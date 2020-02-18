 У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два спостережні пункти: підтверджується один загиблий, - джерела (оновлено)

Як повідомив Цензор.НЕТ один із воїнів 93-ї ОМБр "Холодний Яр", під вогонь противника потрапив, зокрема, 2-й батальйон 93-ї бригади, однак втрат саме серед холодноярців немає.

Також наш співрозмовник повідомив, що, за інформацією, яка дійшла до нього, в ході боїв, які зараз тривають, 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники.

Офіційно ця інформація не підтверджується.

Також співрозмовник Цензор.НЕТ говорить про втрати в 72-й бригаді.

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У 2-му батальйоні 93-ї ОМБр підтверджують, що "насипали нормально" і по них працювали, зокрема, і гармати 152-го калібру. Зараз працює наша артилерія.

Відомо також, що противник обстріляв і мирних жителів - проте, за інформацією Цензор.НЕТ, втрат серед цивільних немає. Крім цього, є інформація, що 72 ОМБр після атаки на свої позиції перейшла в контрнаступ.

У 93-й ОМБр втрат немає. У 72-й, за нашою інформацією, є загиблі. За попередніми даними, була інформація про двох загиблих. Пізніше штабом була підтверджена загибель одного воїна. Інформація ще уточнюється.

Позиція, яку довелося залишити, була повністю зруйнована обстрілами. Тому військовим довелося відійти. Втрат там не було.

За інформацією Цензор.НЕТ, місяць тому під Золотим воїни 72-ї бригади просунулися вперед майже на кілометр. Зробили нові позиції. Уже тоді ворог почав досить регулярно завдавати ударів по нашій армії, яка зайняла нові місця. Сьогодні о 5 ранку після артпідготовки з цих позицій українську армію вибили. Але частина нових позицій продовжує триматися, хоча по них також ведеться вогонь із забороненої великокаліберної артилерії. Воїнів української армії намагаються вибити і з цих опорних пунктів. Українська сторона підтягла всі резерви і працює у відповідь, утримуючи лінію оборони.

Звуки бою чути в Лисичанську і Сєверодонецьку. До мирної Попасної зранку долітали снаряди.

Оновлення: Позиція, яку довелося залишити, була повністю зруйнована обстрілами. Тому військові мусили відійти. Втрат там не було.

Оновлення: Як пізніше уточнили в 72-й бригаді, відійти довелося не з позицій, а зі спостережних пунктів, які були поодаль від основних опорників

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Орехового і Новотошківського.