 Наша амбітна мета - за п'ять років вирішити питання квартирної черги військовослужбовців, - заступник міністра оборони Марценюк

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра оборони України Олексій Марценюк, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зафіксували цих 48 тисяч військовослужбовців, ми розраховували, скільки і яких нам треба ресурсів, скільки треба часу, щоб у найближчому майбутньому закрити це питання. Це буде бюджетне фінансування, надлишкове майно, інвестиційні механізми й так далі, щоб розрахувати, чи зможемо ми за п’ять років – це наша амбітна мета – розв’язати питання квартирної черги", – сказав Марценюк.
Заступник міністра оборони уточнив, що житло отримають ті, хто справді його потребує, і що зараз проходить перевірка черги на житло і переведення всіх даних в електронний вигляд.
"Ми вже почали це перевіряти. Ми "діджиталізуємо" нашу чергу. У нас працює команда, яка цим займається. По суті, ми "електронізуємо" квартирні справи, ми робимо сам процес постановки на квартирний облік чи переміщення по гарнізонах більш ефективним, щоб квартирна справа людини один раз була занесена в базу, і вона в електронному вигляді централізовано була доступна з будь-якого гарнізону. Все повинно відбуватися в автоматичному режимі", – розповів Марценюк.
Разом із тим, він наголосив, що "черга на житло є радянським застарілим елементом", тому Міністерство оборони України розпочинає запроваджувати нову систему забезпечення військовослужбовців житлом.
"Ми говоримо про депозитно-монетарну програму. Це означає, що військовослужбовцю будуть нараховуватися конкретні гроші, які потім можна буде використати на купівлю житла чи заставу для іпотеки. Можливо, військовослужбовець захоче купити щось більше, ніж держава могла б йому дати. Можливо, йому в спадок залишать нерухомість і в нього буде житло, а ці гроші він захоче використати на щось інше. Ми хочемо рухатися в бік більш гнучкого забезпечення військовослужбовців", – пояснив він.
2. орки кроют артой
3. потерь нет, но очередь становиться меньше
4. внутри, в своей голове, в своем сердце - моника закончила войну
Вот эта срань, вверху- всего в двух строках пятого абзаца, сверху. В ДВУХ!!!
Ранее есть: Мы зафиксировали... мы рассчитывали... сможем ли мы(с)
Умиляет последний абзац: Мы говорим... мы хотим.(с). Вот тут- я вам поверю!
головне,щоб із зе-команди всі отримали)))
1) Середня площа двокімнатної квартири 60 метрів квадратних.
2) 48000 - в черзі;
3) вартість метра квадратного в новобудові 8000 - 12000 згрн.
Розрахунок:
1) 60х48000х8000=23 040 000 000 грн.;
2) 60х48000х12000=34 560 000 000 грн.;
Звідки взяти гроші:
1) Змінити "недолуго-благочинне" законодавство щодо корупціонерів:
корупційне правопорушення - вкрав у платників податків - пожиттєве позбавлення права обіймати посади в державній службі, органах, бюджетних організаціях. Разом з конфіскацією майна одночасна конфіскація пенсійних заощаджень в пенсійному фонді, ануляція пенсійного стажу.
А не умовно посварити пальчиком, і через три роки з свіжим апетитом(і новим обличчям) welcome до корита. Трохи жорстко, але все ж таки краще ніж смертна кара в Сингапурі чи Китаї. Це було б доброю мотивацією, як на мене, щоб ті, за якими є такі гріхи, як мінімум, задумались перед тим як механічно тирити(бо за 20 з гаком років безкарності в більшості хапуг вже виробився безумовний рефлекс, який, як правило, у другому та всіх наступних поколіннях вже стає вродженим). І навіть в тюрму на довго не потрібно саджати - великі строки - спонукання корупції серед прокурорів та суддів.
2. Частину коштів, які бездарно спалюють на субсидії.
3. Конфіскат та додаткові надходження з митниці. Не знаю, що там Нєфьодов перевіряє(Я спочатку повівся на ті байки) - але за останній рік в магазинах просто навал контрабандних товарів - це жесть. Такого ніколи не було. На базарах продавали, так. Але в магазинах - не пам'ятаю. До чого я це веду, дозволити перевіряти походження товару у реалізаторів(після того, як переглянути фіскальну політику та зменшити неадекватні ПДВ для всіх без різниці груп товарів).
4. Якщо будувати самим(державі), то можливо зменшити собівартість навіть до 5000-9000, як на мене.
Висновок: при бажанні - все реально, і навіть дуже реально в перспективі 2-3 років.
При дырах в бюджете,как в 19году, только зебил вам может верить ввиду отсутствия извилин.