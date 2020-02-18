 Бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, чотирьох - поранено, - штаб ОС

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо зазнали легких поранень, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", - йдеться в повідомленні.
У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація повністю контрольована.
Продовжуємо боронити Україну від агресора.
Совсем скоро мы увидим риторику, что кровь можно остановить только такими переговорами
отводи войска на 5км назад путин хло..
Одужання пораненим.