 На освітньому порталі "Дія" щомісяця будуть з'являтися курси з цифрової грамотності, - Федоров

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Мінціфри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько місяця тому ми запустили проєкт Дія: цифрову освіту. Наша мета - стати лідером у світі за швидкістю і якістю розвитку цифрових навичок, цифрового інтелекту у громадян. Сьогодні вже 30 000+ пройшли навчання на порталі. Нас підтримують 6000 бібліотек по всій країні, де можна пройти курси офлайн. Щомісяця будуть з'являтися нові", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні доступні три освітні серіали:
- Базовий із цифрової грамотності. Навчіться впевнено користуватися смартфоном, комп'ютером і планшетом.
2. Для вчителів. Якщо ви — вчитель, то цей серіал саме для вас. Ви навчитеся застосовувати онлайн-інструменти, щоб навчальний процес став більш захопливим і ефективним.
3. Для батьків: дізнайтесь, як уберегти дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок, сексуального насильства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифровий трансформації запускає курс з вивчення цифрової грамотності у форматі серіалу.
Новое для Вас от Зеленского и Ко: благодаря вам теперь будут облагаться налогом 18% + 1,5% военный сбор все деньги, которые будут приходить на карточку кроме зарплаты и пенсий. Перечислил ребёнку, студенту 100 грн на карту, с него налог сняли 19,5 грн. + не целевое зачисление.
Красота! Теперь заживём!