдавать команд.
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А где тогда был Зеленский? На корпоративах колымил?
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Будущий гидрант тогда любил такую шутку: российские войска стоят на границе Украины, но та постоянно отодвигается на запад.
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Почему "цензор" превратился в помойку ботов? В комментах вообще не реально вести диалог, обсуждая события. Неужели это надо Бутусову?
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