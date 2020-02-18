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 Політика України
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Все про:безпека (351) конференція (93) Донбас (15313) Пристайко (367) Мюнхен (127)

 План з безпеки в Україні, запропонований у Мюнхені, відомий як "12 кроків", не враховує міжнародне право, - Пристайко

Опублікований перед початком Мюнхенської конференції з безпеки документ "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" не враховує міжнародне право, яке вимагає від РФ піти з території України та повернути окупований Крим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на українському телеканалі ICTV.

"Завдяки зусиллям, зокрема України, було знято (план з безпеки в Україні з 12 кроків. - Ред.), потім він повернувся в німецьку версію тощо, саме для того, щоб якомога більше людей ознайомити з цим "інтелектуальним продуктом". Ми дійсно вважаємо, що цей "продукт" не враховує багато з того, що є на місці. Він не враховує того розвитку, який можливий, як бачить себе Україна. Точно не враховує міжнародного права, яке вимагає від Росії просто залишити українську територію, віддати Крим тощо", - сказав він.

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Крім того, Пристайко прокоментував останній пункт документа, який свідчить про те, що Україна має почати пошук власної ідентичності.

"Щиро дякую. Ми, переконаний, розберемося, треба нам чи не треба цього робити", - зазначив міністр.

Також читайте: Автори скандальних "12 кроків" не мали на увазі нічого поганого, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

Як повідомлялося, група європейських, російських і українських експертів розробила пропозиції щодо вирішення українсько-російського конфлікту - "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні". Документ, підготовлений за участю організатора Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера, експертів Європейської Мережі Лідерства, Російської Ради з міжнародної політики та Ініціативи з ядерної загрози, опубліковано на сайті конференції.

Група американських дипломатів та експертів розкритикували ці пропозиції, зазначивши, що деякі з них резонують з ідеями, висунутими російською стороною. У МЗС України заявили, що тези, що містяться в документі, не відповідають офіційній позиції України. Пізніше текст доповіді був видалений із сайту Мюнхенської конференції, проте з часом з'явився знову.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176300
 
 
 Топ коментарі
 
Краще нехай Пристайко розповість чому стало можливим пропонувати Україні такий мюнхенський план.
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Я хз, але фіксувати його на цьому дрині треба шляхом встромляння дрина у дупу.
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Интересно, если Сивоху высунуть на палке из окопа в районе ДАП - как быстро с ним помирятся российские снайперы?
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кто этот чувак ?

шо он решает ?

отстирывает обосранные штаны ЗЕ ?
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Пристайко настолько слабоумный, бесхребетный, ничтожный, что даже не в силах признать, что этот кремлевский план не учитывает интересы Украины, поэтому трусливо ссылается на международное право.Ганьба! Геть из власти!
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Краще нехай Пристайко розповість чому стало можливим пропонувати Україні такий мюнхенський план.
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Ну Минские соглашения главсин же подписал и ты это проглотил.
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Секрет полишенеля. Шлепнули пасквиль в мацкве и развели фрица, предложив пару акций сев.проток 2 План по безопасности в Украине, предложенный в Мюнхене, известный как "12 шагов" не учитывает международное право, - Пристайко - Цензор.НЕТ 367
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Так оно же ЗЕленое одноклеточное. Если и ответит, то какой-то глупостью.
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А им плевать, они тоже "устали" от украинского конфликта.
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Так не надо было исходно лезть во все это, изображая великих миротворцев
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и ваще, путаются всякие под ногами, мешают твоему ***** миром управлять
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Интересно, если Сивоху высунуть на палке из окопа в районе ДАП - как быстро с ним помирятся российские снайперы?
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Я хз, але фіксувати його на цьому дрині треба шляхом встромляння дрина у дупу.
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Если бы были садисты, то просто посадили на кол и не подставляли снайперу. Кончался бы с недельку в сознании. План по безопасности в Украине, предложенный в Мюнхене, известный как "12 шагов" не учитывает международное право, - Пристайко - Цензор.НЕТ 857
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ГЛАВА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В.ИШИНГЕР ПОПАЛ В ЧИСТИЛИЩЕ МИРОТВОРЦА Господин Ишингер должен быть счастлив от оказанной ему чести. Он должен понимать, что мы не против него. Мы его друзья. Он просто должен верить нам.
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Алгоритм не міняється: - коли при владі проукраїнський президент вся 5 колона і колаборанти кричать про те, що треба скасувати чи обмежити посаду президента; - як тільки до влади приходить кремлівська маріонетка перше що робиться - збільшується повноваження президента.
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хтось би розповів пухнастим білочкам зі Служки Народця, що після зміни ідеології правляча партія в Європі оголошує про саморозпуск фракції у парламенті і йде на позачергові вибори...Це обман виборця - зміна ідеології через 9 місяців після виборів...
Не чули, ні?
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вектор деятельности и штаны обосранные поменяли
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не заметил. наверное у меня хорошо работает лапшеочиститель ушной.
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Дык они до Европы ещё не дошли. Маются бедные между Сейшелами и Багамами.
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Россия планирует использовать международную площадку ООН для продвижения путинских нарративов, поскольку на протяжении шести лет никакого прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины не наблюдается. Более того, Кремль неоднократно демонстрировал нежелание в установлении мира на Донбассе. Но России не привыкать перекручивать факты - это хорошо видно на фоне невиданной активизации Кремля накануне 75-летия окончания Второй мировой войны.
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все уже поняли,что эти "12 шагов" был черновым вариантом новой "нормианской" встречи.очень правильно,что власти Украины (и не только Украины) забраковали этот по сути капитуляционный проект для Украины.Вот уж и из Кремля "засомневались" в дате предполагаемой встречи.То есть план по "дожиму Украины" был сорван .Теперь главный и нужный для ГБР вопрос-какая хрень от Украины подписала эти "12 шагов" и кто эти организмы на это уполномочивал?!
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Іштване я перепрошую , Ви йо.бнутий ? Чи з просто ****** ?
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Гимн

Слова В.Шендеровича, музыка народная *

Наш папаша - троглодит,
Нас никто не победит,
И от крови не отвадит,
И не переубедит.

Чем квадратней колесо,
Тем приятней без Руссо.
Напомадим мы Иисуса
И помолимся Сосо.

Полустанок Третий Рим
Позарос травою трын -
Шпалы-скобы, путь особый,
Жалко, тупиковый, блин…

Эти кости - не вина,
Наше дело сторона,
Двести б долларов за баррель -
Мы бы всех послали на.

Нам из рощи ни куку -
Мы и сами ни гугу.
Пусть кремлевские курсанты
Грянут слово о полку!

Наше счастье вдалеке,
Наши русла - в молоке,
Наши жены заряжены
Чумаком на холодке.

Наши дети - в молодца,
Хрен стоит у холодца,
Менделеева таблицу
Начинаем со свинца.

Наш папаша троглодит,
Нас никто не победит,
И от крови не отвадит,
И не переубедит…
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хто повернув той план ? німці ???
думаю, без вас не обійшлось.
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Ксюша, так участь в "розробці" того плану, окрім союзників зебілів зажопівців (відставних дипломатів В.Філіпчука та О.Чалого) брав участь радник з РНБО О.Семеній !!! Не варто нагадувати, що РНБО очолює сам Зе-клован; а Пристайко - один його далеко не останніх членів, саме за посадою!

Да, таки брали во ни участь в цій провокації!
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В Северодонецке с 6 утра слышна канонада. Руку на машину ложишь - чувствуется как вибрирует корпус. 120 или скорее всего 152 мм. Интенсивность обстрела как в 2015 году.
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В этих пунктах, явно не хватает пункта о возобновлении подачи воды в крым и посадить Порошенко.
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Значит, эти 12 шагов составляли люди, которые срут на международное право, те кацапы.
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То "формула Штайнмайера, то "12 шагов". Свои шаги в интересах страны когда будете делать балаболы вы наши? До каких пор будет - "німець скаже ви моголи ...."
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слова прістайкі : якщо якийсь невідомий лакей пінчука публікує антиукраїнську заяву це означає що це комусь потрібно
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Запад может налаживать отношение с рашей как хочет,но спокойствие в регионе заисит только от украинской армии.Пока войска отводят,придумываются разные планы "для мира в Украине".
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Нічого там "умнічати".
Цей план враховує одне - нинішню позицію піндосів з підпіндосниками.
А позиція піндосів чітко відображена у відомому фільмі про "майдан". Який демонструвався по одному із центральних каналів США.
Так що в цій ситуації від України мало що залежить.
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Настільке нендалеке чмо, що вчора мав дурість до того ж заявити "Жителі ОРДЛО нестимуть відповідальність, якщо на виборах проголосують за бойовиків" (https://bykvu.com/ua/bukvy/zhiteli-ordlo-sami-budut-nesti-otvetstvennost-esli-izberut-boevikov-pristajko/)

Ну. наприклад, проголосувати 43/43% зебілів за зрадників, капітулянтів і колаборантів - і яку відповілальнісь, за що, вони несуть?
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Что, трудно сказать прямо,что эти "шаги" - БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!?
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Обратите внимание!
""Благодаря усилиям, в частности Украины, было снято (план по безопасности в Украине из 12 шагов - ИФ), потом оно вернулось в немецкую версию и т.д., именно для того, чтобы максимальное количество людей ознакомить с этим "интеллектуальным продуктом".
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