 Перед початком деокупації Донбасу необхідно ухвалити закон про колаборантів, - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Перед тим, як відбудуться вибори, перед тим, як ми візьмемо контроль над територією, ми маємо вирішити кілька принципових питань, зокрема, впевнений, що необхідно ухвалити закон про колаборантів. (...) Хтось називає його законом про амністію, я ж називаю його законом про колаборантів", - наголосив Аваков.
За словами міністра, до відповідальності не можуть бути притягнуті лікарі, вчителі і нижчі чини органів влади.
"Якщо ти сільський лікар і працюєш у вертикалі "міністерства охорони здоров'я ДНР", яке ми не визнаємо, то ти не зазнаєш репресій, тому що ти виконуєш соціально важливу функцію і в тебе немає альтернативи. Те саме для вчителів або дрібних клерків. А якщо ти виконуєш репресивну функцію, якщо ти організовуєш загони, які стріляють у наш бік, здійснюєш або здійснював повалення влади насильницьким шляхом, якщо ти в Слов'янську вбивав протестантських священиків, то не потрапляєш під прощення, а потрапляєш під кримінальне переслідування", - додав глава МВС.
Він наголосив на важливості інформування населення на окупованих територіях про те, що громадянам не загрожує переслідування в разі, якщо вони не зазіхали на суверенітет і територіальну цілісність України, не брали участі в поваленні конституційного ладу або репресивних заходах самопроголошених "Л/ДНР".
У вас "в мыслях, война уже закончилась".
Тем самым ***** убивает двух зайцев. ЕС с него снимает санкции (мир - дружба - 9-е мая - жвачка). Второй "заяц" заключается в развале Украины + приятный бонус вода в Крым. Серьезные аналитики включая в США все это понимают, но ничего поделать с этим не могут, потому, что у Сопли мандат от нарида. Раз нарид так решил, то со своей стороны они не в силах что-либо сделать и чем либо помочь.
Я ненавижу вас, нарид! Будьте вы прокляты до седьмого колена! Желаю вам потерять все имущество и сидеть под обстрелами в сырых, холодных и темных подвалах
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Это фейк.
Китаю они нафиг не нужны, Сев. Корея? или куда?
И посадить за махинации с рюкзаками(для начала)
Тобто змінити її на 100%.
А потім - приймати Закони.
І все буде добре.
А для всяких чужинців треба раз і назавжди сказати:
"Ви не вмієте правильно поводитись у нашій країні".
І головне - страшно, не по Закону, а по совісті, карати представників титульної нації.
Що стають повіями чужинців.
Адже саме з-за них і гине країна...
Так можно любую падлюку подвести под это определение и оправдать. Кстати, на НП врачей, которых ты предлагаешь сделать неподсудными, осудили. Да и учителей тоже надо будет привлекать за пропаганду и агитацию, так как именно они в течении 6 лет прививали своим ученикам ненависть к Украине и таком образом взрастили поколение антиукраинцев.