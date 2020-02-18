 Проросійські пропозиції Макрона призначені "для внутрішнього вживання", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
За його словами, проросійські пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона призначені "для внутрішнього вживання", щоб підтримати свій рейтинг у колі людей, які економічно зацікавлені в знятті санкцій з Росії.
На думку глави МЗС, завдання України - постійно нагадувати всім про те, що Росія порушує міжнародне право, окупувала Крим і відповідальна за війну на Донбасі.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Польщі заявив, що тенденція на зближення з Росією, яку демонструє останнім часом Франція, передчасна і це викликає занепокоєння в Польщі.
у-йо-бок, це ваша нескінченна жуйка призначена для вашої недолугої внутрішньої аудиторія, а макрон відверто каже, що оскільки зеленське з усіх сил плазує перед путіним, то нема чого й Франції напружуватись - розходимось, хлопці, - каже макрон.
а ви, падли, давайте, брешіть й далі - ваші виродки вам вірять.
Вот это политическая сила!
не говоря уже об исторической правде времени существования раиськи.
Сколько украинцам необходимо внутрь употребить, чтобы это понять, и что ещё употребить?
Французы, конечно, суки, но это Оланд не продал вертолётоносцы Расии...