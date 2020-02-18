 Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціях ЗСУ, а саме:

- поряд з населеним пунктом Гнутове - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета;

- двічі неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 7 мін, ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;

- у районі Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів і великокаліберного кулемета;

- поряд з Березовим - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів.

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Крім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по позиціях ЗСУ 3 міни зі 120-мм міномета, 4 міни з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

"Учора, 17 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.