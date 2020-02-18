 У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два спостережні пункти: підтверджується один загиблий, - джерела (оновлено)

Як повідомив Цензор.НЕТ один із воїнів 93-ї ОМБр "Холодний Яр", під вогонь противника потрапив, зокрема, 2-й батальйон 93-ї бригади, однак втрат саме серед холодноярців немає.
Також наш співрозмовник повідомив, що, за інформацією, яка дійшла до нього, в ході боїв, які зараз тривають, 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники.
Офіційно ця інформація не підтверджується.
Також співрозмовник Цензор.НЕТ говорить про втрати в 72-й бригаді.
У 2-му батальйоні 93-ї ОМБр підтверджують, що "насипали нормально" і по них працювали, зокрема, і гармати 152-го калібру. Зараз працює наша артилерія.
Відомо також, що противник обстріляв і мирних жителів - проте, за інформацією Цензор.НЕТ, втрат серед цивільних немає. Крім цього, є інформація, що 72 ОМБр після атаки на свої позиції перейшла в контрнаступ.
У 93-й ОМБр втрат немає. У 72-й, за нашою інформацією, є загиблі. За попередніми даними, була інформація про двох загиблих. Пізніше штабом була підтверджена загибель одного воїна. Інформація ще уточнюється.
Позиція, яку довелося залишити, була повністю зруйнована обстрілами. Тому військовим довелося відійти. Втрат там не було.
За інформацією Цензор.НЕТ, місяць тому під Золотим воїни 72-ї бригади просунулися вперед майже на кілометр. Зробили нові позиції. Уже тоді ворог почав досить регулярно завдавати ударів по нашій армії, яка зайняла нові місця. Сьогодні о 5 ранку після артпідготовки з цих позицій українську армію вибили. Але частина нових позицій продовжує триматися, хоча по них також ведеться вогонь із забороненої великокаліберної артилерії. Воїнів української армії намагаються вибити і з цих опорних пунктів. Українська сторона підтягла всі резерви і працює у відповідь, утримуючи лінію оборони.
Звуки бою чути в Лисичанську і Сєверодонецьку. До мирної Попасної зранку долітали снаряди.
Оновлення: Позиція, яку довелося залишити, була повністю зруйнована обстрілами. Тому військові мусили відійти. Втрат там не було.
Оновлення: Як пізніше уточнили в 72-й бригаді, відійти довелося не з позицій, а зі спостережних пунктів, які були поодаль від основних опорників
Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Орехового і Новотошківського.
И кто, интересно, дал команду военным оставить опорники?
Неужели Порошенко?!
А паникёров,таких как вы отдают под суд во всех армиях.
Значита так. Даю рецепт 14-15 годов.
Сначала реакторы и тяжелая арта выжигает тылы орков (склады, базовые лагеря, штабы, ППД и т.д.) при этом включается пара ствольных батарей (не аксигома - можно и "Градами") ведет контрбатарейную борьбу.
Потом реакторы уходят на перезарядку (привет ТЗМщикам!!!!) и по разведанным целям повторяют удары.
И наша пехота, покуривая на раслабоне, спокойно возвращает свои позиции, беря в плен (только без пыток там!!! Мы не орки мокшанские!!!) кучу перепуганых орков. Не будут сдаваться - закидывайте их гранатами, не рискуйте своей жизнью, парни!
И все.
Оотдельног, для Зе - именно так они и прекращают стрелять! Никак по другому они не прекращают.
болото зелене...сцикуни...
Я благодарен ему, пусть будет благословен
Род его
"Я благодарен ему, пусть будет благословен Род его" - это что жидунская молитва какая-то?
Там спецназ рф работает Зе предупреждали минимум за месяц до этого но оно ноль реакции ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Немного побухало - они уже сдрыснули !
Только не нужно в меня сейчас цыкать и пальцем тыкать... Сейчас там пионерский лагерь по-сравнению с 14м- началом 15го.
Взял в руки автомат - стой, с.ка !
І чого там зараз тебе нема ?
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Хватит истерить.Если это не места разведения,то о чём думали командиры в штабе.Продвинувшись вперёд надо было понимать,что незамеченным этот факт не останется.
укркалбасу бесплатную им везите,
пригатовьте укрпенсии-зарплаты 45 000 новоприехавшим через 6 прапускных пукнтов имени жебривскаго-мальдивскаго
дебилы бл
ахахаха
никаких реальных патерь нет от патери ентих пукнтов.
или только с автаматов укр палили по пушкам расеским?
хомчак сказал, что покинули пункты потому, что надо было туды стрелять укр пушкам.
а наперед нельзя было стрелять по данецким пукнтам?
только когда данецкие заняли укр пукнты??
дебилы бл
Зелебобики значит смотрите - если завтра кацапская армия с сепарами прорвет линии обороны и подойдёт к вашим спокойным и мирным городам, которые дали за зебила капитулянта по 80-90%, а потом превратит их в руины, всегда помните, что вы, жертвы современной информационной войны - сделали это вместе.