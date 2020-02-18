EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Здоров'я
  1668  29
Матеріали за темою:
Все про:корабель (690) лікування (301) Пристайко (367) COVID-19 (47)

 Двоє українців, які заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess, почуваються добре, - Пристайко

Одного з двох громадян України, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, скоро випишуть.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на українському телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останнього разу консули наші зв'язувалися з лікарями 13-го числа. За їхньою інформацією, один громадянин почувається нормально, другого, найімовірніше, випишуть взагалі завтра", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще у 99 пасажирів лайнера Diamond Princess виявили коронавірус, кількість хворих сягнула 454 осіб

За його словами, двоє українців, які є членами екіпажу корабля, наразі проходять лікування у військовому госпіталі.

Нагадаємо, лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого, проте з'ясувалося, що один з пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. Міністерство охорони здоров'я Японії вимагає залишити лайнер на 14-денний карантин.

Загальна кількість хворих на круїзному лайнері становить 454 людини.

Канада, Південна Корея, Гонконг, Італія та Австралія розпочинають евакуації своїх громадян, які пройшли двотижневий карантин на Diamond Princess.

Також читайте: Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,8 тис. осіб, інфіковано понад 72 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176294
 
 
 Топ коментарі
 
Заголовок у новости - БОМБА !!! ( Заболевшие коронавирусом на лайнере украинцы чувствуют себя хорошо!!! .. и можно даже было добавить - пьют самогон, играют на баяне и поют народные песни) Двое украинцев, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6111
 показати весь коментар
 
"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13-го числа" - Вопросов больше не имею.
 показати весь коментар
 
Зато сколько не заразившихся чувствуют себя плохо - и не сосчитать...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зато сколько не заразившихся чувствуют себя плохо - и не сосчитать...
 показати весь коментар
 
 
Как в старом циничном анекдоте. :
-- Пациент перед смертью потел?
-- Да.
-- Это хорошо!
 показати весь коментар
 
 
Вот увидите, приедут в Украину и заразятся повторно. Все условия для этого Скелецкая обеспечит.
 показати весь коментар
 
 
А учитывая, что у нас до сих пор совсем нет тест-систем и инкубационный период 30-42 дня -- это вероятно на 90%. Как и то, что вирус уже здесь.
 показати весь коментар
 
 
Заголовок у новости - БОМБА !!! ( Заболевшие коронавирусом на лайнере украинцы чувствуют себя хорошо!!! .. и можно даже было добавить - пьют самогон, играют на баяне и поют народные песни)
 показати весь коментар
 
 
Ну они уже с имунитетом к этой хрени. Могут и отпраздновать
 показати весь коментар
 
"Двое украинцев, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, - Пристайко" - для украинцев коронавирус, это ерунда. Украинцев отравой кормят чтобы скорее вымерли, а им всё равно, живут. - Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).
 показати весь коментар
 
 
А якщо будуть заражені 73 відсотки, то вони теж будуть мати нормальне самопочуття?
 показати весь коментар
 
 
Можливо , якщо спрацює принцип "клин-клином". Але мені здається , що вони вже ніколи не вилікуються ...
 показати весь коментар
 
 
- Больной перед смертью потел?
- Потел
- Это хорошо
 показати весь коментар
 
 
Меня таки заинтересовал день прошедший. Две заявы от Гербария, явно оптимистичные, вот эта новость- так просто "Уря-а-а-а!". Двое, из двух- в порядке. Совпадений более двух- это уже не совпадения, как известно. Подождать ещё? Можно и подождать. Но, сне показалось, что Кому-То вся эта возня- надоела. И Этот Кто-То- сказал: фатит!
 показати весь коментар
 
"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13-го числа" - Вопросов больше не имею.
 показати весь коментар
 
 
"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13-го числа"

Эти 2 украинцев с 13 числа могли уже "дуба врезать".
 показати весь коментар
 
пристайка сьезди к ним проведай людей чайку попейте, так лучше для страни будеть.

А там гляди может министра нормального назначат а не урода которий с бандитами патрулировать собрался
 показати весь коментар
 
 
Как можно быть зараженным смертельным вирусом и чувствовать себя хорошо.
 показати весь коментар
 
Смертельный он только в 2% случаев. А в >80% случаев протекает легко. Заболевшие - парень 20 лет и женщина 37 лет. Так что молодежи бояться нечего: у них в большинстве случаев протекает легко. И кстати, ни одного ребенка умершего нет вроде. Дети тоже его легко переносят. Это уже радует.
 показати весь коментар
 
 
Двое украинцев, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо

Наших не берёт, другой разрез глаз и ментальность и как следствие вирус чувствует себя плохо Двое украинцев, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5511 Двое украинцев, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5435
 показати весь коментар
 
 
Кстати наскольько я знаю, ни одного умершего индоевропейской расы нет пока. Хотя есть зараженные. Негритянской тоже, но и зараженных пока нет.
 показати весь коментар
 
Но зато заразность у него большая - уже 454 зараженных на лайнере на сегодня. И это от 1 человека. Не смогли обеспечить карантин на корабле. И японцы признали, что это ошибка и больше так делать не надо.
 показати весь коментар
 
Я дурію з наших можновладців. Вдумайтесь, як можна почувати себе добре, коли в тебе діагностували коронавірус??? Цей Дристайкін ще б сказав, що коронавірус корисний для здоров'я. Дебіли, млять...
 показати весь коментар
 
 
И кстати ни одного умершего на лайнере нет к счастью. Но есть 6 человек в тяжелом состоянии из этих 454.
 показати весь коментар
 
чувствуют себя хорошо как некогда ! вот как то так звучит оптимистичние и готовы поделиться со всеми своим настроением и состоянием нет ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору