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 Суспільство, Здоров'я
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 Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю. ВIДЕО

Для того, щоб запобігти потраплянню коронавірусу COVID-19 в Україну, всі українці, яких евакуюють із Китаю, пройдуть спеціальний медичний контроль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, люди з температурою вище 37,2° не потраплять на літак, а проходитимуть процедури в місцевій лікарні.

Розпочнеться евакуація з того, що китайська влада доставить наших громадян до літака в Ухані. Далі - медичний контроль.

"Після перевірки люди підуть на літак. Там їм видадуть засоби захисту, гігієни, харчування, маски, які змінюватимуть тричі за час польоту", - сказав Аваков.

На борту літака перебуватимуть 16 членів екіпажу, двоє лікарів, медсестра, працівник консульства, поліцейський і військовий.

Літак приземлиться в одному з українських аеропортів, де піде на спеціальну санітарну стоянку. Його зустрінуть співробітники ДСНС.

Усіх пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку, посадять в автобуси, після чого проведуть дезінфекцію авіалайнера. Усі відходи, фільтри, серветки, залишки їжі спалять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,8 тис. осіб, інфіковано понад 72 тис.

Автобуси вирушать до місця перебування на карантині в супроводі Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС. Там їх розселять у корпус або корпуси з усім необхідним для комфортного життя.

Також за ними спостерігатимуть лікарі. Поруч розгорнуто штаб сил Нацгвардії і ДСНС, щоб охороняти базу.

Аваков додав, що до України звернулися багато держав із проханням про допомогу. Кількох іноземних громадян планують взяти на борт.

Їх піддадуть такому самому контролю, а за надані послуги держави заплатять.

Нагадаємо, евакуація громадян України з Китаю запланована на 20 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176303
 
 
 Топ коментарі
 
в какой аэропорт, и где находится база - тайна покрытая мраком.
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Зорян и Шкиряк. это уже было.
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Аваков, а кто будет спасать материковых украинцев, вымирающих по 740 человек в день?
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Добро пожаловать, в Украину, коронавирус.
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Не прогшло и три года как эвакуировали украинцев из Китая.
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А, так правильно, давайте по одному их вывозить, каждый месяц.
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А бросать их это правильно? Они же здоровы. И смертность всего 2%. Не такой уж и страшный этот грипп. При соблюдении всех предосторожностей - это безопасно.
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Грип не страшен - страшна система МОЗ Украины!
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
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Самолёт после сжечь и корпуса где жили тожеАваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 998
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Аваков, а кто будет спасать материковых украинцев, вымирающих по 740 человек в день?
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Не только. Спасать украинцев от смертельной хунты намерен Путин.
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в какой аэропорт, и где находится база - тайна покрытая мраком.
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95-й квартал продолжается. терь в нашей стране из всего делают шоу
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"до України звернулися багато держав із проханням про допомогу."- напевно авакян і тут вирішив "бізнес" започаткувати?
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Какая компания согласится отдать свой самолет для рассады вируса. Без шуток, его потом придется сжечь.
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В РФ прислали военный самолет для своих. Они эвакуировали. А как у нас - посмотрим.
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Кстати насчет военных самолетов. Эвакуация американских граждан из Пуэрто-Рико.

Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю - Цензор.НЕТ 4251
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лучше твою ольгинскую ботоферму сжечь
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1."По его словам, люди с температурой выше 37,2° не попадут на самолет, а будут проходить процедуры в местной больнице" - Жаропонижающее.
2."Автобусы направятся к месту пребывания на карантине в сопровождении Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Там их расселят в корпус или корпуса со всем необходимым для комфортной жизни" - Вентиляция в бусах замкнутая или гуляй вирус? Кто водители бусов? Их также в карантин! И переводчика! Как долго придётся ехать? За время движения никто не должен покидать салон, никаких открытых окон, люков, сквозняков.
3.Насколько надёжно и какими мерами организована изоляция карантинной зоны?!
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Да, и колонна из эропорта в карантинную зону должна двигаться в ночное время, разумеется.
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Сам самолёт и весь транспорт, который их перевозил, надо будет минимум месяц держать на карантине
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Грип не страшен - страшна система МОЗ Украины!
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
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*****, я бы хотел, чтобы наши чиновники, когда будут драпать на свои запасные комфртные родины, проходили особую процедуру в аэропорту - принудительно и горячо целовали умирающих от инфекционной пневмонии старичков на прощание!
Хотя скорее всего, в случае эпидемии из Украины никто не выедет, потому как никто не примет! Даже их. Они просто по своей тупости об этом еще не догадываются!
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" к Украине обратились многие государства с просьбой о помощи" -
Никто не хочет подвергать своих граждан опасности, а тут появились укролохи!
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А иностранных граждан нужно дальше развезти по их странам!
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Почему у тех кто в скафандре волосы не закрыты?
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арсенчик открой пожалуйста детали по делу рюкзаков...
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По неперевіреним даним, всіх підозрюваних у хворобі, яких привезуть із Китаю, будуть розміщувати у місті Кривому Розі. Можливо у Харкові.
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пока соберетесь и карантин пройдет. Прибывших развернут и еще раз поддадут.
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