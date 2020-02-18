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Все про:заробітна плата (685) Нефьодов (147) Державна митна служба (15)

 Митникам до кінця року можуть удвічі підняти зарплату, - Нефьодов

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що після переатестації українські митні інспектори зможуть отримати вдвічі вищу зарплату.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо цього року процес, який я неформально називаю переатестацією. Після цього професійним і добропорядним співробітникам я хочу суттєво підняти зарплату. А з рештою - поступово прощатися", - зазначив Нефьодов.

Однак, за його словами, митниця - все ж таки не той орган, який можна заповнити студентами з хорошими намірами, це - складна робота.

"Я хотів би, щоб середня зарплата рядового інспектора становила до кінця року приблизно 15-18 тис. грн "на руки". Зараз - близько 8 тис. грн", - додав Нефьодов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176324
 
 
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Ничего не мешает это сделать немедленно.
Упростить правила, унифицировать пошлины и разогнать половину бездельников
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Министрам ,замминистров,депутатам,Найемам,Лещенкам,главе Укрпочты......Таможенникам.
А вам,одичалая отара 73 %,ваш Вошьдь "Ничего не должен!"
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Хорошо было бы, если бы параллельно с повышением зарплаты пропорционально повышались поступления в бюджет от таможни....
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Уже бы не заморачивались копеечными надбавками и обеспечили каждому инспектору дополнительное дежурство в неделю... Хотя нет, полдежурства, целое зажирно будет...)
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