 Українські воїни втратили частину позицій поблизу Золотого, - ЗМІ

Про це повідомляє кореспондент ТСН з місця подій, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, в результаті атаки найманців РФ на взводний опорний пункт у зоні відповідальності 72-ї бригади, українські воїни покинули цю невелику ділянку фронту.
За попередніми даними, кілька українських воїнів зазнали поранення. Їх доставили в лікарню в стабільному стані. Військові визнають, що початок обстрілів по всій лінії схожий на 2015 рік, коли розстрілюють не опорні пункти, а завдають ударів по квадратах. Українські військові дають відповідь.
Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Орехового і Новотошківського.
2)иловайс-дебальцево зрады не было?
3)минские соглашения зрады не было?
порохоскот вы просто животные циничные,светлая память погибшим сегодня и за все годы войны(когда мы шли на переговоры,но верховный главномальдивский предавал армию)
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Марусю и Ко в загранотряд!
СНБО уже собирается для обсуждения...участков для отведения и разведения ???
преЗЕдент обратился к мировой общественности...ну 12 шагов там...Штансмаейр с формулой
наши там не сильно стреляют...а то х.ло обидится и з.ло больше не увидит его глаз поросячих!!!
Нужно просто перестать стрелять?
В твоей дупе?
В самом начале фильма крестьянин случайно подслушал, что бандиты собираются через пару месяцев ограбить его село, забрав весь урожай ячменя.
На общем собрании крестьянами было выдвинуто несколько рац. предложений:
- самим повеситься, потому что без ячменя жрать будет нечего, так чем от голода подыхать, лучше уж в петле досрочно
- самим повеситься, пусть властям будет стыдно, а то налоги собирают, а от бандитов не защищают
- договариваться (!) с бандитами, встать на колени (!), авось оставят немного ячменя, хотя риса не оставили, когда рис забрали
- предложение одного крестьянина заточить бамбуковые копья и забрать с собой на тот свет парочку бандитов отвергли с негодованием, никогда так не делали, да и убить мгут, лучше уж самим загнуться от голода, прычнее как-то.
Пора вам, ЗЕбобики, перенимать полезный опыт японских крестьян 16 века.
Сначала попробуйте договориться с "подштанцами", встав на колени.
Если не сработает, вы завсегда сможете повесться, чтобы "бубочке" стало стыдно.
Только вот какой ньюанс, ЗЕбобики, в Японии в 16 веке не было демократии и крестьяне не выбирали "бубочку" президентом...
Слабее армии баранов, возглавляемой львом.
Я, конечно, извиняюсь, но шо бывает,
КОГДА ВО ГЛАВЕ АРМИИ СТОИТ ХИТРОЖОПЫЙ ГЕШЕФТМАХЕР???