 Ключовими гравцями у спільних патрулях на Донбасі будуть "поліцейські в повному озброєнні", - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, так увечері на каналі ICTV сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він вважає, що вчинені такими людьми злочини розслідують за українськими законами в місцевих органах, підпорядкованих по вертикалі українському МВС, і "ці люди підуть разом з окупаційними військами". А ключовими гравцями в патрулях будуть "поліцейські в повному озброєнні", до того ж серед них має бути чимало уродженців Донецької і Луганської областей.

Глава МВС поскаржився на те, що участь "представників ОРДЛО" в патрулях є "тонким полем для спекуляцій", але додав, що все має бути відповідно до мінських угод. Там записано, що місцеві органи окупаційної влади і їхні воєнізовані формування будуть розпущені, а тому, доходить висновку Аваков, їхні "представники" не зможуть взяти участь у патрулюванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час створення спільних патрулів України, ОБСЄ та ОРДЛО на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії, - Пристайко

Хто і як відстежить, щоб бойовики з розформованих структур терористичних організацій не пройшли до нових "органів", невідомо. Однак глава МВС сказав, що для цього потрібно ухвалити "закон про колаборантів". Як його дію поширити на територію, де немає української влади, Аваков не уточнив.

15 лютого 2020 року президент Зеленський запропонував патрулювати нині підконтрольну російським окупантам ділянку кордону Україна-РФ спільно з "представниками цих територій".

Завтра, 19 лютого, влада запускає платформу "примирення і єдності" з ОРДЛО.

Восени 2019-го поліція показала, як відбувається патрулювання ділянки розведення військ у Золотому-4.