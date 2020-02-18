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 Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

17 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціях ЗСУ, а саме:

- поряд з населеним пунктом Гнутове - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 7 мін, ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;
- у районі Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів і великокаліберного кулемета;
- поряд з Березовим - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог від початку доби 17 лютого 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Крім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по позиціях ЗСУ 3 міни зі 120-мм міномета, 4 міни з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

"Учора, 17 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176301
 
 
 Топ коментарі
 
Лугандонізація України почалася
"...ОБ'ЄДНАННЯ вільної України з ОРДЛО..." А.Ілларіонов👇
======================================
«…23 жовтня Володимир Зеленський дав інтерв'ю газеті "Сьогодні", в якому не залишив жодних сумнівів у незмінності своєї позиції. У його інтерв'ю НЕ пролунало жодного формулювання, жодної вимоги з "депеші Оліфер" від 15 жовтня, тобто:

👉ні розпуску квазіугруповань "ЛНР" і "ДНР";
👉ні забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
👉ні виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
👉ні розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення;
👉ні забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
👉ні встановлення контролю над не підконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону;
👉ні виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і Мінськими угодами.
Зате в ньому вкотре було відтворено добре відомі пункти впроваджуваної ним і в цілому українською владою фактичної стратегії, спрямованої на ОБ'ЄДНАННЯ вільної України з ОРДЛО:

👉не розпуск "ЛДНР", а затвердження "формули Штайнмаєра";
👉не виведення іноземних формувань, а розведення військ (насправді - відведення ЗСУ);
👉не відновлення українського правового режиму на Донбасі, а ухвалення закону про особливий статус ОРДЛО;
👉не встановлення контролю над кордоном, а переговори в нормандському форматі;
👉не свобода дій на Донбасі українських політичних партій, ЗМІ, ЦВК, а зустрічі і переговори з Путіним….»
Лугандонізація України почалася - Ілларіонов - Украинские новости
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для янелоха война закончилась. а все что пишут это фейк!
Президент України Володимир Зеленський під час 4-го Українського ланчу під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що у його ментальності та у його мозку війна на вже Донбасі закінчилася, а Крим "був українським".
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Артдуэль до сих пор идет..в Лисичанске и Северодонецке слышно!! Тяжолое.Товотошковка Орехово Золотое Долетают 122 почти до Попасной Наши подтягивают резервы..замес конкретный...а от тварь патрулировать с ними собирается
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для янелоха война закончилась. а все что пишут это фейк!
Президент України Володимир Зеленський під час 4-го Українського ланчу під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що у його ментальності та у його мозку війна на вже Донбасі закінчилася, а Крим "був українським".
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Якщо послухати першу частину виступу зебіла, то можна прийти до висновку,- що зебіл не думаю стратегічно тому, що мізків немаю(а не часу)..., а коли немає мізків,- то війна в мізках закінчується не починавшись...
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Лугандонізація України почалася
"...ОБ'ЄДНАННЯ вільної України з ОРДЛО..." А.Ілларіонов👇
======================================
«…23 жовтня Володимир Зеленський дав інтерв'ю газеті "Сьогодні", в якому не залишив жодних сумнівів у незмінності своєї позиції. У його інтерв'ю НЕ пролунало жодного формулювання, жодної вимоги з "депеші Оліфер" від 15 жовтня, тобто:

👉ні розпуску квазіугруповань "ЛНР" і "ДНР";
👉ні забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
👉ні виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
👉ні розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення;
👉ні забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
👉ні встановлення контролю над не підконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону;
👉ні виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і Мінськими угодами.
Зате в ньому вкотре було відтворено добре відомі пункти впроваджуваної ним і в цілому українською владою фактичної стратегії, спрямованої на ОБ'ЄДНАННЯ вільної України з ОРДЛО:

👉не розпуск "ЛДНР", а затвердження "формули Штайнмаєра";
👉не виведення іноземних формувань, а розведення військ (насправді - відведення ЗСУ);
👉не відновлення українського правового режиму на Донбасі, а ухвалення закону про особливий статус ОРДЛО;
👉не встановлення контролю над кордоном, а переговори в нормандському форматі;
👉не свобода дій на Донбасі українських політичних партій, ЗМІ, ЦВК, а зустрічі і переговори з Путіним….»
Лугандонізація України почалася - Ілларіонов - Украинские новости
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,,Позор на весь мир. в Мюнхені в ультимативній формі Бубочка вимагав від організаторів, щоб Порошенко не був присутній під час виступу гаранта. Вперше таке сталося за всю історію конференції! Всі дипломати міжнародні в шоці!
Уявіть собі: Лавров міг спокійно зайти на виступ Зеленського в Мюнхені, а Порошенко - ні! Будь-який офіційний представник країни, яка воює з Україною, міг бути, а п'ятий президент України - ні! "
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Патамушта оманське Брехло боїться його як чорт ладану.
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бизнес на крови.чечня 2 раза.грузия,украина.на очереди белорусь и казахстан.
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россия украину никогда не побеждала в истории.джохар дудаев.1994г.
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! А воїнам України, гарного полювання на маскавітов та іншу рогату гидоту!!!
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Не проявляли - это да , если засунуть голову в песок . Или это марсиане . Новости пишутся только для успокоения Киева ?
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ПЗДЦ. Орки с утра войнушку устроили в стороне Трёхизбенки.
Тяжёлым уярят, аж земля дрожит. не понятно, это "примерение Сивохо" или принуждение к миру для Зе?
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Новость на 6.30 уже потеряла актуальность, офуевши от заделкированного соплежуйства, орда полезла. Ожидаемый итог шоу с аплодисментами в Мюнхене.
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Артдуэль до сих пор идет..в Лисичанске и Северодонецке слышно!! Тяжолое.Товотошковка Орехово Золотое Долетают 122 почти до Попасной Наши подтягивают резервы..замес конкретный...а от тварь патрулировать с ними собирается
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С 5 утра похоже на район Золотого 5 полный арсенал

залпы с района Первомайска
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Серьезньій бой на Бахмутке. Тяжелое. Вибрация, жесть.

Сивоха с миром там не идет
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Попасная 122 мм входящие пока не по городу
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7.38 В стороне Славяносербска капец как слышно
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А під Золоте зараз бій
Шо, вислюк гавнокомом - Зеленский
, відходимо далі?
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