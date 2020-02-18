 Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
За його словами, люди з температурою вище 37,2° не потраплять на літак, а проходитимуть процедури в місцевій лікарні.
Розпочнеться евакуація з того, що китайська влада доставить наших громадян до літака в Ухані. Далі - медичний контроль.
"Після перевірки люди підуть на літак. Там їм видадуть засоби захисту, гігієни, харчування, маски, які змінюватимуть тричі за час польоту", - сказав Аваков.
На борту літака перебуватимуть 16 членів екіпажу, двоє лікарів, медсестра, працівник консульства, поліцейський і військовий.
Літак приземлиться в одному з українських аеропортів, де піде на спеціальну санітарну стоянку. Його зустрінуть співробітники ДСНС.
Усіх пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку, посадять в автобуси, після чого проведуть дезінфекцію авіалайнера. Усі відходи, фільтри, серветки, залишки їжі спалять.
Автобуси вирушать до місця перебування на карантині в супроводі Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС. Там їх розселять у корпус або корпуси з усім необхідним для комфортного життя.
Також за ними спостерігатимуть лікарі. Поруч розгорнуто штаб сил Нацгвардії і ДСНС, щоб охороняти базу.
Аваков додав, що до України звернулися багато держав із проханням про допомогу. Кількох іноземних громадян планують взяти на борт.
Їх піддадуть такому самому контролю, а за надані послуги держави заплатять.
Нагадаємо, евакуація громадян України з Китаю запланована на 20 лютого.
https://www.youtube.com/watch?v=maKcvOrBz6Q
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
2."Автобусы направятся к месту пребывания на карантине в сопровождении Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Там их расселят в корпус или корпуса со всем необходимым для комфортной жизни" - Вентиляция в бусах замкнутая или гуляй вирус? Кто водители бусов? Их также в карантин! И переводчика! Как долго придётся ехать? За время движения никто не должен покидать салон, никаких открытых окон, люков, сквозняков.
3.Насколько надёжно и какими мерами организована изоляция карантинной зоны?!
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
Хотя скорее всего, в случае эпидемии из Украины никто не выедет, потому как никто не примет! Даже их. Они просто по своей тупости об этом еще не догадываются!
Никто не хочет подвергать своих граждан опасности, а тут появились укролохи!