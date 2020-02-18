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Все про:кредит (259) МВФ (664) Люнгман Йоста (15)

 Команда експертів МВФ відвідає Київ, - постпред Люнгман

Міжнародний валютний фонд, глава якого Крісталіна Георгієва 15 лютого в Мюнхені обговорила з президентом Володимиром Зеленським підготовку нової програми співпраці, направив до Києва групу експертів.

"Команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності", - повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

17 лютого цього року завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by. Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі - SDR2,8 млрд, або близько $ 3,9 млрд, однак Україна змогла отримати за нею лише перший транш SDR1 млрд (близько $ 1,4 млрд). Президент, уряд і Нацбанк України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $ 5,5 млрд. Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів.

Також читайте: Зеленський у Мюнхені провів "конструктивну" зустріч із главою МВФ Георгієвою. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176321
 
 
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Недавно был озвучен слух, что МВФ не так уж и настаивало на продаже земли.
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Некоторые люди стучатся в стену головой, некоторые мародеров называют экспертами.
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по ходу скоро на украину прольется золотой дождь Команда експертів МВФ відвідає Київ, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 830
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Кроме того, болгарские пользователи сети «разоблачают» Кристалину Гергиеву и сообщают её реальное болгарское имя, данное ей при рождении:
«Кристалина - это не её реальное имя. Её зовут Сталинка!»
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Дух Сталина через столетия продолжает глобалист-каннибализм.
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