 У процесі пошуку правди про загибель своїх батьків на Майдані діти загиблих Героїв Небесної Сотні Бондарчука і Хомяка одружилися

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Громадського ТБ.
Володимир та Ірина познайомилися на зустрічі родин Героїв Небесної Сотні. Вони шукали правду про обставини загибелі своїх батьків. Володимиру вдалося майже до секунди відтворити події ранку 20 лютого. Ірина, натомість, і досі не знає, що сталося. Не знає вона і хто винен у смерті її батька.
Але тепер Володимир та Ірина продовжують шукати разом. Адже в процесі пошуків правди про своїх батьків вони знайшли одне одного. У травні 2017-го Володимир та Ірина одружилися. На їхніх весільних фото - Родина Героїв Небесної Сотні, яка відчуває себе однією великою сім’єю. Нині вони живуть у Волинській області.
Перші два роки після Майдану Володимир більшу частину свого часу присвячував роботі в громадській організації "Родина Героїв Небесної Сотні": спочатку був секретарем, потім - головою організації. Останнім часом він не має можливості приділяти цій діяльності багато часу, але залишається активним членом організації.
Ірина також бере участь у діяльності родин загиблих на Майдані. Зокрема, жінка була в робочій групі з нагородження Героїв.
Їхня нова родина - краща пам"ять для загиблих батьків.
І в цьому є файний символізм.
Серед горя народилося кохання, і діти продовжать лінію Роду.
Отже, жертва батьків не була марною.
Молодята скоро три года не молодята, зато новость свежая
Тенденція, однако.....
Утім, може й краще, якщо нинішня влада не буде мати відношення до пам'яті Героїв.
Отже, 20 лютого - День вшанування Героїв Небесної Сотні.
На Алеї Небесної Сотні
Ми пам'ятаємо!
...
+100. Вже ґабсолютно зрозуміло, що це за влада і чиї це "слуги".
Тож Україні не потрібні їхні лицемірні "чєствованія".
Нехай тримаються подалі від Пам'яті Героїв. Для них це чуже.
Дай Вам Бог счастья! Спасибо Вашим родителям и низкий поклон!
Пусть все у Вас будет хорошо, Ваши родители сделали ВСЁ, что родители могут сделать для своих детей.
Мы очень будем стараться все не просрать, не смотря ни на что!
у журнашлюх вообще голова поехала...