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 Політика України
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Все про:бойові дії (603) найманці РФ (996) операція Об'єднаних сил (2062) Золоте (159)

 Бій у районі Золотого триває: найманці РФ здійснили спробу просування через лінію розмежування, українські воїни зазнали втрат, - штаб ОС

Сьогодні вранці, 18 лютого, збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Станом на зараз триває бій. На жаль, унаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, окупантам завдається вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від ранку в районі Золотого триває інтенсивний бій із застосуванням усіх видів зброї, включно з артилерією калібру 152 мм, мінометів - 120 мм (оновлено)

Бій у районі Золотого триває: найманці РФ здійснили спробу просування через лінію розмежування, українські воїни зазнали втрат, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176314
 
 
 Топ коментарі
 
Почему бы сейчас Сивохо не поехать туда и начать примирение двух сторон?... Бой в районе Золотого продолжается: наемники РФ предприняли попытку продвижения через линию разграничения, украинские воины понесли потери, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1733
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Сцуко!!!!!!!!!!!! Бой в районе Золотого продолжается: наемники РФ предприняли попытку продвижения через линию разграничения, украинские воины понесли потери, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 329
Разведение говорите?! Совместное патрулирование говорите?!
Что бы вы сами повыздыхали, зебильные мрази!
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Завтра, 19 февраля, власть запускает платформу "примирения и единства" с ОРДЛО,этот бой к этой дате посвящается,зебилы-это сделали вы,уроды
удачи нашим бойцам,смерть кремлевским оккупантам
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Московитський наступ триває лише на одній ділянці фронту, на інших можна продовжувати розведення військ та мирні ініціативи.
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Как там с совместным патрулированием, зе-дебилы?
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Зеля готується до параду в Москві.
Не заважайте йому якимсь то там боєм.
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Все по планам кремля, в межах масштабної операції ФСБ -"клоун" (в Україні відома як Зе команда і слуга народа)Бій у районі Золотого триває: найманці РФ здійснили спробу просування через лінію розмежування, українські воїни зазнали втрат, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2290
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Я так зрозумів - це тренування до спільного патрулювання? Зебобіки, вашу ковіньку, поясніть тупим порохоботам, що це за муйня?
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Может разозлились, что недостаточно далеко отвели? а может мост не понравился?
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А вони про якесь спільне патрулюваня говорять ,про владу все зрозуміло вони далекі від України ,а ось де наші патріоти ,де інтелегенція ,де позиція небайдужих в Україні ?
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На цю годину маємо 5 поранених воїнів, двоє з них важких .Нинішній важкий бій в Золотому - це повний крах політики зеленського щодо "розведення", формули штайнмаєра, умиротворення агресора, запобігання перед путіним.Як ви гадаєте, який висновок зеленський зробить з цього краху?Відповідаю: продовжить політику, яка зазнала краху.Втім, ви й самі це знаєте.(с) Дмитро Корчинський.
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Скорее всего клоун думает что виноваты наши бойцы. Типа им просто нравится стрелять. Так думают многие кто голосовал за него.
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Сывохо срочно отправить сейчас в район Золотого, пусть выйдет со своим пузом на опорник сепаров и примеряет
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Ну што порохоботы съели? Платформу удалось запустить раньше срока!
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та вже повинні бути зроблені заяви та відповідь рогатим по самі гланди!!!! бубочка ссикун, а не президент!!!!
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И где сейчас якобы неаваковский Белецкий интересно. Надеюсь у молодых пацанов что по глупости влились в ряды этого бутафорского нацкорпуса, хватит таки ума чтобы свалить оттуда пока не поздно.
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Как только перестанут платить , так сразу и свалят . Можно и не сомневаться . Бій у районі Золотого триває: найманці РФ здійснили спробу просування через лінію розмежування, українські воїни зазнали втрат, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 350 .
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Де заява *********** бубочки до світових лідерів, що усе, починаю **.ашити рогатих, бо це лайно знову порушило свої зобов'язання!!, як це зробив Порошенко під час наступу на Мар'їнку у 2015 році?? бубочка ссикун малороський!!!!
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Эх-х ,, вот если бы были там совместные патрули , этого бы небыло .. Всех бы разогнали вмиг .. Бій у районі Золотого триває: найманці РФ здійснили спробу просування через лінію розмежування, українські воїни зазнали втрат, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 222 .
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Бой в районе Золотого продолжается: наемники РФ предприняли попытку продвижения через линию разграничения, украинские воины понесли потери, - штаб ОС
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Дякуємо зевладі, яка відводила війська! Так, зебіли?
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Диалох продолжает дело безальтернативного миролюбца
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Myroslav Hai
29 хв ·

Війна "в голові Зеленського" закінчилась, а в реальності ні.
На жаль маємо втрати.
ЗСУ втримували позиції, попри 5 годинний штурм. Але, боюся, це тільки початок.

Політика Зеленсько, щодо миру з росіянами, зазнала повного краху.
Є загиблі і поранені. Хай ще раз загляне в очі Путіна, де він побачив бажання зупинити війну, а потім в очі українських воїнів, яким він дав наказ відвести війська.

А якщо без емоцій, то зараз Офіс Президента мав би вийти зі зверненням до нації та світової спільноти.
Таких боїв не було з 2018 року.
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Myroslav Hai
56 хв ·

Я додзвонився до підрозділів. У нас втрати. Бій триває.
Штурмують наші опорники. Моліться за хлопців.
Наші намагаються повернути відведену арту.
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ахренеть! намагаються повернути арту. а кто-то в тылу этому сопротивляется???
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Может "главнокомандующий"?
Он же увидел страстное желание мира с свинячих глазках пуйла.
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Один бостууга за всю зелёную пи..добратия отдувается и то как то слабенько без барыги мародера и Липецка.
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В районі, де ЗЕля відвів наші війська - широкомасштабний наступ ОРДЛОвсько-кацапських військ

Бій у районі Золотого триває: найманці РФ здійснили спробу просування через лінію розмежування, українські воїни зазнали втрат, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1720
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…А як Зелена гнида на стадіоні верещала: «Пачєму нє закончєна вайна?»
******** ЗЕлений, я ТЕБЕ питаю - чому досі не закінчена війна???
Ти на ній наживаєшся! Вона тобі вигідна!
Бо якби твій син там був - війна давно б скінчилася!
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Розбудіть хтось головнокомандувача!

У нас зранку 4 загиблих і 5 важкопоранених. Ворог захопив два опорних пункти, які були звільнені за «мирним планом розведення» в районі Золотого.
Снаряди падають на цивільні будинки.
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Жаль ще мародера не посадили!
А то всі інші корупціонери боялися б!
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Про карубцію. Бій у районі Золотого триває: найманці РФ здійснили спробу просування через лінію розмежування, українські воїни зазнали втрат, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4170
Міністр оборони - Аудит підтвердив, що в справі Гладковського корупції не було
Загороднюк был вынужден осторожно проблеять: «Я зараз дуже обережно буду... Я посадова особа, мені треба говорити юридично правильно. Є ризики. Я не хочу... Тобто, суд буде вирішувати чи там правоохоронні органи й далі суд будуть вирішувати, чи була там корупція чи ні. Ми можемо робити лише оцінку. Але з точки зору ризиків закупівля озброєння і військової техніки - це був однозначно ризик. [Що вся закупівля була корупційною] - ні, так не можна сказати. Ні, АБСОЛЮТНО ТАК НЕ МОЖНА СКАЗАТИ. Тому що є такі думки, але коли от їх доведуть в судовому порядку - тоді ми можемо так говорити. Ні, ДАНІ АУДИТУ ЦЬОГО НЕ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ. Але то шо це дуже... надзвичайно ризикована взагалі зона роботи міністерства і все інше - це так. ...Ризики високі».(с)
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Зеленський виграв вибори на фейці. Схема зі "Свинарчуками" виявилася вигадкою - міністр оборони визнав: кoрупцiї після аудиту не виявлено
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КРОВ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ НА РУКАХ зе !!! ХТО ДАВ КОМАНДУ ВІДВОДИТИ ВАЖКЕ ОЗБРОЄННЯ та ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЗДАТИ ВОРОГУ???!!!
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Это называется ответ на всю эту дебильную риторику по умиротворению агрессора !!!! Это всё на совести ЗЕ власти !!! Довы#********* одним словом !! интересно Сивохо уже выехал в Золотое со своей платформой примерения ? Бій у районі Золотого триває: найманці РФ здійснили спробу просування через лінію розмежування, українські воїни зазнали втрат, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3253 и что сейчас скажут депутаты и те кто гарантировал безопасность ?!!
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Бездарі продажні. "Доумиротворялися"?
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Солдат вмирає за українську землю - депутат її продає. Сивохи, портнови, бужанські... скільки відкритих кацапських інфільтратів. Ще більше "сплячих" зелень внідрила в Україну. Далі буде ще гірше.
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Чи не забагато шани для бєні та його блазня? Гадаю достатньо буде ще одного ютуба від Федини. )))
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Не знаю, с нашей стороны или с расийской, но очень удачный ход по созданию негативного фона для всех этих мюнхенский 12 шагов....
То, что родило ОРДЛО - должно остаться в ОРДЛО!
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Украинские "Грады" выполнили 250-километровый марш и боевые стрельбы в рамках учений на Днепропетровщине, - Минобороны.

Толи я дурак, то ли лыжи не едут... Где Золотое и где Днепр...
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да за пять часов можно было домчаться.
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ЗЭБИЛЫ ПЕРЕДАЙТЕ ЯНЕЛОХУ ХАЙ СТАНЕ НА КОЛИНА И ПОЗВОНИТ ПУТИНУ
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Ён как таварисч сталин пребывает в ступоре,союзники и братья напали, как же так, я уже на колени, и раком и боком, а они...
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Это я так понимаю подготовка к совместным патрулям на границе! ХА ХА ХА!!
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и шо, почему самая мощная армия европы не может выщвырнуть сепаров в каспийское море?
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кАцап - ты сам знаешь почему...., просто "роль" у тебя здесь другая
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шо. актива и пассиа в одном теле совмещаешь?
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***** ты дурачка не корч, если бы не расейские оккупанты уже давно был бы мир в Украине.
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********* тебе уже смотрю полный рот жолудей с утра.Сейчас опять погонят ссаной тряпкой.Ну все,как всегда😂🌷
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шо то шепелявишь ты ртом утыканным, в своем рту бревна не замечаешь
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Ноль креатива.Из серии сам дурак.Вывод?Просто идешь *****😂🌷
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Пока большинство граждан Украины не будет считать российских оккупантов врагами, а предателей Родины называть предателями, эта война никогда не закончится и ***** будет разлагать Украину и уничтожать нас.
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"Миротворець" довбаний, забирай свою сімейку разом з 95-м кварталом і їдьте в лугандон на постійне місце проживання. Ми без таких якось проживем!..
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Ага, пацаны гибнут, а говнокомандующий спит??? Или войска отводит???

На фронт, клоун, на фронт!!!!
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Пошліть туди Зебіла.
Нехай це маланське спробує порозумітися посередині.
Якщо, звичайно, на прилетить щось у дупу...
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У нього двійників немає, тому він поїде коли пэрэстанут стрэлять.
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Я в галошу нассала,
А в другую насрала
И сижу-любуюся,
Во что же я обуюся!
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потрох организовал за украденные деньги у украинцев.
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В Нормандії була повністю виграшна позиція: не погоджуватись на транзит газу до звільнення окупованих територій. Замість цього Зелох танцював під дудку росіян. Використані презервативи викидають на сміття. На смітник історії піде і ця зелена шмаркля.
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************* ни шага не сделали на пути признания суверенитета Украины, поэтому бесполезно в одностороннем порядке говорить о каком-то потеплении с откровенным бескомпромиссным врагом, который предпринимает постоянные попытки обманом, предателями и войной уничтожить Украину. Только единство и укрепление украинского общества во всех областях, является единственно правильными шагами , а за потепление и прекращение войны пускай сначала говорят оккупанты которые напали на нас.
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