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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:ВОЗ (57) Гебреєсус (6) COVID-19 (47)

 У Всесвітній організації охорони здоров'я застерігають від надмірних заходів у боротьбі з коронавірусом

Коронавірус COVID-19 за межами КНР торкнувся лише незначної частини населення, тому тотальні заходи безпеки були б зайвими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян.

"Це дуже серйозний спалах, і у неї є потенціал зростання, але ми повинні збалансувати (заходи), з огляду на кількість заражених осіб. За межами провінції Хубей епідемія зачепила лише дуже, дуже крихітну, крихітну пропорцію населення", - цитують його слова західні ЗМІ.

Він також виступив проти повного припинення руху круїзних лайнерів у зв'язку з коронавірусом.

"Якщо ми збираємося зупинити кожен круїзний лайнер у світі через малу ймовірність потенційного контакту з потенційним патогеном, то де ми зупинимося?" - зазначив він.

Проти надмірних заходів у боротьбі з коронавірусом виступив і гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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"Заходи слід вживати пропорційно до ситуації. Комплексні заходи можуть і не допомогти", - сказав він журналістам у Женеві.

За його словами, зростання кількості заражених демонструє зниження за останні дні. Однак, попередив Гебреєсус, цю тенденцію слід інтерпретувати з обережністю.

Він навів дані, згідно з якими у 80% заражених спостерігається легкий перебіг хвороби, і пацієнти одужують, у 14% інфікованих виявляються серйозні симптоми, і лише у 5% пацієнтів стан стає критичним, що може привести до смерті.

Гебреєсус також згадав "порівняно невелику кількість" заражених серед дітей і додав, що це явище ще необхідно вивчити.

За інформацією ВООЗ, смертність від COVID-19 - приблизно 2%, і це нижче, ніж у випадку атипової пневмонії (SARS), що бушувала в 2002 - 2003 роках, або близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).

У Китаї зареєстровано вже 70,6 тис. випадків захворювання новим типом коронавірусу, який поширився у грудні з міста Ухань. Померло 1772 особи.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176286
 
 
 Топ коментарі
 
Они правы. Угробят вирус карантинами, ВОЗ опять на сухарях голодать будет.
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В Китаї все починалось з поодиноких випадків . Потім рахунок пішов на десятки , сотні, тисячі, десятки тисяч захворілих. Відповідно зростала кількість померлих. Спалах зростає в геометричній прогресії і до його вершини ще далеко . Натомість вже фіксуються перші випадки в інших країнах з високим рівнем медицини. Що робиться в країнах третього світу ніхто не знає. Навіть ВОЗ.
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Какая-то извращенная логика. Если за пределами Хубэй зараженных мало то пускай все бегают разносят вирус дальше?
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Какая-то извращенная логика. Если за пределами Хубэй зараженных мало то пускай все бегают разносят вирус дальше?
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Лучшие воздержаться от посылок из Китая, трсцяйогоматери
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посилками не передається.Перевірив на собі. Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4376 Правда з часу їх отримання ще 2 тижні не пройшло так що я вільно кашляю в маршрутках і збиваю температуру протигрипозними засобами. Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7800
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"я вільно кашляю в маршрутках" .
Коли не було маршруток, а були трамваї, казали: "Хам трамвайний".
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Они правы. Угробят вирус карантинами, ВОЗ опять на сухарях голодать будет.
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Кстати, ВОЗ могла бы заняться культивированием вируса. Финансовые риски были бы меньше.
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Хе-хе-хе К попу не ходи: Гербарий своего транша таки добился! Поздравы, Гербарий! Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6060
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В Китаї все починалось з поодиноких випадків . Потім рахунок пішов на десятки , сотні, тисячі, десятки тисяч захворілих. Відповідно зростала кількість померлих. Спалах зростає в геометричній прогресії і до його вершини ще далеко . Натомість вже фіксуються перші випадки в інших країнах з високим рівнем медицини. Що робиться в країнах третього світу ніхто не знає. Навіть ВОЗ.
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І який там знаменник прогрессії, ви не порахували?)))
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Этот ВОЗ - туповатый
Через год- два Китай ещё какой-то вирус создают - и тот пойдёт гулять по миру
СЕГОДНЯ НАДО НАКАЗЫВАТЬ КИТАЙ САНЕЦИЯМИ ЗА ЖТОТ ВИРУС
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Нда , прочел еще раз статью... прямо про превышение необходимой обороны. Ты отбивайся, как хочешь, но вирус убивать нельзя. Это превышение.
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"...предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом" ... Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9770 Как бы выжившие охотой на этих ВОЗнюков не занялись...
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По его словам, рост числа зараженных демонстрирует снижение за последние дни.

Ну, правильно. Китайцы заканчиваются.
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_Похоже решили максимально возможно оттянуть крах международной торговли и бирж. И пох сколько людей надо принести в жертву. Такие крайние меры в сочетании с действиями кетайской власти - признак того насколько дерьмово дело.
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А это ничего ,что два санитарных врача в Японии ,которые работали на карантинном корабле заразились , да и на корабле 454 случая?А в Китае более 1700 медиков заразилось , 30-40 человек принял и в койку. Так наши медики за неделю эпидемии или заразятся или сбегут , у нас ведь нет на всех респираторов и костюмов биозащиты!? А у японцев были, и не помогло!
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Про це і мова, що в Україні медиків вистачить лише на початковий етап спалаху . А далі - повна жопа. Причому зляжуть і ті медики, які не були залучені до ліквідації спалаху і лікування хворих, але мали контакт з носіями .
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читать статью надо. Смертность всего 2% и в основном это старики. Так что твои медики как заболеют так и выздоровеют.
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Пока наши власти мычат что-то нечленораздельное о "китайском пиар-ходе по продаже масок", китайские потенциально зараженные рабочие своим ходом из Борисполя добираются в Житомир... А россияне, узнав об этом, уже принимают меры:

"Моя супруга только что пересекла границу Украина - РФ на автобусе. На границе, с Российской стороны у всех меряют температуру и ищут симптомы коронавирус. Что знают власти о ситуации в Украине, чего не знаем мы?"
https://twitter.com/Insanus64240536/status/1229485517957406720
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Как по мне - на 1 мин.20.сек. замечательная маска из Китая. Берите на вооружение.
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs
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Пара занятных подробностей. В ухане, в 250 м от рынка расположена лаюоратория военных эпидемиологов. Индийцы доказали, что эта гадость не продукт мутаций, а ручонок хомо сапиенс
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Найден источник и механизм начала эпидемии в Ухане.
Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в. мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских дабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер.

https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus

Очевидно, опыты были боевыми: либо по повышению скорости мутации, либо по расширению вариативности передачи, либо "расовая бомба". Это объясняет паническую реакцию на, казалось бы, менее опасный чем грипп вирус.
Скорее всего, из-за режима секретности лабораторий драгоценное первое время ушло на согласования и преодоление секретных протоколов. Наверное, потому и экстраординарные меры, так как сообразили, что вирус не простой...
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какие летучие мыши, образцы вируса совпадают на 99% с вирусами обнаруженными у китайских панголинов. Не тормози, сникерсни.
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Коронавирус COVID-19 за пределами КНР затронул лишь незначительную долю населения, поэтому тотальные меры безопасности были бы излишними.

Это благодаря серьезным мерам безопасности со стороны Китая вирус за пределами КНР затронул лишь незначительную долю населения.

Но высказывания во ВОЗ вполне понятны, при серьезной борьбе с вирусом фармкорпорации недополучат миллиарды.

Кроме того, с помощью таких вирусов уничтожаются наиболее уязвимые слои населения, а это цель многих правительств, чтобы пенсионеров, слабых людей, со слабым имунитетом было как можно меньше. Если к примеру взять Украину, то при большом количестве заболевших туберкулезом закрываются тубдиспансеры, больницы и все эти реформы навязаны Украине извне, чтобы заболевших и умерших было как можно больше.

Для украинской власти коронавирус был бы очень кстати, по сути смертельный вирус намного бы улучшил результаты медицинской еврореформы в Украине.

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Бред какой-то. По сути, ВОЗ должна напротив пропагандировать все возможные меры для того, чтобы эта зараза не расползлась по миру и не уничтожала 2/3 населения планеты. А их главный папуас- то никак не соберется присвоить эпидемии наивысшую степень опасности, теперь вот это бред распространяет- мол, не стоит принимать "чрезмерных мер" против распространения смертельной заразы, лечить которую научатся не раньше, чем через года полтора.... Видно, бабок ему залили немало- те, кто терпит убытки в связи с этими "чрезмерными мерами". Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3482
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_Это... это как "пожарники предостерегли от чрезмерного тушения пожара"... Какая-то фантасмагория.
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"Всеобъемлющие меры могут и не помочь", - сказал он журналистам в Женеве" - Вот это осознали?! Некто Гебрейесус пытается успокоить мировую общественность, и при этом признаёт что даже "всеобъемлющие меры могут и не помочь". Не стоит, мол, так уж слишком суетиться, только помрёте уставшими...
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Это только мне кажется , что последние лет 10 идет геноцид украинцев на государственном уровне? Население или вымаривается условиями жизни или выжимается за рубеж. Я не поклонник социализма и тем более коммунизма и не одобряю большие социальные льготы населению , но создать условия для зарабатывания денег гражданами это основная задача всякого государства если оно хочет существовать , а у нас не государство , а соковыжималка(пардон - баблопресс). Да и для людей преклонного возраста надо хоть какие то условия создать , а то не только им фигу , но и их детям , которые могли бы позаботиться о них создают условия близкие к выживанию , так что и им тяжело о своих родителях заботиться.
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хм..не согласен. я.. Как говорил мой дед - Лучше перебдеть , чем не до бдеть.. Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7749
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ВОЗ, как выяснилось, защищает капиталы, а не здоровье. Крысы паскудные.
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«Ця інфекція не зникне через тиждень.Вона прийде і в Італію,обійде цілий світ,натворивши величезної шкоди в країнах третього світу.Тому готуватися до неї треба вже зараз.Італійські підприємства,могли би почати думати,наприклад,про «роботу на дому»,щоб запобігти масивного інфікування від COVID-19."
Іларія Капуа,директор центру «Оne Health" університету у Флориді.
P.S. В Італії зараз період карнавалу.Венеція жаліється,що приїхали тільки 30% туристів.Люди не розуміють ситуації з цим вірусом і,просто,бояться.
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Как по мне - на 1 мин.20.сек. замечательная маска из Китая. Берите на вооружение.
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs
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Тю. Никакие маски и рядом не стояли. Плюс защита слизистых носоглотки и глаз.
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Предлагаю офис ВОЗу перенести в Ухань!)))
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