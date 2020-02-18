 Коридор безпеки під контролем ОБСЄ - один з можливих способів забезпечити контроль Україною кордону з РФ на Донбасі, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на українському телеканалі ICTV.
"З українського боку український кордон мають контролювати українські прикордонники. Це принципова позиція, якої ми мусимо досягти. Це ідеальний варіант, над яким працює і уряд, і президент, і всі інші. Яким чином ми дійдемо до цього? Цей неідеальний шлях до цього ідеального варіанта - можливо той, що, наприклад, був запропонований у першому "Мінську" ще в 2014 році, коли було записано про те, що вздовж українсько-російського офіційного кордону створюється коридор безпеки під контролем ОБСЄ. На превеликий жаль, більшість забули про те, що такої угоди було досягнуто, і в цьому контексті не просувається розвиток наших переговорів", - сказав він.
Він зазначив, що зараз обговорюється питання, "наскільки життєвою конструкцією" є створення на території всієї непідконтрольної зони "спільних патрулів", що складаються з національної поліції України, представників ОБСЄ та місцевих громад.
шо он решает ?
отстирывает обосранные штаны ЗЕ ?
Дядюшка Штайнмаер,знает как нам жить.
. І це побачили всі нажаль в Мюнхені.
А місцеві громади з аусвайсами казляндії.
Чому? Тому що Україна вже була дружньою з Росією, і ми чудово знаємо, що у парі з Росією можна бути хіба її колонією. Самостійна й багата держава не зросте.
Справа не в тому, що українці обрали клоуна. Справа в тому, що українцям не дають обирати. Безперечно, народ винен (неможливо зрозуміти пенсіонерів, які 50 років наступають на граблі), тому що як ви бачите, що вам не дають, то ви маєте повстати й дати по шарабану тому, хто не дає. Особливо чудно, як вам ставлять абсолютного дурка, щоб він вас повів до світлого майбутнього. Та дурко - це ж просто дурко. Яке майбутнє вас може чекати з дурком окрім як дурного?
Пусть сильнее грянет "Буря" !
Алексей Пешков
Какжетак? Может, и Порошенко - не мародер?
Народ, в мене таке відчуття, що цей кадр придумує "на ходу"!
Видать, перед відставкою... Може, прощається і подає ідеї?