 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,8 тис. осіб, інфіковано понад 72 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.
Крім того, за останню добу на території країни було виявлено 1886 нових підтверджених випадків інфікування, більшість з них - у провінції Хубей. Жертвами вірусу за 17 лютого стали 98 осіб.
Водночас за минулу добу 1701 особа одужала і була виписана з лікарень. Загалом кількість заражених перевищила 72 тис.
Раніше повідомлялося, що влада Китаю просить тих, хто видужав, здавати кров для лікування коронавірусу COVID-19, щоб можна було видобути плазму для лікування інших, що перебувають у критичному стані.
https://twitter.com/newkc14/status/1229527930776309760
17.02.20 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,7 тыс. человек, инфицированы - 70,5 тыс., - госкомитет КНР https://censor.net.ua/n3176077
https://www.youtube.com/watch?v=maKcvOrBz6Q
по новостям ********* рассказали, что т.к. Трамп раздавал короны на конкурсе красоты, вот и сделал коронавирус, что бы заразить им китайцев (за дружбу с Расиюшкой наверное ), ну и что бы показать кто здесь босс!
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/america-this-is-why-you-need-to-prepare-right-now-over-coronavirus-quarantine-no-trucking
В Ухане построят еще 10 временных госпиталей, в общей сложности, на 11465 мест.
https://twitter.com/cgtnrussian/status/1229617531796615168
Если ты сам не можешь поискать информацию о принимаемых в Китае мерах - то это только твои проблемы.
Искренне надеюсь, что ты, невіглас, не заразишься этим вирусом и на собственной шкуре не испытаешь карантинные и лечебные мероприятия.
И в этом пранке участвуют миллионы китайцев - не выходят на улицы и не ездят в аэропорты!
https://www.youtube.com/watch?v=3Sm1QoKqgVQ
https://www.youtube.com/watch?v=QDe5iPnw01k
https://www.youtube.com/watch?v=HedWTbbOIOY
И все, чтобы напугать такого вот сверхзначимого тебя, представляешь?
https://www.rosbalt.ru/world/2020/02/18/1828489.html
Однако проблема не в прямой смертности, а в том что 50-70% людей с КОВИД не являются самостоятельными во время болезни.Люди приобретают СПОН и пневмонию,
за ними нужен уход.... Но если вся семья больна, а так оно и бывает ....? кому ухаживать ....?
Есть видео со смартфонов и они крайне неутешительны, видео с Китая люди грузят не на видеохостинги, которые блокирует "Золотой Щит",
а прямо в азиатские соцсети или файлообменники. Часть видео тут https://twitter.com/livecrisisnews
Кратко ситуация такая - условно -зараженных свозят в "военно-полевые госпитали" где нет лекарств ( по сути концентрационный лагерь)
и оставляют под присмотром мед. персонала - выживешь, значит выживешь.... Дальше цитата отсюда
https://thebigtheone.com/коронавирус-covid-19-обновления-на-17-е-феврал/
" Одной из самых важных новостей по 2019-nCoV на утро 17 февраля стало сообщение из Японии, где заболели доктор и медсестра, занимавшиеся пациентами с вирусом из Уханя. Важность новости состоит в том, что штамм 2019-nCoV определенно опаснее, чем пишут официалы. Поскольку речь идет о непростой и непонятной инфекции, то доктор и медсестра вряд ли заходили в палаты к больным без защитной одежды, однако, как видим, это не помогло. При этом с момента сообщения о первом случае 2019-nCoV в Японии прошло совсем мало времени - и уже такие последствия.
Теперь там скорее всего заболеет вся клиника, начиная от персонала и заканчивая пациентами. Японские инженеры-строители - умные и толковые ребята и наверняка предусмотрели устойчивость здания клиники к сильным землетрясениям. Однако, вероятность того, что в больничку поместят пациентов, попавших под удар биологического оружия архитекторы здания предвидели вряд ли, так что 2019-nCoV поселился там в кондиционерах, в лифтовых шахтах и в вентилляции.
- чрезвычайно высокая заражаемость (например, MERS передавался только от животных человеку);
- долгий инкубационный период, во время которого невыявленный зараженный способен инфицировать сотни людей.
Меня очень пугает, что на лайнере "Даймонд Принцесс" за три недели от ОДНОГО заболевшего заразились уже 454 человека. Это какие-то запредельные цифры, похожие на средневековую эпидемию чумы.
Крематории слишком переполнены.
https://twitter.com/livecrisisnews/status/1229577760735141889
https://twitter.com/livecrisisnews/status/1229522227839852548