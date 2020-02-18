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 Політика України
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Все про:Аваков (1474) Донбас (15313) колабораціонізм (42)

 Перед початком деокупації Донбасу необхідно ухвалити закон про колаборантів, - Аваков

До початку процесу деокупації і переходу ОРДЛО під контроль української влади Верховна Рада має ухвалити закон про колаборантів,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Перед тим, як відбудуться вибори, перед тим, як ми візьмемо контроль над територією, ми маємо вирішити кілька принципових питань, зокрема, впевнений, що необхідно ухвалити закон про колаборантів. (...) Хтось називає його законом про амністію, я ж називаю його законом про колаборантів", - наголосив Аваков.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі. ВIДЕО

За словами міністра, до відповідальності не можуть бути притягнуті лікарі, вчителі і нижчі чини органів влади.

"Якщо ти сільський лікар і працюєш у вертикалі "міністерства охорони здоров'я ДНР", яке ми не визнаємо, то ти не зазнаєш репресій, тому що ти виконуєш соціально важливу функцію і в тебе немає альтернативи. Те саме для вчителів або дрібних клерків. А якщо ти виконуєш репресивну функцію, якщо ти організовуєш загони, які стріляють у наш бік, здійснюєш або здійснював повалення влади насильницьким шляхом, якщо ти в Слов'янську вбивав протестантських священиків, то не потрапляєш під прощення, а потрапляєш під кримінальне переслідування", - додав глава МВС.

Він наголосив на важливості інформування населення на окупованих територіях про те, що громадянам не загрожує переслідування в разі, якщо вони не зазіхали на суверенітет і територіальну цілісність України, не брали участі в поваленні конституційного ладу або репресивних заходах самопроголошених "Л/ДНР".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176299
 
   
 Топ коментарі
 
Хуйлу нужно во чтобы то ни стало впихнуть дамбасян в Украину. Это электорат Мертветчука. Учитывая, что у него куча популярных среди ваты СМД (средства массовой дезинформации), то Украину ждет раскол и распад. И Бубочка делает все для этого. Учитывая, что его жена в 2014 году призывала в сети выкладывать передвижение и местонахождение ВСУ, а так же ватную сущность Шмаркли и зекаманды́, то никаких сомнений по поводу их у меня нет. Это враги всего украинского.
Тем самым Хуйло убивает двух зайцев. ЕС с него снимает санкции (мир - дружба - 9-е мая - жвачка). Второй "заяц" заключается в развале Украины + приятный бонус вода в Крым. Серьезные аналитики включая в США все это понимают, но ничего поделать с этим не могут, потому, что у Сопли мандат от нарида. Раз нарид так решил, то со своей стороны они не в силах что-либо сделать и чем либо помочь.
Я ненавижу вас, нарид! Будьте вы прокляты до седьмого колена! Желаю вам потерять все имущество и сидеть под обстрелами в сырых, холодных и темных подвалах Перед началом деоккупации Донбасса необходимо принять закон о коллаборантах, - Аваков - Цензор.НЕТ 6225
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А якщо вчитель в школі виховував з дітей зомбуватну сепарню, налаштовува проти України, то воно не колаборант ?
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Неувязка, а кто будет разоружать сепаров и каким образом, если вы с ними границу патрулировать собрались?
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А шо делать с учителями которые детям втюкивают автобиографии моторилл и курощупов.
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Тебя бы на подвальчик в донецк, так что бы понял суть вопроса
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Как кто - не знаю, но лично я не верю в порядочность тамощней, даже ителлектуальной мелкоты. Не столь важно, стрелял ли ты, сколь важно, что в твоей бошке. А там, не взирая на врзраст и профессию, бытует засраший принцип - у даунбассцев своя гордость....
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Усі даунбасці були про пєці. Випадковість? Не думаю!
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Аваков починає нагадувати Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, який влаштовувався при всіх владах. Тільки от він не повинен вирішувати принципи побудови післяокупаційного порядку на Донбасі.
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Якщо це закон про позбавлення громадянських прав тих, хто співпрацював з російськими окупантами- то я За.
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Так не всіх колаборантів позбавлять прав, а лише тих, які не заплатять Авакову.
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До виборів на території ОРДЛО на руках домбасітів не має лишатися ніякої зброї , як на решті України . Всі НВФ мають бути розпущені , а не перейменовані . Якщо бубочка з сивухою хочуть провести вибори одночасно по всій Україні за одним Законом то і Закон має бути один для всіх . Всі інші єврейські штучки то від лукавого , тобто від путєна . Всіх ментів , посадовців та есбеушників які зрадили присязі за грати на років багато .
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Забрать паспорт гражданский и выдать ветеринарный.
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Тоді ними буде опікуватись Грін піс, а це неприпустимо. У них не повинно бути взагалі ніяких прав.
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А по моему, Донбасс деокупировать никто уже и не собирается.
У вас "в мыслях, война уже закончилась".

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Деокупувати - ні.Але таким як він є впихнути в Україну, то це так.
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***** нужно во чтобы то ни стало впихнуть дамбасян в Украину. Это электорат Мертветчука. Учитывая, что у него куча популярных среди ваты СМД (средства массовой дезинформации), то Украину ждет раскол и распад. И Бубочка делает все для этого. Учитывая, что его жена в 2014 году призывала в сети выкладывать передвижение и местонахождение ВСУ, а так же ватную сущность Шмаркли и зекаманды́, то никаких сомнений по поводу их у меня нет. Это враги всего украинского.
Тем самым ***** убивает двух зайцев. ЕС с него снимает санкции (мир - дружба - 9-е мая - жвачка). Второй "заяц" заключается в развале Украины + приятный бонус вода в Крым. Серьезные аналитики включая в США все это понимают, но ничего поделать с этим не могут, потому, что у Сопли мандат от нарида. Раз нарид так решил, то со своей стороны они не в силах что-либо сделать и чем либо помочь.
Я ненавижу вас, нарид! Будьте вы прокляты до седьмого колена! Желаю вам потерять все имущество и сидеть под обстрелами в сырых, холодных и темных подвалах Перед началом деоккупации Донбасса необходимо принять закон о коллаборантах, - Аваков - Цензор.НЕТ 6225
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А кто просит ЕС снять санкции? Проклятья - палка о двух концах и обычно бьет по тому, кто их произносит - я бы поостерегся!
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что его жена в 2014 году призывала в сети выкладывать передвижение и местонахождение ВСУ

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Это фейк.
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Этот закон сами же колоборанты будут для себя принимать. Учтут стаж работы на агрессора. Учтут два паспорта по которым пенсию можно получать в РФ. Проведут полную амнистию тем кто распаривал живот депутату Рыбаку. Учтут полученные увечья калаборантами при ведении войны против Украины и станут в очередь суки за получением льгот по инвалидности, учтут бесплатный проезд и ещё много чего как наел...ть простой Украинский народ. Чтобы потом не возникало у Вас вопросов а почему такая маленькая пенсия и большие платежки за коммунальные услуги
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Це про таких, як ти Петлюра казав "українські гниди". Ти гнида, а може й московська воша, яка маскується під українську гниду. У любому випадку ти й таки, як ти паразити та вороги України.
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Чувак, такі як ти у 14-му сиділи обісравшись від страху, та молилися, щоб "градом" до них в голову не прилетіло, та готувалися стати повноцінними "громадянами новоросії". А зараз, коли завдяки також зусиллям того ж Порошенко в іноземній політиці Підорашку обклали так санкціями так, що їм вже стало не до їхньої "новоросії", то тоді ти відразу став такий сміливий, борзості набрався, та вийшов тут покукурікати "за жизь".
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Ты от природы тупорылый или просто клея обнюхался?
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Боже, допоможи цьому юродивому врятуватись в його божевіллі.
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За цим Законом всім домбаським інвалідам які воювали в ОРДЛО пенсію має платити кацапія , а ще до того же законом позбавити їх громадянства разом з сєпарами . По іншому , без введення як в Балтії інституту негромадян не обійтися .
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А якщо вчитель в школі виховував з дітей зомбуватну сепарню, налаштовува проти України, то воно не колаборант ?
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"По словам министра, к ответственности не могут быть привлечены врачи, учителя и низшие чины органов власти." Правильно, а зебильё с рюкзаковым ответят по-полной. Перед началом деоккупации Донбасса необходимо принять закон о коллаборантах, - Аваков - Цензор.НЕТ 1215
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как у вас у евреев все замаскировано уже под амнистию каких то калоборантов выдумали...... аваков аиесли калобарант простой пасечник и нашим солдатам мёд заминированный носил это его тоже заставляли? как ты этот закон не называй а это уже закон об амнистии чего все украинцы не хотели. вот это и называется мир любой ценой! а зачем он тебе зельц? кормить поить и восстанавливать чудесный край шахтеров и трактористов? за наш счет?
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в бюджеті і так грошей не вистачає.. я не знаю, що вони собі вигадали, за чий рахунок дамбас будуть відбудовувати, адже після місцевихвиборів їхні потреби увійдуть в бюджет.
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Аваков говорит так, как-будто уже одержал победу и уже все решено - делить шкуру не убитого медведя просто смешно.
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Сабаков робить вигляд що він потрібен.
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Да там 95% колоборантов. Одних послать на разминирование миных полей, своими копытами,а остальных погрузить в скотовозы и на выход.
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По перше потрібно відправити цього корупціонера Сабакова разом з його подельніками у відставку..
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Пока в полиции нужно навести порядок, чтобы пьяными людей не убивали и слепых не обкрадали. Донбасс подождет.
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Ну хорошо, бегут менты в ростов - а куда же они побегут, если, дай бог, гранет в раше?
Китаю они нафиг не нужны, Сев. Корея? или куда?
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Та на фиг они нужны, огородить забором и нехай "щастит*...
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Зебилы в ленете есть?до нового года помните ? "новое лицо" поработает и все почему не требуете от своего бубочки увольнения пороховского вам ненависного министра или уже переобулись?
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При смене власти самого етого чмошника Арсена Авакова надо будет тщательно отфильтровать через закон о колаборантах как сотрудничавшего с временной окупационной властью в лице фигуранта ст. 111 КК Украиньі Зеленского В.А.
И посадить за махинации с рюкзаками(для начала)
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А не страшно, что потом же Бубочку по этому закону по судам затаскают ?
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чья б корова мычала, я чья засунула руку в ж0пу и не пизледа.
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Чому більшість дамбасян яка виїхала з лугандону не хоче туди повертатися? Тому що знають що там в реалі очикує. Незай рашка спочатку відбудує що там було до війни чи виплачує компенсації. А так Україна програє визнавши "внутрішній конфлікт" а з рашки ще і санкції знімуть завдяки агенту ЗЕро.
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Спочатку треба викинути з української влади всіх неукраїнців.
Тобто змінити її на 100%.
А потім - приймати Закони.
І все буде добре.
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Майже рік тому вже викидували. І шо? Я казав що прийдуть ще гірші.
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Викидуючи неукраїнців треба обирати українців.
А для всяких чужинців треба раз і назавжди сказати:
"Ви не вмієте правильно поводитись у нашій країні".
І головне - страшно, не по Закону, а по совісті, карати представників титульної нації.
Що стають повіями чужинців.
Адже саме з-за них і гине країна...
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А ким вважати таких нашіхлюдєй? Їх там було 90%, а зараз мабуть всі 100.

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Сівохо розкаже як у них прощєніє треба просить.
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Закон про колабораціонізм як про кримінальний злочин потрібен не стільки для Донбасу (там він не скоро буде застосований), а для негайної чистки від колаборантів Верховної Ради, місцевих рад та державного апарату. Медведчук з Рабіновичем - перші в черзі на посадку за колабораціонізм.
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Йовбак, бумеранг вже прилетів дамбасітам у вигляді рускава міра.
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А зачем? Скоро МВД будут править из Донецка, а ты будешь у них на побегушках.
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Вчителі як раз головні вороги,бо вони навчають дітей ненавидіти Україну.
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и не только принять но и очистить ордло от них и сепаратистов этак на все про все лет через 50
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А вам уродам ст. 111 Державна зрада мало? Потрібно ще закон про колоборантів, сепаратистів, тих хто не подумав, тих хто оступився але виправиться і т.д.
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И кто будет определять "мелкость" так называемых"мелких" клерков?
Так можно любую падлюку подвести под это определение и оправдать. Кстати, на НП врачей, которых ты предлагаешь сделать неподсудными, осудили. Да и учителей тоже надо будет привлекать за пропаганду и агитацию, так как именно они в течении 6 лет прививали своим ученикам ненависть к Украине и таком образом взрастили поколение антиукраинцев.
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А судить будет кто, купленные зеленские с богданами? Эти насудят, что все будут невиновны...
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