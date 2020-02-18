EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Суспільство
  9787  17
Все про:майдан (608) Небесна Сотня (263)

 У процесі пошуку правди про загибель своїх батьків на Майдані діти загиблих Героїв Небесної Сотні Бондарчука і Хомяка одружилися

Володимир Бондарчук та Ірина Хом'як на Майдані втратили батьків. Батько Ірини, Віктор Хомяк, загинув 27 січня 2014-го. Батько Володимира, Сергій Бондарчук, - 20 лютого. У результаті спільного пошуку правди діти загиблих Героїв Небесної Сотні створили сім'ю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Громадського ТБ.

Володимир та Ірина познайомилися на зустрічі родин Героїв Небесної Сотні. Вони шукали правду про обставини загибелі своїх батьків. Володимиру вдалося майже до секунди відтворити події ранку 20 лютого. Ірина, натомість, і досі не знає, що сталося. Не знає вона і хто винен у смерті її батька.

Але тепер Володимир та Ірина продовжують шукати разом. Адже в процесі пошуків правди про своїх батьків вони знайшли одне одного. У травні 2017-го Володимир та Ірина одружилися. На їхніх весільних фото - Родина Героїв Небесної Сотні, яка відчуває себе однією великою сім’єю. Нині вони живуть у Волинській області.

Перші два роки після Майдану Володимир більшу частину свого часу присвячував роботі в громадській організації "Родина Героїв Небесної Сотні": спочатку був секретарем, потім - головою організації. Останнім часом він не має можливості приділяти цій діяльності багато часу, але залишається активним членом організації.

Ірина також бере участь у діяльності родин загиблих на Майдані. Зокрема, жінка була в робочій групі з нагородження Героїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обурені ознаками реваншу диктатури, - родини героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського

У процесі пошуку правди про загибель своїх батьків на Майдані діти загиблих Героїв Небесної Сотні Бондарчука і Хомяка одружилися 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176298
 
   
 Топ коментарі
 
Бажаємо щастя та здоров"я молодятам.
Їхня нова родина - краща пам"ять для загиблих батьків.
 показати весь коментар
 
Дуже гарна пара, щастя Вам
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бажаємо щастя та здоров"я молодятам.
Їхня нова родина - краща пам"ять для загиблих батьків.
 показати весь коментар
 
 
Приєднуюся. Вітання молодятам!
І в цьому є файний символізм.
Серед горя народилося кохання, і діти продовжать лінію Роду.
Отже, жертва батьків не була марною.
 показати весь коментар
 
 
В мае 2017 года Владимир и Ирина поженились.Источник: https://censor.net.ua/n3176298

Молодята скоро три года не молодята, зато новость свежая
 показати весь коментар
 
 
Цього року вперше не заплановано ніяких офіційних заходів із вшанування Небесної сотні.
Тенденція, однако.....

Утім, може й краще, якщо нинішня влада не буде мати відношення до пам'яті Героїв.
Отже, 20 лютого - День вшанування Героїв Небесної Сотні.

На Алеї Небесної Сотні


Ми пам'ятаємо!
 показати весь коментар
 
 
Утім, може й краще, якщо нинішня влада не буде мати відношення до пам'яті Героїв.

...
+100. Вже ґабсолютно зрозуміло, що це за влада і чиї це "слуги".
Тож Україні не потрібні їхні лицемірні "чєствованія".
Нехай тримаються подалі від Пам'яті Героїв. Для них це чуже.
 показати весь коментар
 
 
І таке буває.Нехай живуть довго і щасливо.
 показати весь коментар
 
 
Низький уклін та вічна слава Вашим батькам !
 показати весь коментар
 
 
Горе свело людей!
Дай Вам Бог счастья! Спасибо Вашим родителям и низкий поклон!
Пусть все у Вас будет хорошо, Ваши родители сделали ВСЁ, что родители могут сделать для своих детей.
Мы очень будем стараться все не просрать, не смотря ни на что!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пипец... А по большому они регулярно ходят?
у журнашлюх вообще голова поехала...
 показати весь коментар
 
Добра, любові, миру, злагоди, гарних діточок молодятам!
 показати весь коментар
 
 
І хай Вам Господь Бог допомагає, а Матінка Божа охороняє!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору