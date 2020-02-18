EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  2170  43
Матеріали за темою:
Все про:кордон (1381) Донбас (15313) Пристайко (367)

 Коридор безпеки під контролем ОБСЄ - один з можливих способів забезпечити контроль Україною кордону з РФ на Донбасі, - Пристайко

Одним з можливих варіантів забезпечити контроль кордону з РФ на Донбасі українськими прикордонниками є створення коридору безпеки під контролем ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на українському телеканалі ICTV.

"З українського боку український кордон мають контролювати українські прикордонники. Це принципова позиція, якої ми мусимо досягти. Це ідеальний варіант, над яким працює і уряд, і президент, і всі інші. Яким чином ми дійдемо до цього? Цей неідеальний шлях до цього ідеального варіанта - можливо той, що, наприклад, був запропонований у першому "Мінську" ще в 2014 році, коли було записано про те, що вздовж українсько-російського офіційного кордону створюється коридор безпеки під контролем ОБСЄ. На превеликий жаль, більшість забули про те, що такої угоди було досягнуто, і в цьому контексті не просувається розвиток наших переговорів", - сказав він.

Він зазначив, що зараз обговорюється питання, "наскільки життєвою конструкцією" є створення на території всієї непідконтрольної зони "спільних патрулів", що складаються з національної поліції України, представників ОБСЄ та місцевих громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176296
 
 
 Топ коментарі
 
От виродки , викручуються як вуж під вилами . Тільки для того щоб дупоголові зєбіли почали вважати що кордон під контролем України та провести вибори . Ніяких виборів , карантин на 5 років .
 показати весь коментар
 
Здурів чувак. Які коридори безпеки. ? Або ЗСУ стальною мітлою вимітають нечисть за мокшанський кордон, або на теперішніх позиціях встановлюємо мінні поля 5-7 км завглибшки.
 показати весь коментар
 
кто этот чувак ?

шо он решает ?

отстирывает обосранные штаны ЗЕ ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
кто этот чувак ?

шо он решает ?

отстирывает обосранные штаны ЗЕ ?
 показати весь коментар
 
 
Дядюшка Штайнмаер-это вам не фраер,
Дядюшка Штайнмаер,знает как нам жить.
 показати весь коментар
 
 
Здурів чувак. Які коридори безпеки. ? Або ЗСУ стальною мітлою вимітають нечисть за мокшанський кордон, або на теперішніх позиціях встановлюємо мінні поля 5-7 км завглибшки.
 показати весь коментар
 
 
От виродки , викручуються як вуж під вилами . Тільки для того щоб дупоголові зєбіли почали вважати що кордон під контролем України та провести вибори . Ніяких виборів , карантин на 5 років .
 показати весь коментар
 
 
Понятно. Теперь, как мне кажется, пришла пора вспомнить о миротворцах, к примеру. Так, Пристайко? Ну, давай, вспоминай. А я делаю окончательный вывод: вот эта ООС- это таки на десятки лет. А прошло- только шесть...
 показати весь коментар
 
 
А ордло в Україні - як Придністровя в Молдові.
 показати весь коментар
 
Про який калідор воно меле? А по Лугандону так і буде сепарня їздити на танках?
 показати весь коментар
 
 
Так и будет. У меня, лично- никаких сомнений. А коридор... то он так... Просто ляпнул, дабы как-то обнулить свой же бред о совместном патрулировании. И- фсё.
 показати весь коментар
 
 
не то бред не его то бред от Зелёной сопли Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1917 в Мюнхене сказанный Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1917 Рекация на него ух зебилы в захвате они с братишке опять как раньше в рашке гастерить будут теперь Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1917
 показати весь коментар
 
 
Команда УЗеленського в Мюнхені від організаторів в ультимативній формі вимагала шоб Порошенко не був присутній під час виступу ПреЗЕдента. Вперше таке сталося за всю історію конференції! Всі дипломати міжнародні в шоці! Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2618А знаєте чому ПреЗЕдент не хотів щоб Порох був присутній на його виступі? Сцикло зелене розуміє, що він проти Пороха ніхто і звати його ніяк, це як ЗЕмоська і Слон на міжнародній арені. Який же ЖАЛЮГІДНИЙ у нас ПреЗЕдент зараз
. І це побачили всі нажаль в Мюнхені. Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2618
 показати весь коментар
 
 
про зеленый. "зеленый коридор"... "зеленый кацапский коридор"
 показати весь коментар
 
 
"состоящих с национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и с местных громад."

А місцеві громади з аусвайсами казляндії.
 показати весь коментар
 
 
Зеркаль ушла, а это мудло осталось работать на врагов Украины.
 показати весь коментар
 
 
ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО БЫ УКРАИНСКИЕ ПАРТИИ АГИТИРОВАЛИ В ОРДЛО? ВОТ И Я НЕ МОГУ! ТАК О КАКИХ ВЫБОРАХ ПО УКРАИНСКИМ ЗАКОНАМ ДА И ВООБЩЕ ПО СТАНДАРТАМ ОБСЕ МОЖЕТ ИДТИ РАЗГОВОР? ПРОШЛО 2 МЕСЯЦА С МОМЕНТА КОГДА ЗЕЛЯ ЗАГЛЯНУЛ В ГЛАЗА ***** И УВИДЕЛ МИР. НО НА ФРОНТЕ КАК СТРЕЛЯЛИ ТАК И СТРЕЛЯЮТ!
 показати весь коментар
 
 
" ..состоящих с национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и с местных громад."....Безусловно граница должна охраняться людьми с оружием и правом его применять.Вопрос "на засыпку"-кого Пристайко и украинское руководство страной видит теми "местными громадами" с правом ношения и применения оружия7..местных боевиков.которых вырядят "местной милицией" или вообще представителями военных организаций этих ква-республик?..Это вопрос принципиальный и требующий гласности!
 показати весь коментар
 
 
А никакого вопроса нет. Его- не существует. Тут фотка удачная, кстати. Чувак, просто ляпнул что-то поверх очков. Произошло лёгкое сотрясение воздуха. СМИ- растиражировали, мы с вами- обсудили. На этом- фсё! Никаких дел- не будет.
 показати весь коментар
 
 
тут деталь одна есть интересная-прежний ТОЖЕ ПОДПИСАННЫЙ сторонами и НЕОТМЕНЁННЫЙ вариант-использование ОБСЕ в полной мере,то есть,не только созерцать от 8-00 до 17-00 и фиксировать,что увидели (а часто-густо они видят выборочно,о чём не раз были скандалы даже в рамках главного офиса ОБСЕ в Европе),а прямая круглосуточная функция контроля И ПРЕСЕЧЕНИЯ.А то как-то путинские вышкварки заострили вопрос о выборах на оккупированной территории и статусе...а вот этот вариант,ПОДПИСАННЫЙ МОСКВОЙ как-то умалчивают..а он может поменять весь расклад и порядок выполнения ВДРУГ ВОПЛОТИВШЕГОСЯ В РЕАЛИ при новой власти "формулы Штайнмайера",которая до новой власти не ьыла ни формулой,ни,тем более.дорожной картой.а просто ьодной из высказанных когда-то идей.
 показати весь коментар
 
 
А нафига Украине,контроль над границей без роспуска ОРДЛО?Щоб Пуйловские конвои не впускать?Так они найдут як поставлять БК всё равно.Но зато,будет выполнен типа пункт о передаче границы Украине.А там дальше москали скажут,що с границей,мол решили,теперь давайте выборы...А нафига Украине,такие выборы,опять же без роспуска ОРДЛО? Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9191
 показати весь коментар
 
 
якщо він обмовиться, ачи скаже щось не те - то завтра скажуть, що то не думка слуг, і він помилився. Усі ті плани хаотичні, бо вони їх вигадують на ходу, у пошуках так би мовити мирного завершення військових дій. Навіть якщо уся ця процедура завершеться "успішно" - не треба надіятись, що Москва піде з Донбасу. 100% вона залишить там важелі управління, які поширяться й на зараз український Донбас. Практично, досягнеться згода на присутність російського впливу в Україні. Не кажучи вже про Крим. Не кажучи вже про те, що підприємства Донбасу виявляться під російською протекцією, а ринок землі дозволить скупляти українські землі Росії. Це все далекі плани, які нічим хорошим Україні не світять.
Чому? Тому що Україна вже була дружньою з Росією, і ми чудово знаємо, що у парі з Росією можна бути хіба її колонією. Самостійна й багата держава не зросте.
Справа не в тому, що українці обрали клоуна. Справа в тому, що українцям не дають обирати. Безперечно, народ винен (неможливо зрозуміти пенсіонерів, які 50 років наступають на граблі), тому що як ви бачите, що вам не дають, то ви маєте повстати й дати по шарабану тому, хто не дає. Особливо чудно, як вам ставлять абсолютного дурка, щоб він вас повів до світлого майбутнього. Та дурко - це ж просто дурко. Яке майбутнє вас може чекати з дурком окрім як дурного?
 показати весь коментар
 
 
Ви проти мудрого українського наріду? Вам не подобаються демократичні вибори президента та депутатів?
 показати весь коментар
 
Это то обсе которые или сами ватники и с сепарами по кабакам в Донецке сидят или те которых сепары периодически прямым текстом посылают на куй и не пускают туда куда не хотят? Кроме того, этот придурок собирается без разоружения и вывода оккупационных войск загнать наших пограничников в этот самый коридор, где их в любой момент могут окружить и захватить в плен или убить. Кроме того, что нам дает "контроль над границей" если там де-факто будет власть кацапов? Зелемойские гниды опять пытаются впарить нам легализацию оккупационной власти за мегаперемогу.
 показати весь коментар
 
 
"Буря"!
Пусть сильнее грянет "Буря" ! Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2862

Алексей Пешков
 показати весь коментар
 
О как пристайко загнул-теперь наемники и сепаратисты называются "представители местных громад"
 показати весь коментар
 
 
Там куди не плюнь все " наші люди", латентні патріоти і щирі, але дуже сором'язливі українофіли.
 показати весь коментар
 
 
Уже бежит ОБСЕ, волосы назад. Толку от них за последние 6 лет?
 показати весь коментар
 
 
Красиві слова'и представители местніх громади. Це ж не бойовики, правда?
 показати весь коментар
 
 
ещё какую-то прокладку придумал в виде обсе...- путину сразу же отдать и всех делов-то
 показати весь коментар
 
Был у нас уже один коридор безопасности, гарантированный самим кровавым ******... Тысячи погибших, раненых, плененных, пропавших без вести... Как людям не надоедают танцы на граблях?
 показати весь коментар
 
 
Коридор собі вже до Ростова готують, шлях овоча дуже довгий можуть не встигнути добігти.
 показати весь коментар
 
серьезно за яйца взяли кацапские спец службы бубочку и всю зеленую братию-идея фикс горит во что бы ни стало выборы -то есть уже не говорят о полном контроле с нашей стороны границы выведедия боевиков прееходный период под нашим контролем минимум 5 лет так как там зазомбировали население - а им нужно впихнуть боевиков в парламент разбедутся в другие регионы боевики -потом вдруг захочет такой же статус Одесская обл Харьковская (понятно под кацапской агентурой но преподнесут это свои одесские или харьковские апалченцы)раз Донецку можна они тож хотят особыми и дальше конец для Украины
 показати весь коментар
 
 
расскажите этому дебилу, что тогда рос.войск на нашей территории не было. а были казачки типа Гиркина с парой стволов. или он мечтает свой собственный Илловайск или керченский пролив устроить, но в гораздо бОльших масштабах?
 показати весь коментар
 
А про міжнародну миротворчу місію "блакитних касок", яку продавлювали "кляті папєрєднікі" ви й чути не хочете, не те, що про неї казати, курви! Зате про патрулювання з терористами навіть з праски репетуєте. Розумію, що думати вам нічим, але все ж поміркуйте над цим: "ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины."
 показати весь коментар
 
Ага, т.е. Минские были хорошие, а те кто про них забыли - плохие?
Какжетак? Может, и Порошенко - не мародер?
 показати весь коментар
 
Предлагаю создать коридор безопасности под контролем ОБСЕ на границах с Белоруссией, Сумской и Харьковской областях. Гулять так гулять.
 показати весь коментар
 
Шо за нова мулька з цим "каридором"? І що, касапи дадуть його створити?

Народ, в мене таке відчуття, що цей кадр придумує "на ходу"!
Видать, перед відставкою... Може, прощається і подає ідеї?
 показати весь коментар
 
Який коридор, яка обсє? Що за маразм? Що це за контроль в коридорі? Коридорний контроль над чим? Над територією? Ідіот. Фуйло дало команду і вимагає виконання, ось вони й рвуть срак. .
 показати весь коментар
 
 
Молодці. "Коридор безпеки ОБСЕ" в якому будуть українські війська має виглядами так. З однієї сторони ОБСЕ виключно із російських ФСБ і ГРУ, з іншого боку терористи і колобаранти, а всередині ВСУ. Непогано. Я так зрозумів, що провоходи службу у військах, які будуть в цьому коридорі будуть Корявченков, Сівохо, Пристайко, Єрмак і їх діти?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору