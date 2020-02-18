 На території Білої Церкви відбуваються масштабні антитерористичні навчання. Громадян просять ходити з документами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Закликаємо усіх мешканців Київщини зберігати спокій, із розумінням поставтеся до тимчасових незручностей та можливих обмежень і звертаємо Вашу увагу на необхідність завчасного планування своїх маршрутів з урахуванням можливих обмежень", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Українські "Гради" виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Також правоохоронці звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу.