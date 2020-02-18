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 Політика України
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Все про:Луганщина (1929) найманці РФ (996) операція Об'єднаних сил (2062) Золоте (159)

 Від ранку в районі Золотого триває інтенсивний бій із застосуванням усіх видів зброї, включно з артилерією калібру 152 мм, мінометів - 120 мм (оновлено)

У районі Золотого із самого ранку триває запеклий бій. Найманці РФ застосовують заборонене Мінськими угодами важке озброєння.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат Лисичанської міськради Віталій Шведов, передає Цензор.НЕТ.

"Десь з 5:00 ранку йде інтенсивний бій, район Золотого (ш-та Родіна), Оріхового та Новотошківки. Обстріли чути і в Лисичанську. Накривають квадрати, так, як у 2015 році, калібр 120 і вище. Кулі долітають до Золотого, у Новотошківці влучання у житловий масив, зруйновано житло. Ось таке розведення і режим тиші, і для ЗСУ миротворча команда "наблюдать, не отвечать". Де ОБСЄ, де всі інші, де "доблесні полководці" від миру?" - розповів він.

Також читайте: Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

"Сьогодні о 5 ранку російські війська атакували українські опорні пункти в районі Золотого, нині з 5 години триває безперервний важкий бій із застосуванням усіх видів зброї, включно з артилерією калібру 152 мм, мінометів - 120 мм. Противник на широкому фронті накриває бойові розташування 72-ї та 93-ї механізованих бригад у районі ділянки розведення Золоте-Оріхове-Новотошківка. На одному з опорних пунктів був ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія відкрила вогонь у відповідь, підтягуються резерви. Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року", - повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Від ранку в районі Золотого триває інтенсивний бій із застосуванням усіх видів зброї, включно з артилерією калібру 152 мм, мінометів - 120 мм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176305
 
 
 Топ коментарі
 
срочно высылайте туда монику для патрулирования!
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Нет ну реально нужно подгонять туда радары и начинать контрбатарейные действия . Лучше всего было бы туда парочку беспилотников послать и дать пару залпов Квитниками
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жиробаса сивоху туда кабанчиком договариваться со своими!
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у него другая задача в тылу сжирать все что бы украинским пленным нечего не досталось !
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Штаб ООС проснувся, пише про великі втрати з нашого боку...
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Мирослав Гай говорить, що наші залишили позиції, можливо, з пораненими...
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чому мародер панамський досі не в тюрмі?
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от в Панамі слідство йде і суд буде. Хоча, закривати портняжку можна і хоч сьогодні. Але твій зебіл не посміє.
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Суки! Зелепутика - под суд. Государственная измена.
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Зеля ж чітко сказав, він не дасть команду стріляти, ні за яких умов! Це для тебе там гинуть наші вояки, а для Зелі, вони там вбивають прихильників серіалу "Свати"...
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Не стрелять!!!
Надо срочно пустить воду в Крым! (с) Ваш, Говнокомандувач.
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Все повторюється знову як перед Мінськом 1(Іловайськ) Мінськом 2 (Дебальцеве) а зараз перед нормандською зустріччу
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***** решило ускорить подписание капитуляции...
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"С утра в районе Золотого идет интенсивный бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы - 120 мм" - где контрбатарейные радары от США которые США передали ВСУ?
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Зенелоха і слуг зефуйла на передову, нехай відстрілюються кака разніца де вони здохнуть.
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Вас поросенків першими на шаурму.
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Храни Господь наших защитников! Сепарам желаю очень больших потерь 200-х ну и тяжелых 300-х. За Украину правда и Бог.
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Так, але проти України ***** і його підстілка Зеленський
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согласен с Вами, пуйло уже в аду прогулы ставят, а зелепенскому - предательство это один из тяжелейших грехов.
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а он никого из своих не предавал,вообще-то..
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А тим часом усі шукають говнокомандувача... Вже й на Буковелі питали, і в Оман дзвонили...
І блін ніхто не здогадався подзвонити у Ростов!
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**** ЗЕЛЕНАЯ !!!!!! ТЫ ОТВЕТИШЬ ЗА СМЕРТЬ НАШИХ ВОИНОВ !!!!!! ЕВРЕЙ рабинович ЗВИЗДУЙ НА ПАРАД В ЛУГАНДОНИЮ !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ваш говнокомандувач хряк-2 вже в окопі?
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Наш "говнокомандувач" Вашого ***** попустив. У тебе, зайвохромосомний досі від його згадки діарея.
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на сейшелах янелоха ищем ,он с богданом оттягется после парижа
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Это анонс ссывухинского диалога. И церковь(Гундяй) посредник.
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Та это совместное патрулирование сепары репетируют.
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Кто там вчера на Бутусова бухтел, что он неправ, и совместное патрулирование - это хорошо, потому что все устали от войны ? Звоните Путину, какого *уя так недружественно, ведь уже обо всем договорились. И да, при Порошенко была гибридная война, теперь имеем гибридный мир. Хрен редьки ...вкуснее ?
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поросеньку Україна десь-свиноферму на 100тис.га землі вже має на вінничині-вони його там оберігають.
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Не знаю, с нашей стороны или с расийской, но очень удачный ход по созданию негативного фона для всех этих мюнхенский 12 шагов....
То, что родило ОРДЛО - должно остаться в ОРДЛО!
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Зеля, где ты спрятался, срочно беги смотри в глаза путину. От диареи помогает.
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Зелеботи і всі "слуги". Мерщій збирайте собакмешки, бервіть своїх дітей і на передову. Захищайте там, де ви разом зі своїми вибраними зробили дірку. А ми подивимося, як ви зможете захистити свої сімї, свою державу. Язиками ви робили це справно і справно відводили війська. Покажіть на що здібні. Я там розумію, що Білецький вже там? Чи повів своїх кидати свинок іграшкових на ворота будівлі Порошенко?
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Тримайся, Холодний Яре! Лише ти знаєш, хто свій, а хто - ворог.
Смерть рашистам!
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***
Душу ест сомнение
И в мозгах сквозняк:
Это разведение,
Или разводняк?
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Зеленському (Головнокомандувач) прибути в блакитній сорочці на місце бою (зокрема в Золоте), - обстріли одразу припиняться (Федина ж неправду казала, коли попереджала, що на передовій може прилітати)
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Зеленському (Головнокомандувач) прибути в блакитній сорочці на місце бою (зокрема в Золоте), - обстріли одразу припиняться (Федина ж неправду казала, коли попереджала, що на передовій може прилітати)
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Привязать к столбу на передовой Сивоху. ( а ОПЗЖопс поголовно)
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ЗЕрупор мацкви- просто надо прекпатиць стеляць!.. Від ранку в районі Золотого триває інтенсивний бій із застосуванням усіх видів зброї, включно з артилерією калібру 152 мм, мінометів - 120 мм - Цензор.НЕТ 1603
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Интересно, где эти ****** типа зелени и сивухи, почему эти радетели мира не там в окопах?
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Доки країною правитимуть хитродупі - так і буде...
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как называеться человек который обвиняет Президента Украины в том что враг решил атаковать потому что начали срываться планы врага? Правильно - предатель. В ********, из-за говенных коментариев целый ряд знакомых просто перестали читать Цензор, потому что им противно. Я ещё почитаю.
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Зелена шмаркля: "Я побачив в очах Путіна бажання...". Щоб, падло зелене, твоїм дітям смерті в Золотому боком вилізли.
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Зегенераты, это вы убили украинских парней, вы сделали это вместе!
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що не розуміти - это "принуждение " к миру п0- пУтлеровски...-все как в Сирии...
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