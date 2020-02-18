 Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну

Конфлікт у кафе стався майже тиждень тому, але погрози через нього Арамаіс Міракян отримує досі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Ось як Арамаіс описав діалог із продавщицею на своїй сторінці у Facebook: "Фірмовий магазин "Комунарка" на Красній. Підходжу, питаю: чай фруктовий є?
- Говоріть російською, у нас дві державні мови.
- Я з вами не китайською, і не чеською, а однією з державних мов.
- Я зараз викличу охорону (!!!)
- Дайте книгу скарг і покличте адміністрацію".
Історія швидко розлетілася Фейсбуком, і Арамаіс став отримувати сотні коментарів, як зі словами підтримки, так і з погрозами. Ще більше їх стало, коли про скандал написали російські ЗМІ.
Член Ради Федерації РФ Ігор Морозов побачив у проханні Міракяна білоруський націоналізм.
"Націоналізм можна порівняти з джином, випущеним із пляшки. Він піднімає голову в Білорусі через вплив України. Поява негативних процесів щодо російської мови, нехай навіть на побутовому рівні, це нове явище, повз яке керівництво Білорусі не має проходити. Його треба жорстко контролювати владі, в тому числі і на законодавчому рівні", - заявив Морозов.
Арамаіс Міракян каже, що почувається в цій ситуації так, ніби потрапив у країну абсурду.
"Типу, "ніфіга собі за хлібом сходив". Я очікував чого завгодно. Коли я розміщував цей посст, то розумів, що буде резонанс. Але якби мені хтось сказав, що на це відреагує верхня палата російського парламенту? Я не знаю, що б відповів такій людині", - розповів він журналістам.
"Я б не сказав, що мене це лякає. Дивує, швидше за все. Їм що, немає там чим зайнятися, в тій Росії? У них відбувається конституційна реформа, а вони занепокоєні тим, хто там у Білорусі чай собі замовляє", - додав він.
Нещодавно молодик знову відвідав кафе, зі скандалу в якому все почалося. Тепер його обслужили білоруською мовою, хай і не зразковою.
"Можливо, я став причиною якогось флешмобу, коли туди ходять саме щоб перевірити їхню реакцію на білоруську мову. Вони змушені вчитися. Тобто, це було не дарма, так я вже "білорусифікував" один торговий пункт "Комунарка", - розповів Арамаіс.
Флешмоб на підтримку Арамаіса триває і у Фейсбуці. Його учасники щосили вправляються в дотепності, відстоюючи право на гарбату, а не чай.
Все годы правления В.В.Путина многочисленные исследователи его политического творчества неизменно мучились и страдали, тщетно пытаясь найти ключ к пониманию этой непостижимой личности и выработать хоть какую-никакую, пусть самую завалящую модель его поведения, позволяющую прогнозировать действия Нацлидера хотя бы в ближайшем будущем. Но дудки! Личность В.В.Путина постоянно меняла очертания, то утончаясь до полной прозрачности, то наливаясь плотным свинцом. Выстроенные модели поведения ломались чаще, чем Лада-Калина, вследствие чего подвергались постоянному ремонту и модификации, чтобы тут же сломаться вновь.
Чем чаще садились в лужу теоретики, тем загадочней выглядел ВВП, вследствие чего большая часть его паствы прониклась идеей Божественности его Разума, а меньшая стала кивать на банальную шизофрению.
И лишь крохотная горстка отчаянных безумцев-конспирологов надрывно кричала на своих неухоженных веб-страничках: «Путин - шпион Госдепа, и это всё объясняет!». Естественно, их истерическим интонациям никто не верил, да они и сами не слишком хотели, чтобы их слова приняли всерьёз.
вот что бывает когда пускаешь русвинью под стол. хоть скока языков государственных, а гаварите паруцьки...
Источник: https://censor.net.ua/n3176292
простиконституции собрались зафиксировать норму о защите своего козлосраного блеяния.
- А что такое потерять Беларусь?
- Ну вот представьте, что Беларусь будет как Украина. Только без всякой войны, захватов территории. Это нереально и невозможно, даже не стройте таких планов. Не пишите об этом и в виртуальном мире не рассуждайте. Никогда." ............наивно
Цель: всунуть ордло в тело Украины и наблюдать, как этот вирус рускага мира приводит к гангрене и заражению крови. По пути решив проблему воды в Крыму. Вот это и есть для них победа. И именно этого требуют у деревянного буратинки. У которого, кстати, в ментальности и мировосприятии война закончилась уже. Для него ее просто не существует.
Так что, чем дольше мы мешаем ему тянуться к ширинке ***********, тем дольше кремль будет в позиции проигравшего тратить ресурсы и истощаться. Это война на выносливость, которую нам легче выдержать, чем агрессору. И, судя по тому, как зеленая саранча спешит выслужиться, ресурсная база ватного пердостана тает как роса на солнце. А тут еще вирус в Китае. И нефть на минимумах.
Леся Українка: «Нація повинна боронити мову більше, ніж свою територію. Втратити рідну мову і перейняти чужу - це найгірший знак підданства» Москалощелепові, чули ?
06.11.19 "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3158047/******************************************************************************************
Робби поет о русских. В клипе Party Like A Russian, название которого переводится - "Веселись, как русский", Робби высмеивает поведение, привычки и стиль в одежде русских богачей.
. https://youtu.be/MdYGQ7B0Vew .
Аді, відтисніт бо капсльоку на кляві - буді вам отік піворити. Пуду дає!
В Киеве задержали сепаров с лугандона, неплохо.
https://twitter.com/i/status/1229466575817846786
Хаджи - Мурат/ Лев Толстой.
Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.
Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.
Как быстро они все забыли
А ЖАЛЬ ....
Він посмів в своїй країні розмовляти на білоруській мові !
" Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Белоруссии не должно проходить"
К столовой популярного израильского курорта Эйлат «прибились» туристы из России и Украины, желающие поесть «на халяву».
Как сообщает сайт Второго канала израильского ТВ, столовая «Байт Рафаэль» бесплатно кормит бездомных и неимущих, но при одном условии - они должны быть гражданами Израиля.
Из-за большого числа посетителей в заведении долгое время не спрашивали никаких документов у новых гостей, чем и воспользовались туристы.
Когда количество «новичков» резко увеличилось, это начало бросаться в глаза, и руководство заведения раскрыло обман.
С этих пор у входа в столовую красуется плакат на английском языке. В нем говорится, что поесть здесь можно только с удостоверением личности гражданина Израиля.
- Тьху! Повбивав би!
- Як?
- "Пєєєрвоє"
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Ну и собой я тоже горжусь. Мы просто средоточие русофобии!!! Подаем пример вокруг! Красавчики!! Можно сказать, сломали угольное ушко у кощея.
Главное только, чтобы зеленский ему новое не сделал.
Рекомендую всем, если вы хотите получить самый яркий кайф в своей жизни, это сказать и чесать дальше по английски, пусть и с ошибками. Пусть вы будете заикаться через слово.
Главное, помните: ваш русский все равно хуже вашего английского!!!!
Они просто в шоке от этого. Всем удачи!