 І перші, і другі Мінські угоди мають недоліки, але вони потрібні для санкцій, - Гербст

Про це у інтерв’ю "Радіо НВ" заявив посол США в Україні 2003-2006 роках, почесний президент Українсько-американського університету Конкордія Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мінські угоди, обидві, мають великі недоліки, і я розумію невдоволення української сторони з цим договором. Але, не дивлячись на недоліки, "Мінськ" - він якраз потрібен для санкцій. Тому що Євросоюз наполягає на тому, що Росія має все робити за цими угодами, і, якщо Росія цього не робить, то Європа має накласти санкції. Звісно, вони і наклали, і наразі кожен рік наново їх роблять, і тому вже майже 6 років Росія під санкціями — саме через їх агресію на Донбасі. І з цієї точки зору Мінськ Україні потрібен", - сказав Гербст.

Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції посилили.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання про продовження економічних санкцій проти РФ.

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