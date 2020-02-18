 Перед початком деокупації Донбасу необхідно ухвалити закон про колаборантів, - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Перед тим, як відбудуться вибори, перед тим, як ми візьмемо контроль над територією, ми маємо вирішити кілька принципових питань, зокрема, впевнений, що необхідно ухвалити закон про колаборантів. (...) Хтось називає його законом про амністію, я ж називаю його законом про колаборантів", - наголосив Аваков.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі. ВIДЕО

За словами міністра, до відповідальності не можуть бути притягнуті лікарі, вчителі і нижчі чини органів влади.

"Якщо ти сільський лікар і працюєш у вертикалі "міністерства охорони здоров'я ДНР", яке ми не визнаємо, то ти не зазнаєш репресій, тому що ти виконуєш соціально важливу функцію і в тебе немає альтернативи. Те саме для вчителів або дрібних клерків. А якщо ти виконуєш репресивну функцію, якщо ти організовуєш загони, які стріляють у наш бік, здійснюєш або здійснював повалення влади насильницьким шляхом, якщо ти в Слов'янську вбивав протестантських священиків, то не потрапляєш під прощення, а потрапляєш під кримінальне переслідування", - додав глава МВС.

Він наголосив на важливості інформування населення на окупованих територіях про те, що громадянам не загрожує переслідування в разі, якщо вони не зазіхали на суверенітет і територіальну цілісність України, не брали участі в поваленні конституційного ладу або репресивних заходах самопроголошених "Л/ДНР".

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