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 Бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, чотирьох - поранено, - штаб ОС

Унаслідок бою в районі Золотого загинув один український воїн. Позиції наших військ не втрачено.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо зазнали легких поранень, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", - йдеться в повідомленні.

У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація повністю контрольована.

Продовжуємо боронити Україну від агресора.

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Бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, чотирьох - поранено, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176329
 
 
 Топ коментарі
 

Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk

Я так розумію, російські війська прориваються, щоб разом патрулювати кордон з Польщею?
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А толку то с того?Передовые подразделения ВСУ как-бы убаюкуются мирными инициативами главковерха и ко,дебильными распоряжениями и словопаносами типа"не стрелять","не поддаваться на провокацию",отвести войска","совместным патрулированием","грядущими выборами"..и.т.д,и.т.п... Вся эта муть негативно влияет на потерю бдительности наших бойцов и командиров на передовых позициях..
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Активизация боевых действий на луганском направлении это создание повестки для следующей нормандской встречи и принуждение осла Зе! на прямые переговоры с ОРДЛО c признанием их субъектности.
Совсем скоро мы увидим риторику, что кровь можно остановить только такими переговорами
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Ни каких предложений о прекращении огня не принимать, ответка должна быть такая что бы на долго заставила их заткнуться. зачистить всю ту зону по голого поля.
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Требования просты для логики
отводи войска на 5км назад путин хло..
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зараз ці кляті кацапи проведуть перегрупування, та знову продовжать, а наші їм режим тиші... зроблять...
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Передайте весточку от зе кто-то путинским войскам фоточку глаз своего фюрера, там же стремление к миру видно. И расскажите им, что нужно просто перестать стрелять, а то они не в курсе.
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Верховний Головнокомандуючий... - КЛОУН.. я не лоооох мне сорааак двааааа... Нач ГШ - помічник клоуна, різнокольорові кульки за ним носить по сцені, країна для нього - СЦЕНА.... ******* як огидно....
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ООС називає Золоте-4 Хутором Вільним, якого насправді офіційно не існує. Ця маніпуляція - приховування злочину (розведення військ) ЗЕлених чоловічків.
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Ложь....200 больше....наглая ложь....гнать в Ростов
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ДОРАЗВОДИЛСЯ ОМАНСКИЙ НЕЛОХ МНЕ 42 ********** ЗЕЛЕНСКИЙ! ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ ЗА ТО ЧТО НЕ ДАЛ КОМАНДУ ПОГАСИТЬ ПРОТИВНИКА ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ ЕЩЕ ДО ТОГО КАК ОНИ СОВЕРШИЛИ ВЫСТРЕЛ! А КОМАНДИРАМ ПОЗОР И ПРЕЗРЕНИЕ ЗА ТО ЧТО СЛУШАЮТ КЛОУНА А НЕ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ НА МЕСТЕ!
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Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим.
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якийсь сюреалізм: це в хату к господарю вдерся сусід алкаш - захопив 2 кімнати (крим та донбас) і периодично лупцює господаря, як тільки він починає відповідати агресору той просить режим тиші, але хату залишати навіть не збирається ьо він одну кімнату вже прихватизував у своєму суді (крим) а другу зруйнував (дамбас). І тут ще господаря переобрали на зелене сцикло,
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ось США добре прохавали тактику "іхтамнетів " російських. Запросили по Сирії "вас там нема?" "нема!" відповіли расеяне, і нанесли удар американці що майже ніхто не втік.
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"противник запросив режим тиші..." - це як??? Може сєпарам ще піци з кока-колою підвезти???
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****,режим тишины,да врезать со всех орудий ,нехай слухают.
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