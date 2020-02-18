 На території Білої Церкви відбуваються масштабні антитерористичні навчання. Громадян просять ходити з документами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
"Закликаємо усіх мешканців Київщини зберігати спокій, із розумінням поставтеся до тимчасових незручностей та можливих обмежень і звертаємо Вашу увагу на необхідність завчасного планування своїх маршрутів з урахуванням можливих обмежень", - йдеться в повідомленні.
Також правоохоронці звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу.
Йозеф Кнехт@jozefkneht1 1 ч
Атака сні (на розташування між позиціями 92 та 72 бригад) розпочалася о п'ятій годині ранку, зараз 9.20. Заяви верховного головнокомандувача про віроломне порушення Мінських домовленостей немає. Про те що винні понесуть покарання. Нічого немає. Може витягніть його з памперсів, щоб він хоча б щось сказав.