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 Політика України
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Все про:Аваков (1474) Донбас (15313)

 Ключовими гравцями у спільних патрулях на Донбасі будуть "поліцейські в повному озброєнні", - Аваков

Ті, хто вбивав, стріляв по силах АТО/ООС та іншими способами допомагав встановлювати на частині Донбасу окупаційну владу, не будуть допущені до спільного патрулювання нині непідконтрольної уряду території під час підготовки до місцевих виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, так увечері на каналі ICTV сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він вважає, що вчинені такими людьми злочини розслідують за українськими законами в місцевих органах, підпорядкованих по вертикалі українському МВС, і "ці люди підуть разом з окупаційними військами". А ключовими гравцями в патрулях будуть "поліцейські в повному озброєнні", до того ж серед них має бути чимало уродженців Донецької і Луганської областей.

Глава МВС поскаржився на те, що участь "представників ОРДЛО" в патрулях є "тонким полем для спекуляцій", але додав, що все має бути відповідно до мінських угод. Там записано, що місцеві органи окупаційної влади і їхні воєнізовані формування будуть розпущені, а тому, доходить висновку Аваков, їхні "представники" не зможуть взяти участь у патрулюванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час створення спільних патрулів України, ОБСЄ та ОРДЛО на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії, - Пристайко

Хто і як відстежить, щоб бойовики з розформованих структур терористичних організацій не пройшли до нових "органів", невідомо. Однак глава МВС сказав, що для цього потрібно ухвалити "закон про колаборантів". Як його дію поширити на територію, де немає української влади, Аваков не уточнив.

15 лютого 2020 року президент Зеленський запропонував патрулювати нині підконтрольну російським окупантам ділянку кордону Україна-РФ спільно з "представниками цих територій".

Завтра, 19 лютого, влада запускає платформу "примирення і єдності" з ОРДЛО.

Восени 2019-го поліція показала, як відбувається патрулювання ділянки розведення військ у Золотому-4.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176306
 
   
 Топ коментарі
 
Собакин ТЫ будешь первый с Сивохой и ЗЕ а патруле.
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Аваков иди в отставку Ключовими гравцями у спільних патрулях на Донбасі будуть "поліцейські в повному озброєнні", - Аваков - Цензор.НЕТ 1844 Ты еще с рюкзаками и Княжичами не рассчитался Ключовими гравцями у спільних патрулях на Донбасі будуть "поліцейські в повному озброєнні", - Аваков - Цензор.НЕТ 1844
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а рюкзаки твоего сына в комплект входят. ???
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Когда парочку патрулей сепары расстреляют в спину , прямо на патрулировании , это прекратится . А ещё - надо быть конченным долбо....дятлом , чтобы пойти со своим злейшим . врагом " в разведку" . Хотелось бы посмотреть на идиотов , которые на это согласятся . Ключовими гравцями у спільних патрулях на Донбасі будуть "поліцейські в повному озброєнні", - Аваков - Цензор.НЕТ 1734.
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будут сепаров в нашу форму переодевать - это же элементарно..
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передайте этой амянской шлюхе, что патруль должен возглавлять министир мвд
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Здесь и сейчас на Цензоре-в "Золотом идет интенсивный бой с применением 152 миллиметра". Щас закончат артатаку и сразу в патрули с ВСУ пойдут... Слов нет, остались выражения. За ЭТО голосовали ЗЕБИЛЫ?
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Вы свой народ,действительно,принимаете за дебилов.
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А ТИ СВОГО СИНА, МОРДОВОРОТА І СИВОХУ В ПАТРУЛІ ПОСИЛАЙ!!
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,,Те, кто убивал, стрелял по силам АТО/ООС и другими способами помогал ........,, . А кто будет допущен ? Там , что найдутся какие то другие ,,патрульные ,, ? И где гарантия , что эта ***...ская шобла не ломанется подлохматится в Украину ? На х..я они вообще нужны Украине ? Чтобы после снять санкции с ***** за миротворчество ?
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Млять!
Кто-то пожет пояснить - о патрулировании ЧЕГО идёт речь? Линии соприкосновения? Городских улиц? Границы с Расией?
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Мутят....а значит скрывают....а значит ничего хорошего...держат народ за идиотов...
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Ох и толпаепы....какое нах совместное патрулирование?!!! Эта власть предатели Украины
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сАбаков - ФАС
зеленым ослом народ недоволен.. зреет бунт

прессеретутка мандель не успокоила своей тупой брехней
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У нас война идет

Кроме того, удар был не в стык, а в конктретные позиции.
По потерям - 1 ВОП
2 пока еще под контролем ВСУ.
По живой силе сейчас нельзя сказать точно

Патрули соместные наверно будут в Киеве.
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У Б..... кто-то писал что уже боевые потери 10+
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"Це той "мир", який Путін готовий дати Україні": Порошенко про наступ росіян на ділянці розведення сил
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ну що - "повзуча" почалась....- впринципі і хАвакова вже "нагнули"....
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А бандитов с оккупированых частей кто будет на рфию вывозить?
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"За багато місяців спеціальна група у складі ста слідчих не знайшла проти Поршенко нічого. Жодної корупційної справи. Тому вони відкрили справи про загрозу безпеці України".
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Щас выборы в Раду сделают-кацапов и убийц туда посадят. Потом рфия снова остается-и требует поменять на свой вид Конституцию...И так-до смерти кремлевской хунты.
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Чем больше узнаю всяких зеленских и аваковых, тем больше нравятся немцы и турки!
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Хай цей лягавий з недомєрком зеленим йдуть на ХЄР, в нас вбиті під Золотим, хлопці відступають...((((
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Вы му..аки вместе с ЗЕянелохом. Какое совместное патрулирование. В районе Золотого идет бой уже 8 часов, наши понесли потери и отступили. Это следствие вашей гребаной политики и отношения к армии, суки.
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