 План з безпеки в Україні, запропонований у Мюнхені, відомий як "12 кроків", не враховує міжнародне право, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на українському телеканалі ICTV.
"Завдяки зусиллям, зокрема України, було знято (план з безпеки в Україні з 12 кроків. - Ред.), потім він повернувся в німецьку версію тощо, саме для того, щоб якомога більше людей ознайомити з цим "інтелектуальним продуктом". Ми дійсно вважаємо, що цей "продукт" не враховує багато з того, що є на місці. Він не враховує того розвитку, який можливий, як бачить себе Україна. Точно не враховує міжнародного права, яке вимагає від Росії просто залишити українську територію, віддати Крим тощо", - сказав він.
Крім того, Пристайко прокоментував останній пункт документа, який свідчить про те, що Україна має почати пошук власної ідентичності.
"Щиро дякую. Ми, переконаний, розберемося, треба нам чи не треба цього робити", - зазначив міністр.
Як повідомлялося, група європейських, російських і українських експертів розробила пропозиції щодо вирішення українсько-російського конфлікту - "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні". Документ, підготовлений за участю організатора Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера, експертів Європейської Мережі Лідерства, Російської Ради з міжнародної політики та Ініціативи з ядерної загрози, опубліковано на сайті конференції.
Група американських дипломатів та експертів розкритикували ці пропозиції, зазначивши, що деякі з них резонують з ідеями, висунутими російською стороною. У МЗС України заявили, що тези, що містяться в документі, не відповідають офіційній позиції України. Пізніше текст доповіді був видалений із сайту Мюнхенської конференції, проте з часом з'явився знову.
шо он решает ?
отстирывает обосранные штаны ЗЕ ?
Не чули, ні?
Слова В.Шендеровича, музыка народная *
Наш папаша - троглодит,
Нас никто не победит,
И от крови не отвадит,
И не переубедит.
Чем квадратней колесо,
Тем приятней без Руссо.
Напомадим мы Иисуса
И помолимся Сосо.
Полустанок Третий Рим
Позарос травою трын -
Шпалы-скобы, путь особый,
Жалко, тупиковый, блин…
Эти кости - не вина,
Наше дело сторона,
Двести б долларов за баррель -
Мы бы всех послали на.
Нам из рощи ни куку -
Мы и сами ни гугу.
Пусть кремлевские курсанты
Грянут слово о полку!
Наше счастье вдалеке,
Наши русла - в молоке,
Наши жены заряжены
Чумаком на холодке.
Наши дети - в молодца,
Хрен стоит у холодца,
Менделеева таблицу
Начинаем со свинца.
Наш папаша троглодит,
Нас никто не победит,
И от крови не отвадит,
И не переубедит…
думаю, без вас не обійшлось.
Да, таки брали во ни участь в цій провокації!
Цей план враховує одне - нинішню позицію піндосів з підпіндосниками.
А позиція піндосів чітко відображена у відомому фільмі про "майдан". Який демонструвався по одному із центральних каналів США.
Так що в цій ситуації від України мало що залежить.
Ну. наприклад, проголосувати 43/43% зебілів за зрадників, капітулянтів і колаборантів - і яку відповілальнісь, за що, вони несуть?
""Благодаря усилиям, в частности Украины, было снято (план по безопасности в Украине из 12 шагов - ИФ), потом оно вернулось в немецкую версию и т.д., именно для того, чтобы максимальное количество людей ознакомить с этим "интеллектуальным продуктом".