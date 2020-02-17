 Наша амбітна мета - за п'ять років вирішити питання квартирної черги військовослужбовців, - заступник міністра оборони Марценюк

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра оборони України Олексій Марценюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зафіксували цих 48 тисяч військовослужбовців, ми розраховували, скільки і яких нам треба ресурсів, скільки треба часу, щоб у найближчому майбутньому закрити це питання. Це буде бюджетне фінансування, надлишкове майно, інвестиційні механізми й так далі, щоб розрахувати, чи зможемо ми за п’ять років – це наша амбітна мета – розв’язати питання квартирної черги", – сказав Марценюк.

Заступник міністра оборони уточнив, що житло отримають ті, хто справді його потребує, і що зараз проходить перевірка черги на житло і переведення всіх даних в електронний вигляд.

"Ми вже почали це перевіряти. Ми "діджиталізуємо" нашу чергу. У нас працює команда, яка цим займається. По суті, ми "електронізуємо" квартирні справи, ми робимо сам процес постановки на квартирний облік чи переміщення по гарнізонах більш ефективним, щоб квартирна справа людини один раз була занесена в базу, і вона в електронному вигляді централізовано була доступна з будь-якого гарнізону. Все повинно відбуватися в автоматичному режимі", – розповів Марценюк.

Разом із тим, він наголосив, що "черга на житло є радянським застарілим елементом", тому Міністерство оборони України розпочинає запроваджувати нову систему забезпечення військовослужбовців житлом.

"Ми говоримо про депозитно-монетарну програму. Це означає, що військовослужбовцю будуть нараховуватися конкретні гроші, які потім можна буде використати на купівлю житла чи заставу для іпотеки. Можливо, військовослужбовець захоче купити щось більше, ніж держава могла б йому дати. Можливо, йому в спадок залишать нерухомість і в нього буде житло, а ці гроші він захоче використати на щось інше. Ми хочемо рухатися в бік більш гнучкого забезпечення військовослужбовців", – пояснив він.

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