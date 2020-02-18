 Сьогодні відбудеться засідання РНБО за участю керівництва Генштабу ЗСУ, МВС і СБУ, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"У вівторок, 18 лютого, о 12:00 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України почнеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в районі Золотого з раннього ранку триває запеклий бій. Найманці РФ застосовують заборонене Мінських угодами важке озброєння.
У нас зранку 4 загиблих і 5 важкопоранених. Ворог захопив два опорних пункти, які були звільнені за «мирним планом розведення» в районі Золотого.
Снаряди падають на цивільні будинки.
Как видим Кацапам не жалко свое быдло - лижбы годовщину испортить Майдана что бы народ тут шумел под окнами Банковой ...
Или обделался ???
********** тупий "нарід"...
"Владимир Зеленский овладел непростым искусством говорить о войне, шутить и выглядеть достойно", - Мендель
Зеленський прокоментував розведення військ біля Золотого: "Прекрасно"
Проситимуть дядю ***** залишити їм частинку країни для гешефту?
юмористического капустника квартала 95
заседание СНБО было принято экстренное решение: осуждающе посмотреть в глаза
Путина и престать стрелять, чтобы закончить войну!Выкусите порохоботы!
Головнокомандувач туди понапризначав в більшості кловунів і сепар, на чолі далекої від усього в Україні провінційної людішкі Секретаря РНБО,
у т.ч. Сивоху,
і збільшення штату РНБО на 30 шт.од. мабудь для реалізації "під командуванням" Сивохи Програми примирення (з колаборантами, мєстной владой, народной міліцієй ДНР/ЛНР - як миролюбно назвав бандитів Аваков, зазначивши що народну міліцію надо якось в законодавство України імплементувать - тобто якісь компроміси знайти,в угоду Человєка миру)