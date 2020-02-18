 Сьогодні відбудеться засідання РНБО за участю керівництва Генштабу ЗСУ, МВС і СБУ, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"У вівторок, 18 лютого, о 12:00 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України почнеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в районі Золотого з раннього ранку триває запеклий бій. Найманці РФ застосовують заборонене Мінських угодами важке озброєння.

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