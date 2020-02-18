 У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат (оновлено)

Як повідомив Цензор.НЕТ один із воїнів 93-ї ОМБр "Холодний Яр", під вогонь противника потрапив, зокрема, 2-й батальйон 93-ї бригади, однак втрат саме серед холодноярців немає.
Також наш співрозмовник повідомив, що, за інформацією, яка дійшла до нього, в ході боїв, які зараз тривають, 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники.
Офіційно ця інформація не підтверджується.
Також співрозмовник Цензор.НЕТ говорить про втрати в 72-й бригаді.
У 2-му батальйоні 93-ї ОМБр підтверджують, що "насипали нормально" і по них працювали, зокрема, і гармати 152-го калібру.
За інформацією Цензор.НЕТ, місяць тому під Золотим воїни 72-ї бригади просунулися вперед майже на кілометр. Зробили нові позиції. Уже тоді ворог почав досить регулярно завдавати ударів по нашій армії, яка зайняла нові місця. Сьогодні о 5 ранку після артпідготовки з цих позицій українську армію вибили. Але частина нових позицій продовжує триматися, хоча по них також ведеться вогонь із забороненої великокаліберної артилерії. Воїнів української армії намагаються вибити і з цих опорних пунктів. Українська сторона підтягла всі резерви і працює у відповідь, утримуючи лінію оборони.
Звуки бою чути в Лисичанську і Сєверодонецьку. До мирної Попасної зранку долітали снаряди.
Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Орехового і Новотошківського.
Ті ні ти лошара!
Зеленский ломал через колено для отвода ВСУ и Добробатов в этом районе. Теперь именно тут наступление РФ. Возмущение людей логично, и прогнозировано. И я думаю, что это было спланировано врагом включая реакцию людей и будущие последствия.
і 73%ві зебіли, також вибачайтесь, а надалі - думайте, коли вам радять люди з університетськими освітами та життєвим досвідом, а не приколюйтесь.. дебіли-експериментатори хйлові
Чтобы обосновать "прекратить кровавую бойню любой ценой" - нужна эта самая "кровавая бойня", продемонстрировать ее, и потом "прекратить" ценой капитуляции.
Поэтому это обострение в первую очередь выгодно Зеленскому, думаю пукин таким образом помогает Зе вернуть к жизни тезисы "астанавить кгававую бойню любой ценой".
Или дальше на эту мышиную возьню смотреть? Чи моя хата с краю - я нічого не знаю? Сколько можно этот цырк терпеть?
22 мин. ·
Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився.
Підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією.
Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п'ять - важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені.
У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил. Ситуація повністю контрольована.
Продовжуємо боронити Україну від агресора.
Смотри как зашевелились черви на своих диванах