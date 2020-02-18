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 Політика України
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 Річниця Майдану: 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 людей

Рівно 6 років тому, вдень, 18 лютого 2014 року в Києві під час розгону демонстрації в Маріїнському парку і на вулиці Інститутській загинули 12 громадян - учасників демонстрації.

Четверо майданівців були застрелені - вогнепальні поранення. Ще четверо були забиті на смерть. Одного збила машина, двоє задихнулися в тисняві, ще один загинув від ножових поранень за нез'ясованих обставин, розповів на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Водночас не загинув жоден співробітник правоохоронних органів", - зазначив журналіст.

"І тільки ввечері, коли після денного розгону влада пішла зачищати Майдан зі зброєю і почалася операція "Бумеранг", у відповідь на напад пролунали постріли на ураження, і міліція стала зазнавати безповоротні втрати", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вкрай важливо уникнути будь-якого переривання розслідування справ Майдану, - моніторингова місія ООН

"Світла пам'ять загиблим Героям. Революція перемогла завдяки вашій волі, мужності і самопожертві. Всього 18 лютого 2014 го в центрі Києва загинули 40 осіб (28 майданівців, 3 цивільних людей, причетність яких до протестів не підтверджена, 9 правоохоронців). Цей урок ми не маємо права забути", - резюмував він.

Далі наводимо список загиблих 18 лютого 2014 року Героїв Небесної Сотні:

Шаповал Сергій Борисович

Сердюк Ігор Миколайович

Дідич Сергій Васильович

Плеханов Олександр Вікторович

Нечипорук Юрій Вікторович

Наумов Володимир Григорович

Максимов Дмитро Вячеславович

Кульчицький Володимир Станіславович

Корчак Андрій Богданович

Кіщук Володимир Юрійович

Капінос Олександр Анатолійович

Захаров Володимир Костянтинович

Зайко Яків Якович

Дворянець Антоніна Григорівна

Горошишин Максим Максимович

Веремій В'ячеслав Васильович

Васільцов Віталій Валерійович

Брезденюк Валерій Олександрович

Бондарев Сергій Анатолійович

Топій Володимир Петрович

Прохорчук Віктор Олександрович

Прохорський Василь Петрович

Хурція Зураб (Zurab Khurtsia)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176312
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля придет помянуть погибших? Годовщина Майдана: 18 февраля 2014 года в центре Киева погибли 40 человек - Цензор.НЕТ 422
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Громадяни!
20 лютого, у річницю вшанування Небісної Сотні, треба вийти не тільки в Києві, треба виходити по усій України!
Треба гуртуватися, бо попереду великі випробування.
Треба показати колаборантам, що ми, патріоти, нікуди не поділися.
І ми готови до боротьби!
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Тобто 73% українців "тупі і придуркувати"? І хто ж правий?
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73 від якої кількості? Але це насправді так!! Бо розумна людина не могла голосувати за 0-!!
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Volodymyr Viatrovych

@viatrovych


Про більшість.
Більшість не читає книг. Більшість не знає жодної іноземної мови. Більшість не бачила світу не лише поза Україною, а навіть поза своїм телевізором. Більшість не виходила на майдани, не спиняла «рускую вєсну» на Півдні та Сході, не воювала на фронті, не об'єднювалася у волонтерські групи для допомоги воякам.
Більшість мінлива і непостійна в своїх симпатіях. Більшість безлика і безвідповідальна. Більшість привела до влади Леніна, Гітлера, Путіна, Януковича.
Тому я не можу погодитися з тим, що більшість права лише тому, що вона більшість.
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Эта фраза была сказана во-первых с сарказмом в сторону той власти.
Во-вторых, это было сказано на новогоднем концерте, когда еще не было погибших и все было относительно мирно.
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Коли вашу дитину, не довежи Боже, віджвиздячать якесь мурло, а за новорічким столом, хтось посміється над цим, то не ********. Це сміялись не над вашою побитою дитиною. Це був сарказм, " в сторону" мурла, яке відзвідячило вашу дитину
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Все, кто втюхивал лохторату ЭТИХ, предатели Майдана и Украины.


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предатели Майдана и Украины это те кто упорно агитировали и голосовали за Порошка несмотря на его враждебность к гражданскому обществу, равнодушие к проблемам людей и корупцию
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Яку ко-ко-ко-корупцію?
Всі 100% зелені рябошапки, баканови майже рік не можуть знайти її доказів.
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ну значить погано шукають. а ви думаєте, що ви одна в цій країні живете? так от вся інша крім вас країна знає що схеми Януковича зберегли і осідлали наступники попередників. а ви з рябошапками не знаєте.
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"Всі" знали, що Гладковські "наживались" на війні.

Це знання "всім" вклали в голови повії Бєні та пуйла.
А виявляється, цього не було.

Міністр оборони Андрій Загороднюк 13 лютого публічно, в ефірі в Сергія Іванова визнав, що закупівлі Міністерства оборони (т.зв. «справа Гладковського»)
не були корупційними.
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я спираюсь на розповіді моїх родичів і друзів. звичайних людей. середніх підприємців. які як "носили" данину так і продовжували носити. тільки персони помінялись. і вони перші мені почали розкривати очі. коли я ще була в ейфорії від освіченого і досвідченого глави держави. а також почали розкривати очі знайомі які попали в біду від наїзду правоохоронної системи. невинні як завжди сідають в тюрми, а коли їх випускають після півроку знущань, вони отримують інсульти. в 25 років. дитина, яка за цю владу готова була на фронт втікати в 20 років.
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Мадам, чи підтвердіть свої слова фактами, чи йдіть нахрін, зі своїми лозунгами. "Піклування" пліснявих, це платіжка, на 100 грн більша, ніж в минулому місяці?
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а я не про "піклування пліснявих". я про гірку правду. П. сравжній "кузнец" нашого щастя. і мене бісить коли його подають як "батька нації". чи не пішли б ви панове.
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А мене бісить брехня, яку 5 років розповсюджували і розпосюджують пропагандони. І яка привела до влади колоборантів- маніпуляторів, капітулянтів, торгашів. Ворогів України
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Специально пересмотрел 95 Квартал, фраза немного изменена:
«Виктор Фёдорович, у меня вопрос по физике. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество?»
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Ще "краще". "... так мы сможем добывать электричество". Янелох ототожнював себе з януковичем і беркутнею. Вони- свої. Майданівці - чужі. Охренітельно
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А теперь в центре Киева, мусора ставят украинцев на колени, перед шайкой коллаборантов, за вопрос "Чей Крым".....
Эпоха достоинства закончилась, началась эпоха зебильной мрази.....
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поменялась политика и направление страны после выборов.
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Сегодня, 18 февраля, российские наемники перешли в наступление на Луганском направлении.-газета " Годовщина Майдана: 18 февраля 2014 года в центре Киева погибли 40 человек - Цензор.НЕТ 2181 Совковый Квартал"
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Громадяни!
20 лютого, у річницю вшанування Небісної Сотні, треба вийти не тільки в Києві, треба виходити по усій України!
Треба гуртуватися, бо попереду великі випробування.
Треба показати колаборантам, що ми, патріоти, нікуди не поділися.
І ми готови до боротьби!
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Уже не "сотня"?
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Как жаль, что не добили и не перевешали всю ту петушиную беркутню до последней твари... Это была фатальная ошибка.
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И так от революции до революции,а членин в 1917 году со своим еврейским комитетом народных комиссаров взял опыт с французской революцией и с помощью создавшего ЧК уничтожил всех ,кто мешал идеям революции, жаль что наши украинские евреи не переняли опыт у большевиков и "помогли" государству Украина не состояться очередной раз Річниця Майдану: 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 людей - Цензор.НЕТ 4440
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мы отвлеклись и пошли на войну.а так бы да,перебили их всех.
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А чому тільки під табличкою "За жизнь", а що їх мало у "Слуг"? Ви подивіться, що вони роблять. Одні неприкрито, а інші із-за своєї тупості. Але роблять одну справу - знищують Україну.
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То не раскрытые агенты ФСБ,может они на разработке?
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Царства Небесного! Не за те вони гинули, щоб рабіновичі з медведчуками та портновими танцювали з бубнами на їх кістках!
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Необхідно прийняти закон про колаборантів, - Аваков ... Нужно украинцев мобилизовать, для защиты государства Украины, создавать типа "ЧК".чтобы уничтожать наёмников ЛДНР, а не создавать под них законы,если не справляетесь ,то валите в отставку
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Я одного не пойму,почему Главнокомандующий Зеленский, не в военной форме ходит,ведь ,Украина уже шестой год воюет с оккупантом Россией? или ему не удобно в военной форме встречаться в Омане с представителями Генерального штаба российского командования?
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оно уже 6 раз отдохнуло за 6 месяцев! ему некогда...
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18 лютого 2014, була така сама погода, як сьогодні!!! Йшла мирна акція в основному пенсіонери і студенти! Зверху на автобусах, ближче до ВР стояла беркурня з "нездоровим" поглядом, кажу, як спеціаліст! На кришах розміщались снайпери, спочатку вони стріляли травматичними кулями. Одну з них я відчула на собі, дякуючи Богу, зачепила тільки рукав. А потім почався наступ ...все було в диму!! Щоб ті хто це робив і хто давав команду, якщо жили, то у "вічному смороді диму" і страху за своє життя! І не тільки вони, а їх сім"ї, бо вони не мали право народжувати собі подібних! Є БУМЕРАНГ!! ВОНИ БУДУТЬ ВІДПОВІДАТИ КОЖЕН!
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І в цей день мокшанські виродки знову почали наступ на наші позиції...
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шас портнянки-лукашні пропихнуть свій законопроект і всі загиблі стануть злочинцями...
нагаласувалися, зе#іли?
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