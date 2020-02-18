 План з безпеки в Україні, запропонований у Мюнхені, відомий як "12 кроків", не враховує міжнародне право, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на українському телеканалі ICTV.

"Завдяки зусиллям, зокрема України, було знято (план з безпеки в Україні з 12 кроків. - Ред.), потім він повернувся в німецьку версію тощо, саме для того, щоб якомога більше людей ознайомити з цим "інтелектуальним продуктом". Ми дійсно вважаємо, що цей "продукт" не враховує багато з того, що є на місці. Він не враховує того розвитку, який можливий, як бачить себе Україна. Точно не враховує міжнародного права, яке вимагає від Росії просто залишити українську територію, віддати Крим тощо", - сказав він.

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Крім того, Пристайко прокоментував останній пункт документа, який свідчить про те, що Україна має почати пошук власної ідентичності.

"Щиро дякую. Ми, переконаний, розберемося, треба нам чи не треба цього робити", - зазначив міністр.

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Як повідомлялося, група європейських, російських і українських експертів розробила пропозиції щодо вирішення українсько-російського конфлікту - "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні". Документ, підготовлений за участю організатора Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера, експертів Європейської Мережі Лідерства, Російської Ради з міжнародної політики та Ініціативи з ядерної загрози, опубліковано на сайті конференції.

Група американських дипломатів та експертів розкритикували ці пропозиції, зазначивши, що деякі з них резонують з ідеями, висунутими російською стороною. У МЗС України заявили, що тези, що містяться в документі, не відповідають офіційній позиції України. Пізніше текст доповіді був видалений із сайту Мюнхенської конференції, проте з часом з'явився знову.

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