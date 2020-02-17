 У Всесвітній організації охорони здоров'я застерігають від надмірних заходів у боротьбі з коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян.
"Це дуже серйозний спалах, і у неї є потенціал зростання, але ми повинні збалансувати (заходи), з огляду на кількість заражених осіб. За межами провінції Хубей епідемія зачепила лише дуже, дуже крихітну, крихітну пропорцію населення", - цитують його слова західні ЗМІ.
Він також виступив проти повного припинення руху круїзних лайнерів у зв'язку з коронавірусом.
"Якщо ми збираємося зупинити кожен круїзний лайнер у світі через малу ймовірність потенційного контакту з потенційним патогеном, то де ми зупинимося?" - зазначив він.
Проти надмірних заходів у боротьбі з коронавірусом виступив і гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
"Заходи слід вживати пропорційно до ситуації. Комплексні заходи можуть і не допомогти", - сказав він журналістам у Женеві.
За його словами, зростання кількості заражених демонструє зниження за останні дні. Однак, попередив Гебреєсус, цю тенденцію слід інтерпретувати з обережністю.
Він навів дані, згідно з якими у 80% заражених спостерігається легкий перебіг хвороби, і пацієнти одужують, у 14% інфікованих виявляються серйозні симптоми, і лише у 5% пацієнтів стан стає критичним, що може привести до смерті.
Гебреєсус також згадав "порівняно невелику кількість" заражених серед дітей і додав, що це явище ще необхідно вивчити.
За інформацією ВООЗ, смертність від COVID-19 - приблизно 2%, і це нижче, ніж у випадку атипової пневмонії (SARS), що бушувала в 2002 - 2003 роках, або близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).
У Китаї зареєстровано вже 70,6 тис. випадків захворювання новим типом коронавірусу, який поширився у грудні з міста Ухань. Померло 1772 особи.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.
Коли не було маршруток, а були трамваї, казали: "Хам трамвайний".
Через год- два Китай ещё какой-то вирус создают - и тот пойдёт гулять по миру
СЕГОДНЯ НАДО НАКАЗЫВАТЬ КИТАЙ САНЕЦИЯМИ ЗА ЖТОТ ВИРУС
Ну, правильно. Китайцы заканчиваются.
"Моя супруга только что пересекла границу Украина - РФ на автобусе. На границе, с Российской стороны у всех меряют температуру и ищут симптомы коронавирус. Что знают власти о ситуации в Украине, чего не знаем мы?"
https://twitter.com/Insanus64240536/status/1229485517957406720
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs
Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в. мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских дабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер.
https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus
Очевидно, опыты были боевыми: либо по повышению скорости мутации, либо по расширению вариативности передачи, либо "расовая бомба". Это объясняет паническую реакцию на, казалось бы, менее опасный чем грипп вирус.
Скорее всего, из-за режима секретности лабораторий драгоценное первое время ушло на согласования и преодоление секретных протоколов. Наверное, потому и экстраординарные меры, так как сообразили, что вирус не простой...
Это благодаря серьезным мерам безопасности со стороны Китая вирус за пределами КНР затронул лишь незначительную долю населения.
Но высказывания во ВОЗ вполне понятны, при серьезной борьбе с вирусом фармкорпорации недополучат миллиарды.
Кроме того, с помощью таких вирусов уничтожаются наиболее уязвимые слои населения, а это цель многих правительств, чтобы пенсионеров, слабых людей, со слабым имунитетом было как можно меньше. Если к примеру взять Украину, то при большом количестве заболевших туберкулезом закрываются тубдиспансеры, больницы и все эти реформы навязаны Украине извне, чтобы заболевших и умерших было как можно больше.
Для украинской власти коронавирус был бы очень кстати, по сути смертельный вирус намного бы улучшил результаты медицинской еврореформы в Украине.
Іларія Капуа,директор центру «Оne Health" університету у Флориді.
P.S. В Італії зараз період карнавалу.Венеція жаліється,що приїхали тільки 30% туристів.Люди не розуміють ситуації з цим вірусом і,просто,бояться.
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs