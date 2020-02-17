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 Економіка, Суспільство
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Все про:авіасполучення (228) Windrose (1)

 Windrose запускає рейси між шістьма містами України

Авіакомпанія Windrose з квітня організовує регулярні рейси між Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, Одесою та Миколаєвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

Попередній продаж авіаквитків на квітневі рейси стартував 13 лютого. Авіаперевізник обіцяє 2-3 рейси на день із вильотом вранці, вдень і ввечері. Зазначається, що з Києва до Дніпра можна буде добратися за 1 годину 20 хвилин.

Польоти здійснюються на літаках ATR72-600.

Windrose запускає рейси між шістьма містами України 01

За даними в системі бронювання на сайті авіакомпанії, уточнює Громадське радіо, вартість квитка з Києва до Дніпра / Харків / Одесу / Львів становитиме від 719 гривень, із Запоріжжя до Києва - від 622 гривень, з Києва до Миколаєва - від 572 гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176289
 
   
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Отмечается, что из Киева в Днепр можно будет добраться 1 час 20 минут.Источник: https://censor.net.ua/n3176289

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Или мне кажется, или для полета на самолете на такое расстояние, это слишком долго по времени.
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на другом самолете? странно, что вы с боингом сравниваете.
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не долго. Потому что взлет - помадка занимают определенное время. Минимум пол часа отнять надо.
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В Запорожье лететь час, а в Днепр . 20. Я тоже что то не понимаю. Запорожье дальше Днепра от Киева
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старый конь борозды взлётной не испортит!!))) форева, Беня!!
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Специально для этой программы авиакомпания берет в лизинг шесть турбовинтовых самолетов ATR-72-600 франко-итальянского производства. Низкой цены на билеты удалось достичь благодаря экономичности ATR-72-600. Самолет может взять на борт 72 пассажира. Крейсерская скорость 510 км/час.Windrose запускає рейси між шістьма містами України - Цензор.НЕТ 3997
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Напомним, авиакомпания «Мотор Сич» ушла с рынка внутриукраинских авиаперевозок в начале января этого года. Полеты выполнялись на самолетах советской постройки - Ан-24, Ан-140, Ан-74 и Як-40
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