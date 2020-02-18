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 Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю. ВIДЕО+ІНФОГРАФІКА (оновлено)

У четвер, 20 лютого, літаком планується евакуація громадян України і, за запитом міжнародних партнерів, - іноземців з Китайської Народної Республіки (з міста Ухань і провінції Хубей) в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми маємо дбати про наших громадян. Міністерство внутрішніх справ України у межах компетенції готове забезпечити безпеку під час евакуації українців із КНР та в обсервації. Україна тільки тоді Україна, тільки тоді Держава, коли вона думає про своїх громадян. Ми не багаті, у нас немає мільярдів, але у нас є совість. І якщо ми думаємо про своїх громадян, ми маємо їх забрати та врятувати", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Аваков розповів, що планується евакуація до 50 українців і близько 36 іноземців із країн, які звернулися із запитом допомогти евакуювати їхніх громадян: із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

"До пів сотні українців ми збираємося повернути додому. Окрім громадян України, ми можемо врятувати й громадян інших країн", - сказав міністр внутрішніх справ.

Команда літака, яким евакуюватимуть громадян із Китаю до України, складатиметься з 16 осіб екіпажу: 6 пілотів, 9 бортпровідників, 1 технік, 2 лікарів, 1 медсестра. Також у літаку перебуватимуть поліцейський, військовослужбовець і працівник консульства.

"Усі члени екіпажу та особи, що супроводжують, перебуватимуть у костюмах біозахисту. Літак буде розділений на зони. Пасажири забезпечуватимуться їжею, засобами особистої гігієни та санітарними засобами, в тому числі - медичними масками, які будуть змінюватися під час польоту", - розповів міністр.

Кожен пасажир, який буде евакуйований українським літаком, до посадки підписуватиме інформовану добровільну згоду на проведення ізоляції та спостереження за станом здоров'я, діагностику й лікування. У разі відмови - людина не евакуюватиметься.

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В аеропорту проводитиметься термометрія пасажирів китайською стороною з повідомленням медичного персоналу рейсу і повторно - українськими медиками безпосередньо перед посадкою в літак. У разі наявності температури тіла пасажира більш ніж 37,2 або наявності респіраторної інфекції - медперсонал ухвалюватиме рішення про недопущення пасажира на рейс. Такі особи в супроводі консула будуть супроводжені в місцеву лікарню.

Аваков додав, що після прибуття в Україну літак прямує на санітарну стоянку і всі проходять прикордонний контроль. Співробітники прикордонної та митної служби проводитимуть необхідні процедури в костюмах бактеріологічного захисту. 

Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю 01

Після висадки пасажирів проводитиметься дезінфекція місця стоянки, трапа, салону, багажного відсіку та кабіни пілотів. У літаку проводитиметься повна заміна фільтрів системи кондиціонування.

"Загалом підлягатимуть обсервації орієнтовно 109 осіб. Пасажири, які прибули з КНР, і члени екіпажу прямують до місця обсервації в автобусах у супроводі співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Колону із 4-х автобусів супроводжуватимуть автомобілі патрульної поліції" - сказав міністр.

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Крім того, Аваков у студії "Свободи слова" представив двох працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій у костюмах бактеріологічного захисту, які працюватимуть із евакуйованими.

"Всі наші співробітники будуть забезпечені таким комплектом спецодягу. Він повністю захистить від процедур, які будуть проводитися. Так будуть одягнені всі, починаючи від водія в автобусі і завершуючи медиками та людьми, які будуть забезпечувати життєдіяльність усього цього об’єкта", - сказав міністр.

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"Зручно, комфортно, але трішки спекотно. Але коли працюєш, вже не зважаєш на будь-які умови навколо, бо концентруєшся на роботі з пацієнтом. Тому головне, що ці костюми відповідають всім стандартам, які рекомендують нам ВООЗ і наше Міністерство. Вони повністю захищають нас від будь-яких біологічних уражень. Тому за себе і за всіх, хто буде працювати з нашими пацієнтами, ми можемо бути спокійні," - поділилася своєю думкою про костюм бактеріологічного захисту лікарка, працівниця ДСНС Євгенія.

Автобуси, в яких транспортуватимуться пасажири, – також піддаватимуться дезінфекції. У період обсервації - від 14 діб, працівники МВС України здійснюватимуть охорону території корпусів, де перебуватимуть евакуйовані громадяни під пильним наглядом медиків.

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Інфографіка: сайт МВС

"Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворено подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС", - наголосив Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176303
 
 
 Топ коментарі
 
в какой аэропорт, и где находится база - тайна покрытая мраком.
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Не прогшло и три года как эвакуировали украинцев из Китая. Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 6284
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Аваков, а кто будет спасать материковых украинцев, вымирающих по 740 человек в день?
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Добро пожаловать, в Украину, коронавирус.
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Не прогшло и три года как эвакуировали украинцев из Китая.
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А, так правильно, давайте по одному их вывозить, каждый месяц.
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А бросать их это правильно? Они же здоровы. И смертность всего 2%. Не такой уж и страшный этот грипп. При соблюдении всех предосторожностей - это безопасно.
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Грип не страшен - страшна система МОЗ Украины!
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
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Самолёт после сжечь и корпуса где жили тожеАваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 998
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Аваков, а кто будет спасать материковых украинцев, вымирающих по 740 человек в день?
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Не только. Спасать украинцев от смертельной хунты намерен Путин.
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в какой аэропорт, и где находится база - тайна покрытая мраком.
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95-й квартал продолжается. терь в нашей стране из всего делают шоу
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"до України звернулися багато держав із проханням про допомогу."- напевно авакян і тут вирішив "бізнес" започаткувати?
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В РФ прислали военный самолет для своих. Они эвакуировали. А как у нас - посмотрим.
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лучше твою ольгинскую ботоферму сжечь
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1."По его словам, люди с температурой выше 37,2° не попадут на самолет, а будут проходить процедуры в местной больнице" - Жаропонижающее.
2."Автобусы направятся к месту пребывания на карантине в сопровождении Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Там их расселят в корпус или корпуса со всем необходимым для комфортной жизни" - Вентиляция в бусах замкнутая или гуляй вирус? Кто водители бусов? Их также в карантин! И переводчика! Как долго придётся ехать? За время движения никто не должен покидать салон, никаких открытых окон, люков, сквозняков.
3.Насколько надёжно и какими мерами организована изоляция карантинной зоны?!
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Да, и колонна из эропорта в карантинную зону должна двигаться в ночное время, разумеется.
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Сам самолёт и весь транспорт, который их перевозил, надо будет минимум месяц держать на карантине
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Грип не страшен - страшна система МОЗ Украины!
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
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*****, я бы хотел, чтобы наши чиновники, когда будут драпать на свои запасные комфртные родины, проходили особую процедуру в аэропорту - принудительно и горячо целовали умирающих от инфекционной пневмонии старичков на прощание!
Хотя скорее всего, в случае эпидемии из Украины никто не выедет, потому как никто не примет! Даже их. Они просто по своей тупости об этом еще не догадываются!
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" к Украине обратились многие государства с просьбой о помощи" -
Никто не хочет подвергать своих граждан опасности, а тут появились укролохи!
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А иностранных граждан нужно дальше развезти по их странам!
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Почему у тех кто в скафандре волосы не закрыты?
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арсенчик открой пожалуйста детали по делу рюкзаков...
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По неперевіреним даним, всіх підозрюваних у хворобі, яких привезуть із Китаю, будуть розміщувати у місті Кривому Розі. Можливо у Харкові.
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пока соберетесь и карантин пройдет. Прибывших развернут и еще раз поддадут.
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Сабаков, ты уже и МЧС на себя перетянул? Когда тебя уже судить будут, фальсификатор и коррупционер?!
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Ай! Вот Зорян со Шкиряком, со своими бабами, летали веселей!
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Через несколько дней все они разбегутся всё равно
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Норм.Мультік зняли,тепер невеличкий фільмєц треба забацать,як Авак рятує українців від грипоапокаліпсису.
Видно,правдиві чутки,що воно в прем'єри мітить.
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