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 Суспільство
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Все про:Біла_Церква (62) Київська область (1119) Нацполіція (9028) Правоохоронні органи (815) СБУ (5315) вишкіл (1345) Національна гвардія (668) ДСНС (2286) ЗСУ (443)

 На території Білої Церкви відбуваються масштабні антитерористичні навчання. Громадян просять ходити з документами

Від сьогодні і до 21 лютого на території міста Біла Церква та в прилеглих районах Київської області відбудуться масштабні навчання за участю підрозділів Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, Збройних Сил України та органів державної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Закликаємо усіх мешканців Київщини зберігати спокій, із розумінням поставтеся до тимчасових незручностей та можливих обмежень і звертаємо Вашу увагу на необхідність завчасного планування своїх маршрутів з урахуванням можливих обмежень", - йдеться в повідомленні.

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Також правоохоронці звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176327
 
 
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А знаєте чому оманський ЗЕбіл це робить, тому що громадяне не хочуть щоб заселили евакуеваних з Китаю в санаторії Козина, Обухівський р-н. Це таке собі попередження щодо спротиву.. Тепер сподіваюсь всі зрозуміли що таке ЗЕвлада?
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Ахренеть. Там кацапы, тут вирусоносители.
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Про эти учения писали еще в январе, когда никакого вируса еще не было.
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Готовятся кацапов пропустить сюда для совместного патрулирования ?
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Йозеф Кнехт@jozefkneht1 1 ч

Атака сні (на розташування між позиціями 92 та 72 бригад) розпочалася о п'ятій годині ранку, зараз 9.20. Заяви верховного головнокомандувача про віроломне порушення Мінських домовленостей немає. Про те що винні понесуть покарання. Нічого немає. Може витягніть його з памперсів, щоб він хоча б щось сказав.
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что-то слишком все серьезно для "учений"...
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