 Річниця Майдану: 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 людей

Четверо майданівців були застрелені - вогнепальні поранення. Ще четверо були забиті на смерть. Одного збила машина, двоє задихнулися в тисняві, ще один загинув від ножових поранень за нез'ясованих обставин, розповів на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Водночас не загинув жоден співробітник правоохоронних органів", - зазначив журналіст.

"І тільки ввечері, коли після денного розгону влада пішла зачищати Майдан зі зброєю і почалася операція "Бумеранг", у відповідь на напад пролунали постріли на ураження, і міліція стала зазнавати безповоротні втрати", - додав він.

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"Світла пам'ять загиблим Героям. Революція перемогла завдяки вашій волі, мужності і самопожертві. Всього 18 лютого 2014 го в центрі Києва загинули 40 осіб (28 майданівців, 3 цивільних людей, причетність яких до протестів не підтверджена, 9 правоохоронців). Цей урок ми не маємо права забути", - резюмував він.

Далі наводимо список загиблих 18 лютого 2014 року Героїв Небесної Сотні:

Шаповал Сергій Борисович

Сердюк Ігор Миколайович

Дідич Сергій Васильович

Плеханов Олександр Вікторович

Нечипорук Юрій Вікторович

Наумов Володимир Григорович

Максимов Дмитро Вячеславович

Кульчицький Володимир Станіславович

Корчак Андрій Богданович

Кіщук Володимир Юрійович

Капінос Олександр Анатолійович

Захаров Володимир Костянтинович

Зайко Яків Якович

Дворянець Антоніна Григорівна

Горошишин Максим Максимович

Веремій В'ячеслав Васильович

Васільцов Віталій Валерійович

Брезденюк Валерій Олександрович

Бондарев Сергій Анатолійович

Топій Володимир Петрович

Прохорчук Віктор Олександрович

Прохорський Василь Петрович

Хурція Зураб (Zurab Khurtsia)