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 Політика України
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Все про:бойові дії (603) 72 окрема механізована бригада (103) 93 окрема механізована бригада (65) найманці РФ (996) операція Об'єднаних сил (2062) Золоте (159)

 У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат (оновлено)

Унаслідок активізації бойових дій найманців РФ у районі Золотого під вогонь противника потрапив 2-й батальйон 93-ї ОМБр. 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники.

Як повідомив Цензор.НЕТ один із воїнів 93-ї ОМБр "Холодний Яр", під вогонь противника потрапив, зокрема, 2-й батальйон 93-ї бригади, однак втрат саме серед холодноярців немає.

Також наш співрозмовник повідомив, що, за інформацією, яка дійшла до нього, в ході боїв, які зараз тривають, 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники.

Офіційно ця інформація не підтверджується.

Також співрозмовник Цензор.НЕТ говорить про втрати в 72-й бригаді.

Також дивіться: Мешканка Попасної Устенко виклала відео ранкового обстрілу російської артилерії. ВIДЕО

У 2-му батальйоні 93-ї ОМБр підтверджують, що "насипали нормально" і по них працювали, зокрема, і гармати 152-го калібру.

За інформацією Цензор.НЕТ, місяць тому під Золотим воїни 72-ї бригади просунулися вперед майже на кілометр. Зробили нові позиції. Уже тоді ворог почав досить регулярно завдавати ударів по нашій армії, яка зайняла нові місця. Сьогодні о 5 ранку після артпідготовки з цих позицій українську армію вибили. Але частина нових позицій продовжує триматися, хоча по них також ведеться вогонь із забороненої великокаліберної артилерії. Воїнів української армії намагаються вибити і з цих опорних пунктів. Українська сторона підтягла всі резерви і працює у відповідь, утримуючи лінію оборони.

Звуки бою чути в Лисичанську і Сєверодонецьку. До мирної Попасної зранку долітали снаряди.

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Орехового і Новотошківського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176325
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесное погибшим бойцам и здоровья раненым...
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Придет время...и зеленое стадо за это ответит.....
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Это победа, зебилы! Завтра с утра чтоб все были подмыты и надушены, вам сивоха будет мастерклас по прошению прощения проводить.
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Щоб його втратити, то треба спочатку мати.
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Це через те, що Пристайко назвав Козака прихильником миру. Запам'ятайте, Сурков хитрий, обтічний, а Козак солдафон, що пре напряму...
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Це той "мир", який побачили, коли зазирнули в очі путіну. Сьогодні, о 5 ранку, в районі Новотошківського, розпочався наступ російських військ, з використанням крупнокаліберної артилерії, 120-мм мінометів. Є перші жертви - Петро Порошенко
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«Я ж не лох якийсь»: Зеленський приїхав у Золоте поговорити з добровольцями, які проти розведення військ.
Ті ні ти лошара!
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ЗЕЛЕНСКИЙ ЗДОХНИ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СВОЕЙ СВОРОЙ!
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Раз наши партнеры положили на нас куй....то нам нужно отвечать взаимностью и начинать задумываться о возврате ядерного чемоданчика.
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задумываться можешь, мечтать никто не запрещает.
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Порохоботы чтото оперативненько так активизировались. Не иначе как порох в сговоре с пу, раз нагнетают панику внутри страны и разделяют на правых и неправых.
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о секта Зе з'явилась. Порохо з ****** тобі ще в штани теж насрали?
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Причем тут порохоботы???
Зеленский ломал через колено для отвода ВСУ и Добробатов в этом районе. Теперь именно тут наступление РФ. Возмущение людей логично, и прогнозировано. И я думаю, что это было спланировано врагом включая реакцию людей и будущие последствия.
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тому, кто диоген. вонючка кацап У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат - Цензор.НЕТ 3333 ская.....
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Есть такая хорошая штука артиллерия называется,жахнуть по оставленным позициям,так чтобы мыши под землёй в том месте здохли,мышей конечно жалко невинные существа,но войны без потерь не бывает к сожалению!
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вот сейчас брать и выносить зебильную нечисть!
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Ну шо підорня зеленська? Хай нащі війскові відходять до Києва, а вас паскуд, з зеленським, сівохою, слугами нароту - на передову?
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Ну що зелені підари ,радійте ви це зробили разом....
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Кто неЛох? Не верю скзал бы Немирович? Все сделано для подрыва обороноспособности и подавления мотивации и идеологии сопротивления слугами Народа Обетованного!
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Сподіваюсь генерал Хомчак Іловайський, який здав плацдарм під Золотоим, з якого ведеться наступ росіян, вже застрелився?
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Зеля, клоун, ставай на коліна перед Порохом, кайся, і нехай він керує.. і наразі не має значення, як це буде оформлено, нехай Порох завершує свою роботу, досить успішну, особливо у порівнянні з квартальними чмошниками-сватами..
і 73%ві зебіли, також вибачайтесь, а надалі - думайте, коли вам радять люди з університетськими освітами та життєвим досвідом, а не приколюйтесь.. дебіли-експериментатори хйлові
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агрессивное меньшинство мешает, как сказал кто то с команды зе-пидоров...

У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат - Цензор.НЕТ 9388
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Ну тут же головне пуйла не забути привітати 23 лютого.. Правда, зеля??
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Порохоботи разом ватою верещать та радіють загостриню на фронті. Їм головне інфоповод, а те що там гинуть Українці їм чхати
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чхати твому зеле та тобi,зебiл - ти це чмо до влади привiв, так що ти з ним разом в крови
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а гетьман мальдівський, що зробив крім обкрадання армії та втрати купи територій за свою каденцію?
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Порохоботы это те же кремлеботы уже проверено
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Не может быть, у нас самая сильная армия в Европе...
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Вот о чем думается. Последние пару лет когда на фронте не было активных действий, наши потери были в несколько раз меньше чем например смертность в ДТП. В связи с этим, мантры зеленых про "прекратить кровавую бойню", выглядели, мягко говоря, неуместными. Соответственно, народ начал сомневаться зачем нам нужно "остановить войну любой ценой", или зачем нужна капитуляция если и без капитуляции ничего не происходит, жизнь идет своим чередом.
Чтобы обосновать "прекратить кровавую бойню любой ценой" - нужна эта самая "кровавая бойня", продемонстрировать ее, и потом "прекратить" ценой капитуляции.
Поэтому это обострение в первую очередь выгодно Зеленскому, думаю пукин таким образом помогает Зе вернуть к жизни тезисы "астанавить кгававую бойню любой ценой".
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А не взять ли за яйца (если они у него есть) Монику и вышвырнуть его к Януковичу, вместо того, что бы заниматься херьней никому не нужной?
Или дальше на эту мышиную возьню смотреть? Чи моя хата с краю - я нічого не знаю? Сколько можно этот цырк терпеть?
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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
22 мин. ·

Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився.
Підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією.
Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п'ять - важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені.
У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил. Ситуація повністю контрольована.
Продовжуємо боронити Україну від агресора.
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і де заява найвеличнішого сцикла(бо людина, яка має охорони більше ніж овоч, і яка усцикається перед двома жінками), того самого що побачив в очах путіна бажання закінчити війну, напівшостого преза україни, лідера зубажілих та усталих ат вайни???
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Выдать порохоботам по маузеру и на передовую
Смотри как зашевелились черви на своих диванах
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