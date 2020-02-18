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 Політика України
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Все про:Росія (26484) Франція (861) Пристайко (367) Макрон Емманюель (365)

 Проросійські пропозиції Макрона призначені "для внутрішнього вживання", - Пристайко

Попри заклики Макрона перезавантажити відносини з Росією і почати поступове зняття санкцій, офіційна позиція Франції не змінюється.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, проросійські пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона призначені "для внутрішнього вживання", щоб підтримати свій рейтинг у колі людей, які економічно зацікавлені в знятті санкцій з Росії.

На думку глави МЗС, завдання України - постійно нагадувати всім про те, що Росія порушує міжнародне право, окупувала Крим і відповідальна за війну на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План з безпеки в Україні, запропонований у Мюнхені, відомий як "12 кроків", не враховує міжнародне право, - Пристайко

Нагадаємо, раніше глава МЗС Польщі заявив, що тенденція на зближення з Росією, яку демонструє останнім часом Франція, передчасна і це викликає занепокоєння в Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176316
 
 
 Топ коментарі
 
пророссийские предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предназначены "для внутреннего употребления" Источник: https://censor.net.ua/n3176316
у-йо-бок, це ваша нескінченна жуйка призначена для вашої недолугої внутрішньої аудиторія, а макрон відверто каже, що оскільки зеленське з усіх сил плазує перед путіним, то нема чого й Франції напружуватись - розходимось, хлопці, - каже макрон.
а ви, падли, давайте, брешіть й далі - ваші виродки вам вірять.
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Как разобраться, что стоит за словами политика? Если политик говорит высокопарно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит заигрывающе, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит безапелляционно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит с надрывом, значит, он хочет вас обмануть. И вообще, если политик что-то говорит, он хочет вас обмануть.
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Раньше заступался за Макрона, когда его пидоРасцы называли геронтофилом, теперь я их полностью в этом поддерживаю!
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пророссийские предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предназначены "для внутреннего употребления" Источник: https://censor.net.ua/n3176316
у-йо-бок, це ваша нескінченна жуйка призначена для вашої недолугої внутрішньої аудиторія, а макрон відверто каже, що оскільки зеленське з усіх сил плазує перед путіним, то нема чого й Франції напружуватись - розходимось, хлопці, - каже макрон.
а ви, падли, давайте, брешіть й далі - ваші виродки вам вірять.
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Раньше заступался за Макрона, когда его ********* называли геронтофилом, теперь я их полностью в этом поддерживаю!
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Дристайко, там вон Козак в районе Золотого в отличии от Суркова мира хочет. Не хочешь проккоментировать шмаркля тупая?
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Союз дебила, педофила и геронтофила
Вот это политическая сила! Пророссийские предложения Макрона предназначены "для внутреннего употребления", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3084
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Как разобраться, что стоит за словами политика? Если политик говорит высокопарно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит заигрывающе, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит безапелляционно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит с надрывом, значит, он хочет вас обмануть. И вообще, если политик что-то говорит, он хочет вас обмануть.
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В той час, коли росія та її сепари вбивають українців Макрон пропонує знімати санкції з агресора. Так ми порівняємо Макрона з Анрі Філіппом Петеном.
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хазария уже сто лет правит раиськой.китай безраздельно властвует в сибири.немцы?у немцев еще все впереди Проросійські пропозиції Макрона призначені "для внутрішнього вживання", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5942.ибо за что брешься-на то и напорешься.
не говоря уже об исторической правде времени существования раиськи.

Проросійські пропозиції Макрона призначені "для внутрішнього вживання", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7561
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самое время дристайке разбрасывать жидкие камни Проросійські пропозиції Макрона призначені "для внутрішнього вживання", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2780
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Ясно, Макрон настраивает свой электорат против "официальной позиции Франции"... Проросійські пропозиції Макрона призначені "для внутрішнього вживання", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2769
Сколько украинцам необходимо внутрь употребить, чтобы это понять, и что ещё употребить?
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Такое "внутреннее употребление" вполне может быть. Вопрос в том, соответствует это реальности?
Французы, конечно, суки, но это Оланд не продал вертолётоносцы Расии...
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