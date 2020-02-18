 Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю. ВIДЕО+ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
"Ми маємо дбати про наших громадян. Міністерство внутрішніх справ України у межах компетенції готове забезпечити безпеку під час евакуації українців із КНР та в обсервації. Україна тільки тоді Україна, тільки тоді Держава, коли вона думає про своїх громадян. Ми не багаті, у нас немає мільярдів, але у нас є совість. І якщо ми думаємо про своїх громадян, ми маємо їх забрати та врятувати", - зазначив міністр внутрішніх справ.
Аваков розповів, що планується евакуація до 50 українців і близько 36 іноземців із країн, які звернулися із запитом допомогти евакуювати їхніх громадян: із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.
"До пів сотні українців ми збираємося повернути додому. Окрім громадян України, ми можемо врятувати й громадян інших країн", - сказав міністр внутрішніх справ.
Команда літака, яким евакуюватимуть громадян із Китаю до України, складатиметься з 16 осіб екіпажу: 6 пілотів, 9 бортпровідників, 1 технік, 2 лікарів, 1 медсестра. Також у літаку перебуватимуть поліцейський, військовослужбовець і працівник консульства.
"Усі члени екіпажу та особи, що супроводжують, перебуватимуть у костюмах біозахисту. Літак буде розділений на зони. Пасажири забезпечуватимуться їжею, засобами особистої гігієни та санітарними засобами, в тому числі - медичними масками, які будуть змінюватися під час польоту", - розповів міністр.
Кожен пасажир, який буде евакуйований українським літаком, до посадки підписуватиме інформовану добровільну згоду на проведення ізоляції та спостереження за станом здоров'я, діагностику й лікування. У разі відмови - людина не евакуюватиметься.
В аеропорту проводитиметься термометрія пасажирів китайською стороною з повідомленням медичного персоналу рейсу і повторно - українськими медиками безпосередньо перед посадкою в літак. У разі наявності температури тіла пасажира більш ніж 37,2 або наявності респіраторної інфекції - медперсонал ухвалюватиме рішення про недопущення пасажира на рейс. Такі особи в супроводі консула будуть супроводжені в місцеву лікарню.
Аваков додав, що після прибуття в Україну літак прямує на санітарну стоянку і всі проходять прикордонний контроль. Співробітники прикордонної та митної служби проводитимуть необхідні процедури в костюмах бактеріологічного захисту.
Після висадки пасажирів проводитиметься дезінфекція місця стоянки, трапа, салону, багажного відсіку та кабіни пілотів. У літаку проводитиметься повна заміна фільтрів системи кондиціонування.
"Загалом підлягатимуть обсервації орієнтовно 109 осіб. Пасажири, які прибули з КНР, і члени екіпажу прямують до місця обсервації в автобусах у супроводі співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Колону із 4-х автобусів супроводжуватимуть автомобілі патрульної поліції" - сказав міністр.
Крім того, Аваков у студії "Свободи слова" представив двох працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій у костюмах бактеріологічного захисту, які працюватимуть із евакуйованими.
"Всі наші співробітники будуть забезпечені таким комплектом спецодягу. Він повністю захистить від процедур, які будуть проводитися. Так будуть одягнені всі, починаючи від водія в автобусі і завершуючи медиками та людьми, які будуть забезпечувати життєдіяльність усього цього об’єкта", - сказав міністр.
"Зручно, комфортно, але трішки спекотно. Але коли працюєш, вже не зважаєш на будь-які умови навколо, бо концентруєшся на роботі з пацієнтом. Тому головне, що ці костюми відповідають всім стандартам, які рекомендують нам ВООЗ і наше Міністерство. Вони повністю захищають нас від будь-яких біологічних уражень. Тому за себе і за всіх, хто буде працювати з нашими пацієнтами, ми можемо бути спокійні," - поділилася своєю думкою про костюм бактеріологічного захисту лікарка, працівниця ДСНС Євгенія.
Автобуси, в яких транспортуватимуться пасажири, – також піддаватимуться дезінфекції. У період обсервації - від 14 діб, працівники МВС України здійснюватимуть охорону території корпусів, де перебуватимуть евакуйовані громадяни під пильним наглядом медиків.
"Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворено подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС", - наголосив Аваков.
https://www.youtube.com/watch?v=maKcvOrBz6Q
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
2."Автобусы направятся к месту пребывания на карантине в сопровождении Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Там их расселят в корпус или корпуса со всем необходимым для комфортной жизни" - Вентиляция в бусах замкнутая или гуляй вирус? Кто водители бусов? Их также в карантин! И переводчика! Как долго придётся ехать? За время движения никто не должен покидать салон, никаких открытых окон, люков, сквозняков.
3.Насколько надёжно и какими мерами организована изоляция карантинной зоны?!
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
Хотя скорее всего, в случае эпидемии из Украины никто не выедет, потому как никто не примет! Даже их. Они просто по своей тупости об этом еще не догадываются!
Никто не хочет подвергать своих граждан опасности, а тут появились укролохи!
Видно,правдиві чутки,що воно в прем'єри мітить.