 Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціях ЗСУ, а саме:
- поряд з населеним пунктом Гнутове - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 7 мін, ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;
- у районі Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів і великокаліберного кулемета;
- поряд з Березовим - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів.
Крім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по позиціях ЗСУ 3 міни зі 120-мм міномета, 4 міни з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
"Учора, 17 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.
Президент України Володимир Зеленський під час 4-го Українського ланчу під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що у його ментальності та у його мозку війна на вже Донбасі закінчилася, а Крим "був українським".
У моєму мозку я вже закінчив війну, - Зеленський
"...ОБ'ЄДНАННЯ вільної України з ОРДЛО..." А.Ілларіонов👇
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«…23 жовтня Володимир Зеленський дав інтерв'ю газеті "Сьогодні", в якому не залишив жодних сумнівів у незмінності своєї позиції. У його інтерв'ю НЕ пролунало жодного формулювання, жодної вимоги з "депеші Оліфер" від 15 жовтня, тобто:
👉ні розпуску квазіугруповань "ЛНР" і "ДНР";
👉ні забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
👉ні виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
👉ні розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення;
👉ні забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
👉ні встановлення контролю над не підконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону;
👉ні виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і Мінськими угодами.
Зате в ньому вкотре було відтворено добре відомі пункти впроваджуваної ним і в цілому українською владою фактичної стратегії, спрямованої на ОБ'ЄДНАННЯ вільної України з ОРДЛО:
👉не розпуск "ЛДНР", а затвердження "формули Штайнмаєра";
👉не виведення іноземних формувань, а розведення військ (насправді - відведення ЗСУ);
👉не відновлення українського правового режиму на Донбасі, а ухвалення закону про особливий статус ОРДЛО;
👉не встановлення контролю над кордоном, а переговори в нормандському форматі;
👉не свобода дій на Донбасі українських політичних партій, ЗМІ, ЦВК, а зустрічі і переговори з Путіним….»
Лугандонізація України почалася - Ілларіонов - Украинские новости
Уявіть собі: Лавров міг спокійно зайти на виступ Зеленського в Мюнхені, а Порошенко - ні! Будь-який офіційний представник країни, яка воює з Україною, міг бути, а п'ятий президент України - ні! "
Тяжёлым уярят, аж земля дрожит. не понятно, это "примерение Сивохо" или принуждение к миру для Зе?
залпы с района Первомайска
Сивоха с миром там не идет
Шо, вислюк гавнокомом - Зеленский
, відходимо далі?