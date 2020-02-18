 Двоє українців, які заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess, почуваються добре, - Пристайко

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на українському телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останнього разу консули наші зв'язувалися з лікарями 13-го числа. За їхньою інформацією, один громадянин почувається нормально, другого, найімовірніше, випишуть взагалі завтра", - сказав він.

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За його словами, двоє українців, які є членами екіпажу корабля, наразі проходять лікування у військовому госпіталі.

Нагадаємо, лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого, проте з'ясувалося, що один з пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. Міністерство охорони здоров'я Японії вимагає залишити лайнер на 14-денний карантин.

Загальна кількість хворих на круїзному лайнері становить 454 людини.

Канада, Південна Корея, Гонконг, Італія та Австралія розпочинають евакуації своїх громадян, які пройшли двотижневий карантин на Diamond Princess.

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