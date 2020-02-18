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 Політика України, Суспільство
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Все про:Генштаб ЗС (446) МВС (1608) СБУ (5315) РНБО (668) Офіс Президента (256)

 Сьогодні відбудеться засідання РНБО за участю керівництва Генштабу ЗСУ, МВС і СБУ, - ОП

Сьогодні в Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"У вівторок, 18 лютого, о 12:00 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України почнеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в районі Золотого з раннього ранку триває запеклий бій. Найманці РФ застосовують заборонене Мінських угодами важке озброєння.

Також читайте: Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО замість Богдана, - Указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176318
 
 
 Топ коментарі
 
Розбудіть хтось головнокомандувача!

У нас зранку 4 загиблих і 5 важкопоранених. Ворог захопив два опорних пункти, які були звільнені за «мирним планом розведення» в районі Золотого.
Снаряди падають на цивільні будинки.
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А чего не брифинг Бубочки? Как хирурга и музыканта без доказательств садить то сразу прискакал віслюк, а как кацапы в наступления пошли обосрался?
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Розбудіть хтось головнокомандувача!

У нас зранку 4 загиблих і 5 важкопоранених. Ворог захопив два опорних пункти, які були звільнені за «мирним планом розведення» в районі Золотого.
Снаряди падають на цивільні будинки.
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Заради Бога, лишить людину в спокої! Він спить по 6 годин і вже пів року не приділяє належну увагу дітям! Із покидьками, які насмілились стріляти в русских солдатів, він розбереться коли прокинеться...
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Ну что ты, просто в глазах Путлера желание закончить войну и мы отводим войска.
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А чего не брифинг Бубочки? Как хирурга и музыканта без доказательств садить то сразу прискакал віслюк, а как кацапы в наступления пошли обосрался?
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Бубонная Чума видосик выложит в сеть.
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Там кроме Кривоноса кто-то будет представлять интересы Украины?
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А разве Кривонос еще там? Его не отстранили?
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Та успакойтесь - Кацапы на мирный план ответили Войной - теперь у ватника Зеленского прояснится в голове что Военное положение не избежно - общая мобилизация и понеслась мясорубка ...
Как видим Кацапам не жалко свое быдло - лижбы годовщину испортить Майдана что бы народ тут шумел под окнами Банковой ...
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чтобы что-то прояснилось в голове, там должно что-то быть. у гвонокомандующего там ветер и проясняться нечему.
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брифинги-куифинги, нарады, заседания... *****, клоуны!
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Дурачо-о-ок Сьогодні відбудеться засідання РНБО за участю керівництва Генштабу ЗСУ, МВС і СБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 5037 Они враги, а не клоуны. когда уже до вас дойдёт, тормоза?
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*****, що вони там дрочать дебіли зеленські?? негайно треба збиратись, а не яйця чухати!!!!
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Принять душ... выпить чашечку кофе... Война не волк, в лес не убежит.
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как там мирный план?? Пусть заседание проводят в Золотом!!
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так что ты там в глазах у путена увидел, Вова? расскажи еще раз.....
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Кацапы конченные решили поубивать под Годовщину Майдана - Зеленский как лошара всем расказывал про мир а теперь оказывается что Орки конченые с ними договорится нельзя - Мир в головек прийдется менять на войну ...
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Ні, це кончена, тупа істота, як і ті, що її обрали.
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Ну Порохоботы много чего накидывали на зеленского - что он рука коломайского - а сейчас Коломойский делает инфо атаки с кацапами в месте - чего только стоят Слив встречи с Патрушивым ... Другой вопрос что он думал с рашисткой мразью можно договорится - не понятно откуда эта наивность ....
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чего только стоят Слив встречи с Патрушивым? Так що ж погане Злив, чи сам факт зустрічі? Я вас Зелених взагалі не розумію. Якась *******.увата логіка...
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А бубочка поедет поговорить о отводе ВСУ с "мирными" жителями Золотого ????
Или обделался ???
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Які на хеr засідання?! Заходи потрібно приймати негайно! Є в нас головнокомандувач, чи лише гівно на цідилку?!
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Кловун вставай, твоїх солдат вбивають!
Сьогодні відбудеться засідання РНБО за участю керівництва Генштабу ЗСУ, МВС і СБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 4644
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Гівно Зелене прокидайтся, тут реальні війна! Це тобі не з двома бабами у фейсбуці воювати!
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Заседание СНБО? Сивуха, Королевская, Осел и Аваков? Или еще пару сепаров добавят?
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если протокол написать правильно, то мацкали на 90% уже побеждены
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Вот вам Сивоха и Лукаш нарешают и накомандуют.Интересно послушать 73% глистов-какаразница и токабынипорошенко о происходящем.
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Може хоч Петро Олексійович щось скаже? Бо у шмарклі схоже горло заклало...
********** тупий "нарід"...
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Брифінг на тему патрулювання я так розумію. Ну ну.
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Зеленый Вошьдь селфи делать будет?Отара 73%,будите этого ублюдка,прилетев с Омана ,ночью шоу сделал ,типа только с самолета на совещание,где оно сейчас?В каматозе,в наркотическом угаре,в Буковели?Ублюдки,где оно?
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бій йде з 4 години ранку....а зелені сволоти відсипаються...
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Сьогодні? Може на днях? У нас же сівохін день сьодня.
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Ну, курва... так все просрати. Пєтросяна в прізідєнти. Цей вже всьо.
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С учётом того, что в СНБО алкаш и откровенная дрянь сивУха, пардон Сивохо ну и конечно же откровенный агент Кремля Ермак, то на заседание можно приглашать и московитов из их ГРУ, ФСБ и Генштаба Параши.
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Предлагаю Ослу на СНБО срочно освободить из тюрьмы патриотов. Они будут его защищать от макшанских вжепучленцев.
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воно від патріотів сситься більше....тіж для нього повстанци...тьху
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И каждая контора на заседании думает , как отмыть денег .Все как и при Порохе, война народу .а им миллиарды .
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как вовремя эта с*чка квакнула !!!!
"Владимир Зеленский овладел непростым искусством говорить о войне, шутить и выглядеть достойно", - Мендель



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Кремль злится.. Мюнхенская спецопреация провалилась, и теперь на фронте нанутся ожесточенные бои.. таким образом Кремль ставит Бубочку в "договороспособное положение раком".. Нужно держать удар и уничтожать кацапню..
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А чого в 12 тільки?Давайте може завтра вже?
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Зебілоїди будуть обговорювати умови капітуляції?
Проситимуть дядю ***** залишити їм частинку країни для гешефту?
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Ссывуху запросили на нараду?Интересно шо он скажет если вообще придёт.
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По результатам юмористического капустника квартала 95
заседание СНБО было принято экстренное решение: осуждающе посмотреть в глаза
Путина и престать стрелять, чтобы закончить войну!Выкусите порохоботы!
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будут убеждать и втирать что все хорошо прекрасная маркиза
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А що там є кого збирати?
Головнокомандувач туди понапризначав в більшості кловунів і сепар, на чолі далекої від усього в Україні провінційної людішкі Секретаря РНБО,
у т.ч. Сивоху,
і збільшення штату РНБО на 30 шт.од. мабудь для реалізації "під командуванням" Сивохи Програми примирення (з колаборантами, мєстной владой, народной міліцієй ДНР/ЛНР - як миролюбно назвав бандитів Аваков, зазначивши що народну міліцію надо якось в законодавство України імплементувать - тобто якісь компроміси знайти,в угоду Человєка миру)
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