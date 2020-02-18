 Річниця Майдану: 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 людей

Четверо майданівців були застрелені - вогнепальні поранення. Ще четверо були забиті на смерть. Одного збила машина, двоє задихнулися в тисняві, ще один загинув від ножових поранень за нез'ясованих обставин, розповів на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Водночас не загинув жоден співробітник правоохоронних органів", - зазначив журналіст.
"І тільки ввечері, коли після денного розгону влада пішла зачищати Майдан зі зброєю і почалася операція "Бумеранг", у відповідь на напад пролунали постріли на ураження, і міліція стала зазнавати безповоротні втрати", - додав він.
"Світла пам'ять загиблим Героям. Революція перемогла завдяки вашій волі, мужності і самопожертві. Всього 18 лютого 2014 го в центрі Києва загинули 40 осіб (28 майданівців, 3 цивільних людей, причетність яких до протестів не підтверджена, 9 правоохоронців). Цей урок ми не маємо права забути", - резюмував він.
Далі наводимо список загиблих 18 лютого 2014 року Героїв Небесної Сотні:
Шаповал Сергій Борисович
Сердюк Ігор Миколайович
Дідич Сергій Васильович
Плеханов Олександр Вікторович
Нечипорук Юрій Вікторович
Наумов Володимир Григорович
Максимов Дмитро Вячеславович
Кульчицький Володимир Станіславович
Корчак Андрій Богданович
Кіщук Володимир Юрійович
Капінос Олександр Анатолійович
Захаров Володимир Костянтинович
Зайко Яків Якович
Дворянець Антоніна Григорівна
Горошишин Максим Максимович
Веремій В'ячеслав Васильович
Васільцов Віталій Валерійович
Брезденюк Валерій Олександрович
Бондарев Сергій Анатолійович
Топій Володимир Петрович
Прохорчук Віктор Олександрович
Прохорський Василь Петрович
Хурція Зураб (Zurab Khurtsia)
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
Про більшість.
Більшість не читає книг. Більшість не знає жодної іноземної мови. Більшість не бачила світу не лише поза Україною, а навіть поза своїм телевізором. Більшість не виходила на майдани, не спиняла «рускую вєсну» на Півдні та Сході, не воювала на фронті, не об'єднювалася у волонтерські групи для допомоги воякам.
Більшість мінлива і непостійна в своїх симпатіях. Більшість безлика і безвідповідальна. Більшість привела до влади Леніна, Гітлера, Путіна, Януковича.
Тому я не можу погодитися з тим, що більшість права лише тому, що вона більшість.
Во-вторых, это было сказано на новогоднем концерте, когда еще не было погибших и все было относительно мирно.
Всі 100% зелені рябошапки, баканови майже рік не можуть знайти її доказів.
Це знання "всім" вклали в голови повії Бєні та пуйла.
А виявляється, цього не було.
Міністр оборони Андрій Загороднюк 13 лютого публічно, в ефірі в Сергія Іванова визнав, що закупівлі Міністерства оборони (т.зв. «справа Гладковського»)
не були корупційними.
«Виктор Фёдорович, у меня вопрос по физике. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество?»
Эпоха достоинства закончилась, началась эпоха зебильной мрази.....
20 лютого, у річницю вшанування Небісної Сотні, треба вийти не тільки в Києві, треба виходити по усій України!
Треба гуртуватися, бо попереду великі випробування.
Треба показати колаборантам, що ми, патріоти, нікуди не поділися.
І ми готови до боротьби!
нагаласувалися, зе#іли?