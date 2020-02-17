EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  711  30
Все про:житло (211) квартира (172) Міноборони (3147) військовослужбовці (2648) Марценюк Олексій (1)

 Наша амбітна мета - за п'ять років вирішити питання квартирної черги військовослужбовців, - заступник міністра оборони Марценюк

Близько 48 тисяч військовослужбовців стоять у черзі на отримання житла. Списки перевірять і всіх, хто має законні підстави, забезпечать житлом.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра оборони України Олексій Марценюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зафіксували цих 48 тисяч військовослужбовців, ми розраховували, скільки і яких нам треба ресурсів, скільки треба часу, щоб у найближчому майбутньому закрити це питання. Це буде бюджетне фінансування, надлишкове майно, інвестиційні механізми й так далі, щоб розрахувати, чи зможемо ми за п’ять років – це наша амбітна мета – розв’язати питання квартирної черги", – сказав Марценюк.

Заступник міністра оборони уточнив, що житло отримають ті, хто справді його потребує, і що зараз проходить перевірка черги на житло і переведення всіх даних в електронний вигляд.

"Ми вже почали це перевіряти. Ми "діджиталізуємо" нашу чергу. У нас працює команда, яка цим займається. По суті, ми "електронізуємо" квартирні справи, ми робимо сам процес постановки на квартирний облік чи переміщення по гарнізонах більш ефективним, щоб квартирна справа людини один раз була занесена в базу, і вона в електронному вигляді централізовано була доступна з будь-якого гарнізону. Все повинно відбуватися в автоматичному режимі", – розповів Марценюк.

Разом із тим, він наголосив, що "черга на житло є радянським застарілим елементом", тому Міністерство оборони України розпочинає запроваджувати нову систему забезпечення військовослужбовців житлом.

"Ми говоримо про депозитно-монетарну програму. Це означає, що військовослужбовцю будуть нараховуватися конкретні гроші, які потім можна буде використати на купівлю житла чи заставу для іпотеки. Можливо, військовослужбовець захоче купити щось більше, ніж держава могла б йому дати. Можливо, йому в спадок залишать нерухомість і в нього буде житло, а ці гроші він захоче використати на щось інше. Ми хочемо рухатися в бік більш гнучкого забезпечення військовослужбовців", – пояснив він.

Читайте також: У 2019 році для військовослужбовців придбано 266 квартир за 377 млн грн, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176285
 
 
 Топ коментарі
 
Расскажите алгоритм решения вопроса
 показати весь коментар
 
Де ви зєбуїни будете через 5 років? Там, де нині Богдан? Плануйте краще на 25 років.
 показати весь коментар
 
Каждому по квартире в смартоне.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
пару миллиардов спер и свалил на Сейшелы. Не?
 показати весь коментар
 
Та шо ви такое гаварите) Форменное аскарбление просто. Єто ж слуги народние
 показати весь коментар
 
1. просто пиристать стрилять
2. орки кроют артой
3. потерь нет, но очередь становиться меньше
4. внутри, в своей голове, в своем сердце - моника закончила войну
 показати весь коментар
 
ещё и не начинала. Так что ему нечего и заканчивать. Просто такая забота.. Сено жевать не дают.
 показати весь коментар
 
Де ви зєбуїни будете через 5 років? Там, де нині Богдан? Плануйте краще на 25 років.
 показати весь коментар
 
 
Будем надеяться что это не просто говорильня, как последние 10 месяцев....
 показати весь коментар
 
 
О, зебилы и за ветеранов взялись. Теперь настала очередь им что-то обещать. Ведь обещали ж зарплаты учителям по 400 баксов, обещали лохам комунальные уменьшить и свынарчуков посадить, теперь вот очередные уши для зелёной лапши.
 показати весь коментар
 
Все учителя уже имеют зарплату 4 000 😂
 показати весь коментар
 
 
2+2=? Вы сначала эту задачку решите, а потом и за более серьёзные можно браться. Например: 7х8=?
 показати весь коментар
 
К 2000 году каждая семья будет жить в отдельной квартире.


 показати весь коментар
 
 
1. Мы уже начали 2. Мы диджитализируем 3. мы "электронизуем" 4. мы делаем(с)
Вот эта срань, вверху- всего в двух строках пятого абзаца, сверху. В ДВУХ!!!
Ранее есть: Мы зафиксировали... мы рассчитывали... сможем ли мы(с)
Умиляет последний абзац: Мы говорим... мы хотим.(с). Вот тут- я вам поверю! Наша амбициозная цель - за пять лет решить вопрос квартирной очереди военнослужащих, - замминистра обороны Марценюк - Цензор.НЕТ 6406
 показати весь коментар
 
 
Наша амбициозная цель - за пять лет решить вопрос квартирной очереди военнослужащих, - замминистра обороны Марценюк
головне,щоб із зе-команди всі отримали)))
 показати весь коментар
 
Коррупционеров в Раде мы поменяли на идиотов - Гордон
 показати весь коментар
 
У результаті боротьби з корупцією, в Україну, як правило, приходить русскій мір.
 показати весь коментар
 
 
Когда уберут эту"устаревшую советскую" как будут переводить военнослужащих на другое место службы?
 показати весь коментар
 
Математика проста:
1) Середня площа двокімнатної квартири 60 метрів квадратних.
2) 48000 - в черзі;
3) вартість метра квадратного в новобудові 8000 - 12000 згрн.

Розрахунок:
1) 60х48000х8000=23 040 000 000 грн.;
2) 60х48000х12000=34 560 000 000 грн.;

Звідки взяти гроші:

1) Змінити "недолуго-благочинне" законодавство щодо корупціонерів:
корупційне правопорушення - вкрав у платників податків - пожиттєве позбавлення права обіймати посади в державній службі, органах, бюджетних організаціях. Разом з конфіскацією майна одночасна конфіскація пенсійних заощаджень в пенсійному фонді, ануляція пенсійного стажу.

А не умовно посварити пальчиком, і через три роки з свіжим апетитом(і новим обличчям) welcome до корита. Трохи жорстко, але все ж таки краще ніж смертна кара в Сингапурі чи Китаї. Це було б доброю мотивацією, як на мене, щоб ті, за якими є такі гріхи, як мінімум, задумались перед тим як механічно тирити(бо за 20 з гаком років безкарності в більшості хапуг вже виробився безумовний рефлекс, який, як правило, у другому та всіх наступних поколіннях вже стає вродженим). І навіть в тюрму на довго не потрібно саджати - великі строки - спонукання корупції серед прокурорів та суддів.

2. Частину коштів, які бездарно спалюють на субсидії.

3. Конфіскат та додаткові надходження з митниці. Не знаю, що там Нєфьодов перевіряє(Я спочатку повівся на ті байки) - але за останній рік в магазинах просто навал контрабандних товарів - це жесть. Такого ніколи не було. На базарах продавали, так. Але в магазинах - не пам'ятаю. До чого я це веду, дозволити перевіряти походження товару у реалізаторів(після того, як переглянути фіскальну політику та зменшити неадекватні ПДВ для всіх без різниці груп товарів).

4. Якщо будувати самим(державі), то можливо зменшити собівартість навіть до 5000-9000, як на мене.

Висновок: при бажанні - все реально, і навіть дуже реально в перспективі 2-3 років.
 показати весь коментар
 
Себестоимость строительства в пару раз ниже там можно на половину делить.
 показати весь коментар
 
Вони все у совку літають... Черга на квартиру це шо ???
 показати весь коментар
 
Цель эта не амбициозная, а популистическая и утопическая.
При дырах в бюджете,как в 19году, только зебил вам может верить ввиду отсутствия извилин.
 показати весь коментар
 
блд. патронный завод постройте стратеги !!! бк осталось на 3-5 дней войны в режиме 2014-15 годов. Наша амбициозная цель - за пять лет решить вопрос квартирной очереди военнослужащих, - замминистра обороны Марценюк - Цензор.НЕТ 1884
 показати весь коментар
 
так беня с корешами уже получил лицензию на производство оружия и ударными темпами осваивает оборонзаказ вместо сивочололго атамана педро... свято место пусто не будет
 показати весь коментар
 
 
я о том что большая война с кацапами на носу - а они заняты куй поймешь чем...
 показати весь коментар
 
каждому по палатке что ли? вы сначала генералов прошерстите - каждый год с десяток новых появляется и каждому по квартире в центре Киева выделяется....99% из них еще при совке уже получили квартиры, будучи капитанами и майорами.
 показати весь коментар
 
Секрет простий - розпустити армію і немає проблем. Вазелін презентуючи програму ще на виборах говорив, про скорочення армії. Чи вже забули?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору