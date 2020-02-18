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 Київські новини
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Все про:Київ (7309) Метрополітен (419) ремонт (570)

 На станції метро "Майдан Незалежності" почали ремонт ескалаторів. Роботи триватимуть до лютого 2021 року, - КМДА

З 18 лютого почалися роботи з ремонту ескалаторів (усі 4 черги) на станції "Майдан Незалежності", який триватиме до лютого 2021 року. У КП "Київський метрополітен" попередили, що в години пік можливі затримки і скупчення людей через навантаження на інші ескалатори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

У столичному метрополітені просять вибачення за незручності та запевняють, що зроблять усе можливе для прискорення робіт.

Нагадуємо, що на станції "Золоті ворота" триває капітальний ремонт ескалаторів. Тому вранці у робочі дні з 08:10 до 09:20 станцію "Золоті ворота" закривають на вхід, а два робочі ескалатори нахилу піднімають пасажирів на вихід. В інший час станція працює у звичайному режимі. Пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" працює у звичайному режимі.

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Загалом у київському метрополітені працює 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-10 років після пробігу до 150 тис. км.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176313
 
 
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Китай за 3 недели 2 больницы построил, а эти за год эскалатор чинить будут, вот же писец....
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Тобто рік?
Видно нормальну суму списати потрібно...
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На Арсенальной экскаваторы ремонтируют уже три года
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А нельзя было числа с 24-го, после годовщины окончания Майдана?
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