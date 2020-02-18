 Від ранку в районі Золотого триває інтенсивний бій із застосуванням усіх видів зброї, включно з артилерією калібру 152 мм, мінометів - 120 мм (оновлено)

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат Лисичанської міськради Віталій Шведов, передає Цензор.НЕТ.

"Десь з 5:00 ранку йде інтенсивний бій, район Золотого (ш-та Родіна), Оріхового та Новотошківки. Обстріли чути і в Лисичанську. Накривають квадрати, так, як у 2015 році, калібр 120 і вище. Кулі долітають до Золотого, у Новотошківці влучання у житловий масив, зруйновано житло. Ось таке розведення і режим тиші, і для ЗСУ миротворча команда "наблюдать, не отвечать". Де ОБСЄ, де всі інші, де "доблесні полководці" від миру?" - розповів він.

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"Сьогодні о 5 ранку російські війська атакували українські опорні пункти в районі Золотого, нині з 5 години триває безперервний важкий бій із застосуванням усіх видів зброї, включно з артилерією калібру 152 мм, мінометів - 120 мм. Противник на широкому фронті накриває бойові розташування 72-ї та 93-ї механізованих бригад у районі ділянки розведення Золоте-Оріхове-Новотошківка. На одному з опорних пунктів був ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія відкрила вогонь у відповідь, підтягуються резерви. Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року", - повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.