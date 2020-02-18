 Бій у районі Золотого триває: найманці РФ здійснили спробу просування через лінію розмежування, українські воїни зазнали втрат, - штаб ОС

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Станом на зараз триває бій. На жаль, унаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, окупантам завдається вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ОС.
удачи нашим бойцам,смерть кремлевским оккупантам
Не заважайте йому якимсь то там боєм.
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Дякуємо зевладі, яка відводила війська! Так, зебіли?
29 хв ·
Війна "в голові Зеленського" закінчилась, а в реальності ні.
На жаль маємо втрати.
ЗСУ втримували позиції, попри 5 годинний штурм. Але, боюся, це тільки початок.
Політика Зеленсько, щодо миру з росіянами, зазнала повного краху.
Є загиблі і поранені. Хай ще раз загляне в очі Путіна, де він побачив бажання зупинити війну, а потім в очі українських воїнів, яким він дав наказ відвести війська.
А якщо без емоцій, то зараз Офіс Президента мав би вийти зі зверненням до нації та світової спільноти.
Таких боїв не було з 2018 року.
56 хв ·
Я додзвонився до підрозділів. У нас втрати. Бій триває.
Штурмують наші опорники. Моліться за хлопців.
Наші намагаються повернути відведену арту.
Он же увидел страстное желание мира с свинячих глазках пуйла.
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…А як Зелена гнида на стадіоні верещала: «Пачєму нє закончєна вайна?»
******** ЗЕлений, я ТЕБЕ питаю - чому досі не закінчена війна???
Ти на ній наживаєшся! Вона тобі вигідна!
Бо якби твій син там був - війна давно б скінчилася!
У нас зранку 4 загиблих і 5 важкопоранених. Ворог захопив два опорних пункти, які були звільнені за «мирним планом розведення» в районі Золотого.
Снаряди падають на цивільні будинки.
А то всі інші корупціонери боялися б!
Міністр оборони - Аудит підтвердив, що в справі Гладковського корупції не було
Загороднюк был вынужден осторожно проблеять: «Я зараз дуже обережно буду... Я посадова особа, мені треба говорити юридично правильно. Є ризики. Я не хочу... Тобто, суд буде вирішувати чи там правоохоронні органи й далі суд будуть вирішувати, чи була там корупція чи ні. Ми можемо робити лише оцінку. Але з точки зору ризиків закупівля озброєння і військової техніки - це був однозначно ризик. [Що вся закупівля була корупційною] - ні, так не можна сказати. Ні, АБСОЛЮТНО ТАК НЕ МОЖНА СКАЗАТИ. Тому що є такі думки, але коли от їх доведуть в судовому порядку - тоді ми можемо так говорити. Ні, ДАНІ АУДИТУ ЦЬОГО НЕ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ. Але то шо це дуже... надзвичайно ризикована взагалі зона роботи міністерства і все інше - це так. ...Ризики високі».(с)
То, что родило ОРДЛО - должно остаться в ОРДЛО!
Толи я дурак, то ли лыжи не едут... Где Золотое и где Днепр...
На фронт, клоун, на фронт!!!!
Нехай це маланське спробує порозумітися посередині.
Якщо, звичайно, на прилетить щось у дупу...
А в другую насрала
И сижу-любуюся,
Во что же я обуюся!
Зеленський прокоментував розведення військ біля Золотого: "Прекрасно"