 У Всесвітній організації охорони здоров'я застерігають від надмірних заходів у боротьбі з коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян.

"Це дуже серйозний спалах, і у неї є потенціал зростання, але ми повинні збалансувати (заходи), з огляду на кількість заражених осіб. За межами провінції Хубей епідемія зачепила лише дуже, дуже крихітну, крихітну пропорцію населення", - цитують його слова західні ЗМІ.

Він також виступив проти повного припинення руху круїзних лайнерів у зв'язку з коронавірусом.

"Якщо ми збираємося зупинити кожен круїзний лайнер у світі через малу ймовірність потенційного контакту з потенційним патогеном, то де ми зупинимося?" - зазначив він.

Проти надмірних заходів у боротьбі з коронавірусом виступив і гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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"Заходи слід вживати пропорційно до ситуації. Комплексні заходи можуть і не допомогти", - сказав він журналістам у Женеві.

За його словами, зростання кількості заражених демонструє зниження за останні дні. Однак, попередив Гебреєсус, цю тенденцію слід інтерпретувати з обережністю.

Він навів дані, згідно з якими у 80% заражених спостерігається легкий перебіг хвороби, і пацієнти одужують, у 14% інфікованих виявляються серйозні симптоми, і лише у 5% пацієнтів стан стає критичним, що може привести до смерті.

Гебреєсус також згадав "порівняно невелику кількість" заражених серед дітей і додав, що це явище ще необхідно вивчити.

За інформацією ВООЗ, смертність від COVID-19 - приблизно 2%, і це нижче, ніж у випадку атипової пневмонії (SARS), що бушувала в 2002 - 2003 роках, або близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).

У Китаї зареєстровано вже 70,6 тис. випадків захворювання новим типом коронавірусу, який поширився у грудні з міста Ухань. Померло 1772 особи.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.