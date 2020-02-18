 Проросійські пропозиції Макрона призначені "для внутрішнього вживання", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, проросійські пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона призначені "для внутрішнього вживання", щоб підтримати свій рейтинг у колі людей, які економічно зацікавлені в знятті санкцій з Росії.

На думку глави МЗС, завдання України - постійно нагадувати всім про те, що Росія порушує міжнародне право, окупувала Крим і відповідальна за війну на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План з безпеки в Україні, запропонований у Мюнхені, відомий як "12 кроків", не враховує міжнародне право, - Пристайко

Нагадаємо, раніше глава МЗС Польщі заявив, що тенденція на зближення з Росією, яку демонструє останнім часом Франція, передчасна і це викликає занепокоєння в Польщі.