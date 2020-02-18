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 Суспільство, Технології
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Все про:інтернет (417) Федоров Михайло (41) Мінцифри (20) Дія (12)

 На освітньому порталі "Дія" щомісяця будуть з'являтися курси з цифрової грамотності, - Федоров

Сьогодні вже понад 30 тис. осіб пройшли курси з цифрової грамотності на порталі "Дія".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Мінціфри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько місяця тому ми запустили проєкт Дія: цифрову освіту. Наша мета - стати лідером у світі за швидкістю і якістю розвитку цифрових навичок, цифрового інтелекту у громадян. Сьогодні вже 30 000+ пройшли навчання на порталі. Нас підтримують 6000 бібліотек по всій країні, де можна пройти курси офлайн. Щомісяця будуть з'являтися нові", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні доступні три освітні серіали:

  1. Базовий із цифрової грамотності. Навчіться впевнено користуватися смартфоном, комп'ютером і планшетом.
    2. Для вчителів. Якщо ви — вчитель, то цей серіал саме для вас. Ви навчитеся застосовувати онлайн-інструменти, щоб навчальний процес став більш захопливим і ефективним.
    3. Для батьків: дізнайтесь, як уберегти дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок, сексуального насильства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифровий трансформації запускає курс з вивчення цифрової грамотності у форматі серіалу.

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На освітньому порталі Дія щомісяця будуть зявлятися курси з цифрової грамотності, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176311
 
 
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Перелік бібліотек на сайті? І як то все побачить бабця, яка не те, шо не знає як у той тирнет зайти, а навіть від самого слова їй стає пагано?
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ТусКавець переіменували в Дія?! А дідам, що робити?Тішитись пенсією, як дурний цьвочком?!
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Ну что, зебобики!
Новое для Вас от Зеленского и Ко: благодаря вам теперь будут облагаться налогом 18% + 1,5% военный сбор все деньги, которые будут приходить на карточку кроме зарплаты и пенсий. Перечислил ребёнку, студенту 100 грн на карту, с него налог сняли 19,5 грн. + не целевое зачисление.
Красота! Теперь заживём!
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Ви себе вивчіть цифрової грамотності. Заради цікавості завантажив програму "Дія", ні прав, ні техпаспорту.
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