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Все про:Білорусь (938) Росія (26484) мова (452) російська мова (119)

 Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну

Житель Мінська Арамаіс Міракян запитав у продавщиці, чи є у них фруктовий чай, і отримав у відповідь спочатку прохання говорити російською, а потім - погрозу викликати охорону.

Конфлікт у кафе стався майже тиждень тому, але погрози через нього Арамаіс Міракян отримує досі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Ось як Арамаіс описав діалог із продавщицею на своїй сторінці у Facebook: "Фірмовий магазин "Комунарка" на Красній. Підходжу, питаю: чай фруктовий є?

- Говоріть російською, у нас дві державні мови.

- Я з вами не китайською, і не чеською, а однією з державних мов.

- Я зараз викличу охорону (!!!)

- Дайте книгу скарг і покличте адміністрацію".

Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну 01

Історія швидко розлетілася Фейсбуком, і Арамаіс став отримувати сотні коментарів, як зі словами підтримки, так і з погрозами. Ще більше їх стало, коли про скандал написали російські ЗМІ.

Член Ради Федерації РФ Ігор Морозов побачив у проханні Міракяна білоруський націоналізм.

"Націоналізм можна порівняти з джином, випущеним із пляшки. Він піднімає голову в Білорусі через вплив України. Поява негативних процесів щодо російської мови, нехай навіть на побутовому рівні, це нове явище, повз яке керівництво Білорусі не має проходити. Його треба жорстко контролювати владі, в тому числі і на законодавчому рівні", - заявив Морозов.

Арамаіс Міракян каже, що почувається в цій ситуації так, ніби потрапив у країну абсурду.

"Типу, "ніфіга собі за хлібом сходив". Я очікував чого завгодно. Коли я розміщував цей посст, то розумів, що буде резонанс. Але якби мені хтось сказав, що на це відреагує верхня палата російського парламенту? Я не знаю, що б відповів такій людині", - розповів він журналістам.

"Я б не сказав, що мене це лякає. Дивує, швидше за все. Їм що, немає там чим зайнятися, в тій Росії? У них відбувається конституційна реформа, а вони занепокоєні тим, хто там у Білорусі чай собі замовляє", - додав він.

Нещодавно молодик знову відвідав кафе, зі скандалу в якому все почалося. Тепер його обслужили білоруською мовою, хай і не зразковою.

"Можливо, я став причиною якогось флешмобу, коли туди ходять саме щоб перевірити їхню реакцію на білоруську мову. Вони змушені вчитися. Тобто, це було не дарма, так я вже "білорусифікував" один торговий пункт "Комунарка", - розповів Арамаіс.

Флешмоб на підтримку Арамаіса триває і у Фейсбуці. Його учасники щосили вправляються в дотепності, відстоюючи право на гарбату, а не чай.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Drang nach Osten! Усіх напалмом спалити! Щоб ані Києва не було, ані Львова! Швидко російською навчитеся говорити!" - Жириновський. ВIДЕО

Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну 02Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну 03Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну 04Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну 05
Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176292
 
   
 Топ коментарі
 
Оце дожились білоруси. Нацисти, фашисти і далі за списком.
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>Говорите по-русски, у нас два государственных языка
вот что бывает когда пускаешь русвинью под стол. хоть скока языков государственных, а гаварите паруцьки...
Источник: https://censor.net.ua/n3176292
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С обязательным облизыванием икон всем колхозом. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!! Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 3941
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С обязательным облизыванием икон всем колхозом. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!
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Молямц, мардовское - бормотать под нос. Пущай пабарматят.
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Жаль, что только в Москве. Лучше бы они крестный ход в Ухань организовали с молебном в одной из вновь построенных больниц.
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может там уже вовку ясноликого отпевать начали ?
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Все годы правления В.В.Путина многочисленные исследователи его политического творчества неизменно мучились и страдали, тщетно пытаясь найти ключ к пониманию этой непостижимой личности и выработать хоть какую-никакую, пусть самую завалящую модель его поведения, позволяющую прогнозировать действия Нацлидера хотя бы в ближайшем будущем. Но дудки! Личность В.В.Путина постоянно меняла очертания, то утончаясь до полной прозрачности, то наливаясь плотным свинцом. Выстроенные модели поведения ломались чаще, чем Лада-Калина, вследствие чего подвергались постоянному ремонту и модификации, чтобы тут же сломаться вновь.
Чем чаще садились в лужу теоретики, тем загадочней выглядел ВВП, вследствие чего большая часть его паствы прониклась идеей Божественности его Разума, а меньшая стала кивать на банальную шизофрению.
И лишь крохотная горстка отчаянных безумцев-конспирологов надрывно кричала на своих неухоженных веб-страничках: «Путин - шпион Госдепа, и это всё объясняет!». Естественно, их истерическим интонациям никто не верил, да они и сами не слишком хотели, чтобы их слова приняли всерьёз.
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Оце дожились білоруси. Нацисти, фашисти і далі за списком.
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А каким местом этот кацапский "сенатор" к Беларуси?
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Не в чае дело. Был бы не чай, остальное было бы то же самое.
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Там 86% этим самым местом к любому, кто не лижет им задницы
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Дык они бы и поляков туда пиписали, у ни чай тоже гербата звется) Страна дегенератов)
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дуже часто зустрічаю, що рекомендують в транслітерації "h" писати як "г" тобто гербата.
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Ага. Спробували б вони поляків "піпісати".
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Тітка скабєєву передивилась. Та постійно комусь з наших кричить: гаварите па-рузки.
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Мова-гэта наша бяда.Сорамна-так. Стагодзе навязвалі рускасць,але ўсё папраўна... было бы жаданне .А гэтую суку адправілі на курсы,ня схлусiлi...у вёсках пакуль размаўляюць...
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Не так давно дивилась сюжет з мінського коледжу, де училка змушувала дітей вступати до якоїсь організації, не пам'ятаю назву, щось типу комсомолу. Так от, діти відмовлялись, вона їх спочатку вмовляла, потім погрожувала, а потім ще прийшов якийсь дуже суворий дядько та почав вже погрожувати по-справжньому. Діти зовсім не налякались, вели себе впевнено, та вперто відмовлялись від вступу. Так що не все у вас погано, підростаюче покоління захоче серйозних змін і це обов'язково буде. Єдине, що мене дуже здивувало, що училка, як і самі діти розмовляли не рідною мовою.
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>Говорите по-русски, у нас два государственных языка
вот что бывает когда пускаешь русвинью под стол. хоть скока языков государственных, а гаварите паруцьки...
Источник: https://censor.net.ua/n3176292
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именно это и показывает, почему нельзя и вообще даже в мыслях нельзя допустить, что руцкии язык имеет какой нибудь официальный статус, как только язык окупанта.
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Чия мова, того й влада, чия влада, того й мова - казали ще стародавні римляни.
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06.12.19 Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти з'ясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський https://censor.net.ua/ua/news/3163881/****************************************************************************************************
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..кацапи быкуют уже ничем и не прикрываясь,что у нас что и у сябров уже Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 9861....закон о языке трогать никак нельзя, пусть хоть вырвет последние волосюшки на черепушке и жопе, фюрер бесноватый.. Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 9861
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Забавно, но козлосранцы у себя в простиконституции собрались зафиксировать норму о защите своего козлосраного блеяния.
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"- Нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно как и Россию волнует, что будет дальше с Белоруссией, особенно после Лукашенко. Я Путину сказал, грубо сказал: «Я вас понимаю, потерять Беларусь - это хуже, чем потерять где-то кусок России». Грубо сказал, только чтобы показать значимость.
- А что такое потерять Беларусь?
- Ну вот представьте, что Беларусь будет как Украина. Только без всякой войны, захватов территории. Это нереально и невозможно, даже не стройте таких планов. Не пишите об этом и в виртуальном мире не рассуждайте. Никогда." ............наивно
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На самом деле, "закончить вайну" хочет не зеленый бовдур. И даже не его лохторат, который все эти годы войны просидел в мирных кафешках, жарил шашлыки на первоемая, и поздравлял друг друга с 23 февраля. Закончить войну хочет его хозяин из кремля. Ресурсы не резиновые. Расходы огромные. Но остановиться нельзя, потому что остановка сейчас для них будет означать полный проигрыш. Потому что цели не достигнуты. Два куска ордло, Крым как камень в горле. Все это жрет бабла больше, чем может. Да еще и воды не хватает.

Цель: всунуть ордло в тело Украины и наблюдать, как этот вирус рускага мира приводит к гангрене и заражению крови. По пути решив проблему воды в Крыму. Вот это и есть для них победа. И именно этого требуют у деревянного буратинки. У которого, кстати, в ментальности и мировосприятии война закончилась уже. Для него ее просто не существует.
Так что, чем дольше мы мешаем ему тянуться к ширинке ***********, тем дольше кремль будет в позиции проигравшего тратить ресурсы и истощаться. Это война на выносливость, которую нам легче выдержать, чем агрессору. И, судя по тому, как зеленая саранча спешит выслужиться, ресурсная база ватного пердостана тает как роса на солнце. А тут еще вирус в Китае. И нефть на минимумах.
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На своїй Богом даній землі послуговуватися рідною мовою не можна, бо це фашизм ! Лише мовою окупанта!
Леся Українка: «Нація повинна боронити мову більше, ніж свою територію. Втратити рідну мову і перейняти чужу - це найгірший знак підданства» Москалощелепові, чули ?
06.11.19 "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3158047/******************************************************************************************
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русским усе завидывають. нашему багатству и дастатку в кажной хате. Вот какойсь Роби Вильямс дажеть песню про зависть к русским прастым людям написал. Типа и он хочет шоб ему тоже балерины жратву подавали, шмурдяк наливали и на пальцах перед ним танцивали.
Робби поет о русских. В клипе Party Like A Russian, название которого переводится - "Веселись, как русский", Робби высмеивает поведение, привычки и стиль в одежде русских богачей.

. https://youtu.be/MdYGQ7B0Vew .
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ПРЕКРАСНЫЙ ЭКСПОНАТ, ЧТОБ ЗАЯВИТЬ НА ВЕСЬ МИР ПРО КРЕМЛЕВСКИЙ ФАШИЗМ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ В БОРЬБЕ С ИМПЕРСКИМИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ МАЦКВЫ. С АССИМИЛЯЦИЕЙ И УНИЧТОЖЕНИЕМ НАРОДОВ... ПОТОМ КРЕМЛЕВСКИЕ ГНИДЫ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НАРОДА... - СМОТРИ п 12 МЮНХЕНСКОГО ШАБАША.
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Мой, хло', черевачу! Варе кажете-єс.
Аді, відтисніт бо капсльоку на кляві - буді вам отік піворити. Пуду дає!
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Кацапы такие странные,скоро китайцы их прибьют своим языком,а вокруг кремлёвской стены построят китайскую стену Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 2082, а с Кремля только будет кричать по русски двуглавый бройллер
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Каждый российский Член может сходить в Палату и там выс...казаться.
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Неплохо то неплохо, но плохо, что копы слишком долго с ними мудохались. До ближайшей посадки - и в навоз
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Русня за язык сразу в глотку вгрызаеца, а месные идиоты гаварят а какая разница на каком языке гаварить. Спроси у ***** какая разница..он ясно сказал дибилам что границы России заканчиваюца там где заканчивают говорить по русски. И ***** тут прав 100% . Пока будет па рузьки, пока и будет Россия. И не нойте что это не так. Именно так. Ну и заодно поучитесь у кацапов как нужно отстаивать национальный интерес. Пусть кацапы вас хохлов малоросв научат, сопли вам вытрут толерастам.
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Смешно читать русофобов, пишущих на русском😀
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Эта чтоже Лев Толстой в саавтарстве с каким та чуркой романы уже пишет? И на вторых местах стаит?

Хаджи - Мурат/ Лев Толстой.
Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.
Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.
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**** русский, вочиз русский азик. Русский азик прытумал хэр ***** и сонька праститутка. Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 8377 Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 4769 Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 4769
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А еще смешно наблюдать кацапов,вечно стесняющихся своих тряпок😂
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Еще смешнее - истинный русский православный ********** под американским флагом.
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ЯКЩО МОВА НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ, ТО ХАЙ БУДЕ УКРАЇНСЬКА !
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Ну вот и порешали. Гаваришь па-русски на Рассии, значит ты грёбанный нацист.
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Жах!..яке неподобство!
Він посмів в своїй країні розмовляти на білоруській мові !
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Лицемерие - национальная черта великороссов. В оккупированном Крыму они в свою обезьянью конституцию вписали 3 (три) государственных языка - русский, крымско-татарский и украинский. И тут же стали жечь украинские книги, заменять таблички с названиями на украинской языке, а крымских татар стали объявлять террористами... Это и есть "русский мир". Наглый, лживый и жестокий.
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Даже чукча после прибывания в Мацкве больше трёх дней с россиянина становиться по словам москвичей чуркой и его обходят стороной знакомые.
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Пристайко: в МЗС усвідомлюють, що після виборів в ОРДЛО до влади можуть прийти люди з окупаційної адміністрації ,какая разница,они же советские как и вы...без Родины,Родина у вас совковый союз и один обеденный стол с такими же халявными мордовцами Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 4373 Жаль государство Украину,которую делают по образу одной из колоний Московии Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 8924
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ось, де справжній шовінізм:
" Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Белоруссии не должно проходить"
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Як вже задовбали ті рускоязічніє.В нас такі самі. Молодь в нас не хоче говорити по українськи.В Києві наприклад більшість розмовляє московською,це після 6 років війни,причому багато є каналів україномовних.Вже і так можна навчитися і повністю перейти на українську.Ті ж наші жінки,які поїхали на заробітки наприклад до Італії,спеціально мову не вчили.Так що ніякі відмовки не сприймаються і не потрібно казати,за військових,їх переважна меншість.Для більшості молоді це какая разніца,соромно і зашкварно.
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То навіть тут хто захищає мову, розмовляють половина російською. І не бачать в цьому зашквара. За 6 років війни не вивчити власну мову, а розмовляти мовою ворога - що з них візьмеш.
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Aurimas Šandaris Декому це можна пробачити,наприклад старшим людям,я це раніше писав.Але молоді,точно ні.Саме тому,Україна там,де є зараз.Мова важлива,надважлива.Також ******* казати за Швейцарію,але там інша ситуація.Чомусь не ******* казати за Італію,Францію і тд.
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Россияне в Израиле выдавали себя за местных ради бесплатной еды



Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 4877

К столовой популярного израильского курорта Эйлат «прибились» туристы из России и Украины, желающие поесть «на халяву».
Как сообщает сайт Второго канала израильского ТВ, столовая «Байт Рафаэль» бесплатно кормит бездомных и неимущих, но при одном условии - они должны быть гражданами Израиля.
Из-за большого числа посетителей в заведении долгое время не спрашивали никаких документов у новых гостей, чем и воспользовались туристы.
Когда количество «новичков» резко увеличилось, это начало бросаться в глаза, и руководство заведения раскрыло обман.
С этих пор у входа в столовую красуется плакат на английском языке. В нем говорится, что поесть здесь можно только с удостоверением личности гражданина Израиля.
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Тю! Разве кацапы понимают по-английски? Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 8928
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В нас те саме може бути, взяти дописувачів тут хоча б для прикладу)) Теж можуть плакати почати, мовляв мішають на радном язикє общатся.
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Литовською arbata. Тільки кацапська мова тут чужа. Але вони вже встигнули привчити українців до свого монголського «чай».
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Головне що дуже «братське» слов'янам та балтам. Кацапи ж волають про мишебратів весь час.
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написал в транслаторе и прослушал - вообще то чаа Chá и не чай
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- Чув, як ото москалі на нашу гарбату кажуть? "Ча-ай"!..
- Тьху! Повбивав би!
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- Чув, як вони кажуть на наш борщ?
- Як?
- "Пєєєрвоє"
- Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну - Цензор.НЕТ 3812 Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну - Цензор.НЕТ 3015
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Welt Schmerz Це точно від польського.Мої батьки ще колись це казали.
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Если говорить на родном языке это лютый национализм то выходит, что все расеянцы нацики! Шах и мат, ватанчики Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну - Цензор.НЕТ 4423
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короче парень молодец! разорвал кацапам пердаки. Они еще по Украине никак оклематься не могут, а тут Беларусь такой удар под дых!! Респект!
Ну и собой я тоже горжусь. Мы просто средоточие русофобии!!! Подаем пример вокруг! Красавчики!! Можно сказать, сломали угольное ушко у кощея.

Главное только, чтобы зеленский ему новое не сделал.
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Человек на русской челюсти рассказывает нам о русофобии. Может сначала мову выучишь?
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Как ловко свернул с челюстной темы. Наверно считает себя самым хитрожопым в мире.)
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Один патриот тут рассказал что это русскоязычные украинцы придумали про "русскую челюсть" патаму што презирают себя за свой русский йазык. Ахаха. Ты наверно один из них. Наверно так не любишь себя, что кушать не можешь, рузкай челюстью. Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну - Цензор.НЕТ 175
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Украинский патриот Авакян. Белорусский патриот Миракян. Что-то тут явно не так. Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну - Цензор.НЕТ 5601
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и еще могу дать лайфхак, как разрывать кацапам пердаки. За границей, если по работе особенно, они зная, что мы с Украины сразу норовят на русский перейти. Тут я отмораживаю болезненную рожу и говорю: I am sorry. My russian is very bad, better to speak English, if possible.
Рекомендую всем, если вы хотите получить самый яркий кайф в своей жизни, это сказать и чесать дальше по английски, пусть и с ошибками. Пусть вы будете заикаться через слово.

Главное, помните: ваш русский все равно хуже вашего английского!!!! Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну - Цензор.НЕТ 3890

Они просто в шоке от этого. Всем удачи!
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Куда убегаешь уруская челюсть, поговори.)
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Армяне, где бы ни оказались, всегда бегут впереди патриотического паровоза, чтобы доказать туземцам свою преданность. У других народов это выражено гораздо меньше. Возьмите хотя бы Авакова, или самых известных "русских" патриотов.
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Вот что получается когда русскому языку дают второй государственный
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