 Після місцевих виборів на Донбасі частина нинішніх керівників в ОРДЛО може зберегти свої пости, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, таке припущення зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі Свободи слова на ICTV і наголосив на відповідальності місцевих жителів.
"Люди, які їх виберуть, повинні знати, що вони несуть тепер відповідальність, що в їхньому районі буде новий голова. Я не здивуюся, якщо частина цих людей буде тими ж самими, які зараз де-факто керують, ми це розуміємо, ми не наївні, але це шлях демократичної держави, який ми обрали", - сказав він.
При цьому Пристайко підкреслив неможливість ситуації, коли голів органів місцевого самоврядування на Донбасі будуть встановлювати з Києва.
Нагадаємо, Пристайко назвав варіант, за якого Україна може отримати контроль над кордоном з РФ на Донбасі.
У всякому разі, в такому вигляді як планує Україна?
А наше завдання якможна скоріше доправити ворогів на зустріч до нього.
Это нужно быть какими полудурками, что бы планировать какие то выборы сейчас!
Ну может быть и не полудурками, а просто, откровенными предателями!
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18 лютого 2020 08:13
Зебилы вы это сделали, проголосовав за парашенских клоунов!
1. Тезиси про мародера і баригу, а також свинарчуків, завдяки яким Порох пролетів на виборах, були створені штучно бугусами, шаріями і Г+Гками.
2.Поїздка Пороха на Мальдіви була законною і за власний кошт і зафіксована в декларації.
3.Панамська пісня, яку перевірив Портнов, закінчилась посилкою останнього в пішу прогулянку з позовом про наклеп.
4.Вальцман - прізвище, єдине на планеті Земля і Гугл зв"язує його з Поршенко, який тайкий же єврей, як Зеленський араб.
Що там далі? Алкоголізм діабетика? Торгівля на крові (див п.1)? Котли, моряки, військовий стан? Де позови до суду по цим пунктам?
Ну, а если действующая власть этого не сделает, тогда уже вопрос к ней относительно пособничества оккупантам...
Вони продажні торгаші!
ну как так можно????
тормоза голове у вас есть?
ПС: картина маслом - донецкая вата идёт голосовать на избирательные участки, над которыми развеваются украинские флаги....
Вы в своём уме?