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 Політика України
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 У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два спостережні пункти: підтверджується один загиблий, - джерела (оновлено)

Унаслідок активізації бойових дій найманців РФ у районі Золотого під вогонь противника потрапив 2-й батальйон 93-ї ОМБр. 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники.

Як повідомив Цензор.НЕТ один із воїнів 93-ї ОМБр "Холодний Яр", під вогонь противника потрапив, зокрема, 2-й батальйон 93-ї бригади, однак втрат саме серед холодноярців немає.

Також наш співрозмовник повідомив, що, за інформацією, яка дійшла до нього, в ході боїв, які зараз тривають, 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники.

Офіційно ця інформація не підтверджується.

Також співрозмовник Цензор.НЕТ говорить про втрати в 72-й бригаді.

Також дивіться: Мешканка Попасної Устенко виклала відео ранкового обстрілу російської артилерії. ВIДЕО

У 2-му батальйоні 93-ї ОМБр підтверджують, що "насипали нормально" і по них працювали, зокрема, і гармати 152-го калібру. Зараз працює наша артилерія.

Відомо також, що противник обстріляв і мирних жителів - проте, за інформацією Цензор.НЕТ, втрат серед цивільних немає. Крім цього, є інформація, що 72 ОМБр після атаки на свої позиції перейшла в контрнаступ.

У 93-й ОМБр втрат немає. У 72-й, за нашою інформацією, є загиблі. За попередніми даними, була інформація про двох загиблих. Пізніше штабом була підтверджена загибель одного воїна. Інформація ще уточнюється.

Позиція, яку довелося залишити, була повністю зруйнована обстрілами. Тому військовим довелося відійти. Втрат там не було.

За інформацією Цензор.НЕТ, місяць тому під Золотим воїни 72-ї бригади просунулися вперед майже на кілометр. Зробили нові позиції. Уже тоді ворог почав досить регулярно завдавати ударів по нашій армії, яка зайняла нові місця. Сьогодні о 5 ранку після артпідготовки з цих позицій українську армію вибили. Але частина нових позицій продовжує триматися, хоча по них також ведеться вогонь із забороненої великокаліберної артилерії. Воїнів української армії намагаються вибити і з цих опорних пунктів. Українська сторона підтягла всі резерви і працює у відповідь, утримуючи лінію оборони.

Звуки бою чути в Лисичанську і Сєверодонецьку. До мирної Попасної зранку долітали снаряди.

Оновлення: Позиція, яку довелося залишити, була повністю зруйнована обстрілами. Тому військові мусили відійти. Втрат там не було.

Оновлення: Як пізніше уточнили в 72-й бригаді, відійти довелося не з позицій, а зі спостережних пунктів, які були поодаль від основних опорників

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Орехового і Новотошківського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176325
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесное погибшим бойцам и здоровья раненым...
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Придет время...и зеленое стадо за это ответит.....
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Это победа, зебилы! Завтра с утра чтоб все были подмыты и надушены, вам сивоха будет мастерклас по прошению прощения проводить.
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Агрессия и война, оккупация, аннексия должны иметь адекватный ответ. А то мы в "гибридности" уже по уши.. не меньше чем рферия.
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Если вы не заметили, то РФ не считает что воюет с Украиной, там никто не говорит о гибридной войне. Все санкции введены лишь в ответ на санкции Украины.Для РФ нет никакой гибридности.
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Что там считает пуйло и его ничтожные рабы - таракашки, никого в Украине не волнует. Юридически закрепленные признаки агрессии не мы выдумывали, и кто пуйлу доктор, что действия ********* подпадают под эти признаки? Сегодня агрессоры быкуют на оккупированных территориях (Афганистан, страны Прибалтики), завтра - всасывают, и проваливают, поджав хвосты.
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Конечно не вы придумали. Но есть примеры гражданского конфликта . в котором принимали участие масса стран. Ближайший по времени пример - Сирия, Афганистан. Более далекий гражданская война в Испании в 30-х годах прошлого века. Стороны 2, но поддерживают их много разных стран.И тем не менее конфликт гражданский.
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Когда у тебя в руке появится еще один чемодан без ручки (сперва Крым, а теперь - луГАНДОНИЯ, которую рашисты хотят втюхать нам, предварительно все там разрушив и наводнив своим говном акающим, с руками по локоть в крови) - результат не заставит себя долго ждать.
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Это кто же по нам стреляет, те, с кем мы "ментально сближаемся" и становимся на сивошную "платформу примирения и согласия" с завтрашнего дня?!
И кто, интересно, дал команду военным оставить опорники?
Неужели Порошенко?!
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Обновление: Как позже уточнили в 72-й бригаде, отойти пришлось не с позиций, а с наблюдательных пунктов, которые были в отдалении от основных опорников.
А паникёров,таких как вы отдают под суд во всех армиях.
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Разведение сил " по путински" , нужно только перестать стрелять "по зеленскому" , нужно разговаривать" по сивохе" и мы же братья "по рабиновичу- медведчуку - бойко - левочкину- королевской - мураеву- добкину".
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Єрмак чекаю сепукку від тебе якщо ти маєш честь. Ти ратував за відведення війск в Золотому і гарантував що жертв не буде. Або стріляйся.
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А украинские "Грады" )(уярят по воробьям на Днепропетровщине... https://censor.net.ua/photo_news/3176291/ukrainskie_grady_vypolnili_250kilometrovyyi_marsh_i_boevye_strelby_v_ramkah_ucheniyi_na_dnepropetrovschine
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Разводит оно войска от линии разграничения, клоун тупой, на его совести погибают люди.
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Разведение, говорите?..
Значита так. Даю рецепт 14-15 годов.
Сначала реакторы и тяжелая арта выжигает тылы орков (склады, базовые лагеря, штабы, ППД и т.д.) при этом включается пара ствольных батарей (не аксигома - можно и "Градами") ведет контрбатарейную борьбу.
Потом реакторы уходят на перезарядку (привет ТЗМщикам!!!!) и по разведанным целям повторяют удары.
И наша пехота, покуривая на раслабоне, спокойно возвращает свои позиции, беря в плен (только без пыток там!!! Мы не орки мокшанские!!!) кучу перепуганых орков. Не будут сдаваться - закидывайте их гранатами, не рискуйте своей жизнью, парни!
И все.
Оотдельног, для Зе - именно так они и прекращают стрелять! Никак по другому они не прекращают.
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заткнули язики в дупу...і мовчать У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат - Цензор.НЕТ 8528
болото зелене...сцикуни...
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Если играть с противником в поддавки, надо помнить, что "выигрывает" тот, кто остается без собственной армии.
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Скоти ЗЕлені і начгенштабу сцкикло та чмошник!
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Не здивуюсь як що кацапи і привели до влади зеленського у 2019 р
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А не дохрена, 73% в Украине кацапов. Это называется :" Зробимо Iх разом."
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Ну не настолько много.13 миллионов тупого быдла, которое мечтало, что у них закончится эпоха бедности. Эпоха бедности закончилась у ЗЕленой шмаркли, у 95 квартала, у КАЛомойского. А Зебилам бубочка потер по морде ЗЕленой писей. Как вам, ЗЕбилы обосранные, нравится, когда вам по рылу возят ЗЕленым членом? У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: підтверджується один загиблий, - джерела - Цензор.НЕТ 4544 У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: підтверджується один загиблий, - джерела - Цензор.НЕТ 4544 У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: підтверджується один загиблий, - джерела - Цензор.НЕТ 4544
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Дурний порохобот.
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Коломойский Украинец, поболее некоторых,
Я благодарен ему, пусть будет благословен
Род его
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А беня в курсе что он украинец, а то он публично заявляет что жидун.
"Я благодарен ему, пусть будет благословен Род его" - это что жидунская молитва какая-то?
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Ну шо там бригади патрулів сформовані? У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат - Цензор.НЕТ 3296 Агов, зелень?
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Да шо ж ты поделаешь! Опять "агрессивное меньшинство" не дает Бубочке закончить войну.
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Русня накидала порохоботам для набрасывания. Вот и лают на Зеленского **********.
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Дрыщ обосранный, ты не мой бауэру сральник и не вытирай ему жопу своим языком, а ехай на передок и докажи что ты не ЗЕленое говно.
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Зебабуїн закрий свій вонючий зелений писок і здрисни мовчки нх...й! У всьмоу винні тільки ви пдрсизелені!
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Сімдесят три" швиденько взяли "собакомєшки" і на передову підтвердити правильну вибрану політику свого командира. Не забудьте взяти своїх дітей і дружин. Там же свої і там не стріляють. То "патрія війни" заробляла на "крові", а ці нє! Бігом туда. Заберіть ще "нацсук" і хай йдуть у своїх одностроях - бувших "беркутовців".
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На совместное патрулирование всей семьей.
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У Зе владі мабуть так і уявляють розведення У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат - Цензор.НЕТ 847
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ЗЕЛЕНОМУ ОСМАНСКОМУ ОСЛУ ВСЕ МИР СНИТСЯ,****, КАЦАПСКИЕ СУКИ ТОЛЬКО СИЛУ И ПОНИМАЮТ-----ПОКА ХАРЯ В ХОЛОДЕЦ НЕ ПРЕВРАТИТСЯ--БУДУТ ЛЕЗТЬ И ЛЕЗТЬ !!!!!!!
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Ключова фраза у статті: "Офіційно ця інформація не підтверджується."
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Цунзор все врет, у нас разведение /отведение/ войск и полная тишь да благодать. Это падло Порошенко подговорил боевиков чтобы стреляли. Он же на этом зарабатывает, а Вовочка войну уже давно закончил. Он же за мир во всем мире. Главное не отвечать, а то как то неудобно будет перед Меркель и Макроном.
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Научитесь читать,разведение и продвижение,это две большие разницы,хотя для вас .... .
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В ВСУ , что ни у кого нет яиц У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат, - джерела - Цензор.НЕТ 6076 Арестуйте Зеленского, пока дело до большей беды не дошло , зелень всю отсранить от власти , сделайте им провокацию У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат, - джерела - Цензор.НЕТ 1811 А словей то каких набрался гандон , это наверно в Трусковце , провокация
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https://mobile.twitter.com/tzeinform?lang=uk
Там спецназ рф работает Зе предупреждали минимум за месяц до этого но оно ноль реакции ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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Всю зелену мерзлоту в окопи і нехай там відпрацьовують свою провину перед Україною.
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Ох уж и вояки..."вынуждена была покинуть два опорника" - вот ,что значит заробитчане в армии...
Немного побухало - они уже сдрыснули !
Только не нужно в меня сейчас цыкать и пальцем тыкать... Сейчас там пионерский лагерь по-сравнению с 14м- началом 15го.
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А як ти там протримаєшься без глибоких бліндажей і сховищ в одниї окопах і воронках від вибухів? Це все одне що в голому полі ховатись пехоті від арти. Всі позиції пристріляні, кацапи били влучно бо знали куди.
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Не нужно ля-ля... Нужно было копать ! А с такими тупыми отмазками - ты будешь до Львова бежать !
Взял в руки автомат - стой, с.ка !
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Який ти шикарний боєць і копаєш мабуть як кріт на 4 - 5 метрів вглиб землі У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два спостережні пункти: підтверджується один загиблий, - джерела - Цензор.НЕТ 8873
І чого там зараз тебе нема ?
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По информации Цензор.НЕТ, месяц назад под Золотым воины 72-й бригады продвинулись вперед почти на километр. Сделали новые позиции. Уже тогда враг начал достаточно регулярно наносить удары по нашей армии, которая заняла новые места. Сегодня в 5 утра после артподготовки с этих позиций украинскую армию выбили.
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Хватит истерить.Если это не места разведения,то о чём думали командиры в штабе.Продвинувшись вперёд надо было понимать,что незамеченным этот факт не останется.
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Может предателя Зеленского пора арестовать и судить за измену?
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А какой смысл армии держать позици если эта паскуда лично приезжала выгонять армию из окопов, говоря что вы портите мир.
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Іранці влупили ракетами-навіть пасажирський літак збили-Америка сказала -провокація і навіть демократи відібрали у Трампа право нанести удар.А ви петрилі пітораси-дупотати ВР,з яких жодний(!!!!!!!!!)не загинув на фронті за 5-ть років війни навіжено визжите мов пороссенки різані-"Хочемо української крові тисячами,як при чортові петрові!"Вам за це треба ратиці живцем здирати,рила кільцювати каленим залізом та тримати в темних клітках до здиху.Ипануті рохлі, вилупки сікача мафіозного,дяка МПешного на службі ***** гебнявого.У нас би за один ваш "Пупін введи!"-14-ть років строгача присудили нелюдям.Це пісец-які ж ті укри до звірини терпеливі. https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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Зебобики только и знают, что повторять - это провокация и причем тут зеленский.
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Первый серьёзный бой наших ВСУ при золотом, при новом командующем Зеленском и первое полное порожение !! Поздравляю пан президент!! Вы добились своего!! Армия больше боится вас и ваших бездарных пророссийских псов -генералов, чем врага, в лице россии!! Нашим солдатам легче драпануть с рубежей и выполнить дурной приказ ЗЕЛЕНСКОГО "не стрелять" чем яро защищать занятые рубужи и попасть из-за этого тюрьму.
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Там немає глибоких бліндажей і сховищ, окопи і легкі бліндажи які руйнуються при перших влучаннях кацап. артой. Захищати воронки від вибухів це якось безглуздо.
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В ходе боя в районе Золотого 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два наблюдательных пункта:

укркалбасу бесплатную им везите,

пригатовьте укрпенсии-зарплаты 45 000 новоприехавшим через 6 прапускных пукнтов имени жебривскаго-мальдивскаго

дебилы бл

ахахаха
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выступал по тв хомчак и сказал, что там вааабще никаго не было на тех пукнтах, только телекамеры.

никаких реальных патерь нет от патери ентих пукнтов.
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Зеленского-фашиста, *********** миру расстрелять прилюдно на стадионе. Чучело оно убогое.
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ну и кто наконец напишет, через сколько часов начали давать ответку с укрпушек?

или только с автаматов укр палили по пушкам расеским?

хомчак сказал, что покинули пункты потому, что надо было туды стрелять укр пушкам.

а наперед нельзя было стрелять по данецким пукнтам?
только когда данецкие заняли укр пукнты??

дебилы бл
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Зеленский, вон из Украины со своими клоунами!
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Коло Стіни Плачу Порошенко недаром молився:"Дай мені Боже,щоб майбутньому Президентові не лишилося нічого,що ще можна в Україні вкрасти!"
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Выходит мы впервые с 2015-го отступили
Зелебобики значит смотрите - если завтра кацапская армия с сепарами прорвет линии обороны и подойдёт к вашим спокойным и мирным городам, которые дали за зебила капитулянта по 80-90%, а потом превратит их в руины, всегда помните, что вы, жертвы современной информационной войны - сделали это вместе.
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Два спостережних пункти це ще не лінія оборони.
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