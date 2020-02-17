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Все про:Росія (26470) санкції (2512) мінські угоди (1723) Гербст (61)

 І перші, і другі Мінські угоди мають недоліки, але вони потрібні для санкцій, - Гербст

Невдоволення України у зв'язку з мінськими угодами зрозуміле, але саме вони дозволяють зберігати режим санкцій проти Росії.

Про це у інтерв’ю "Радіо НВ" заявив посол США в Україні 2003-2006 роках, почесний президент Українсько-американського університету Конкордія Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мінські угоди, обидві, мають великі недоліки, і я розумію невдоволення української сторони з цим договором. Але, не дивлячись на недоліки, "Мінськ" - він якраз потрібен для санкцій. Тому що Євросоюз наполягає на тому, що Росія має все робити за цими угодами, і, якщо Росія цього не робить, то Європа має накласти санкції. Звісно, вони і наклали, і наразі кожен рік наново їх роблять, і тому вже майже 6 років Росія під санкціями — саме через їх агресію на Донбасі. І з цієї точки зору Мінськ Україні потрібен", - сказав Гербст.

Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції посилили.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання про продовження економічних санкцій проти РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін поки не готовий до того, щоб укласти гідний мир і зупинити агресію на Донбасі, - експосол США Гербст

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176284
 
 
 Топ коментарі
 
Зебобики,Хёрбст очередную табуретку из-под ваших ног вышиб.А вы говорили минские не нужны были.Порох хитрый,мудрый,продуманный,дальновидный Политик.А ваш Зеля ссыкун-уклонист и предатель интересов Украины.Эбонитовую палочку вам в одно место от него.
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Нужно просто объявить, что Россия с Украиной воюет и захватывает украинские земли и под войну оставить все санкции в силе,а как можно налаживать санкции на наблюдателя под названием Россия?
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В общем это можно сравнить с соседями. Один сосед лупит другого, пробил в стене дыру и занял одну из его комнат. Другие соседи ввели против агрессора санкции - не гуляют с ним и не ходят в магазин. Не зовут к себе в гости и не делятся с ним продуктами. И отказываются ему продавать сигареты. И не здороваются.
Ну, почти этого не делают.
От этого агрессора мучает совесть (особенно без сигарет).
При этом соседи стараются помирить соседей. Конечно, с условием, что справедливость будет восстановлена и агрессор уйдет. И тут пострадавший и говорит - а какая разница... Мне все по барабану. Мне бы торчать, и жить спокойно, и вообще в этой комнате не я жил, а моя жена. Мне неприятно, что между нами война - мы же братья.
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Т.е. без Минска - рашка для Европы не агрессор? І перші, і другі Мінські угоди мають недоліки, але вони потрібні для санкцій, - Гербст - Цензор.НЕТ 3573
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да он просто далек от этого - не его проблема, у него своих достаточно.
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Зебобики,Хёрбст очередную табуретку из-под ваших ног вышиб.А вы говорили минские не нужны были.Порох хитрый,мудрый,продуманный,дальновидный Политик.А ваш Зеля ссыкун-уклонист и предатель интересов Украины.Эбонитовую палочку вам в одно место от него.
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Как обидно... Выглядит, будто нам нужен Минский сговор и санкции на РФ.
А ведь нам не это нужно, нам нужно уничтожение имперской россии, будь она хоть РСФСР, хоть московским княжеством.
Мы могли бы снабжать оружием российских сепаратистов с Урала, Сибири, Кавказа, ведь очень много народов порабощенных москвой, которые хотят свободы, да даже русские в сибири, зачастую не хотят быть в одной стране с русскими из москвы. Мы могли бы устроить жутчайший террор в РФ, чтобы каждые полдня взрыв с кучей жертв, чтобы поезда и газопроводы горели, чтобы на заводах были аварии, и постоянные выбросы вроде Бхопала или Чернобыля, которые подорвали бы экономику РФ быстрее и куда неотвратимее чем санкции. Мы могли бы развязать гражданскую войну в РФ поддержав амбиции тупых военных или гебистов. Мы могли бы кошмарить РФ так, как её не кошмарили даже во времена Батыя, и никакие ядерные заряды не смогли бы нам помешать. Но вот какая-то группка украинских, российских и европейских жидков придумала минский сговор, и теперь носится с ним как с писаной торбой. То так повернет, то в чулан поставит, то опять вытащит, как погремушкой перед нашим носом машет. Лишь бы сохранить новый порядок вещей, в котором РФ - глобальная сила, а украинцы - на подсосе у великороссов. Мне мерзко и обидно, что я это понимаю, и многие это понимают, но ничего не можем сделать.
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Вменяемые это понимали с самого начала, при этом не выполняли эти соглашения, ссылаясь на невыполнение их кацапами... А зебилы, мало того нихрена не соображают, так еще и начали с дебильным упорством выполнять и минские ,и кацапские "домашние задания",сдавая страну...
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"...и поэтому уже почти 6 лет Россия под санкциями - именно из-за ее агрессии на Донбассе" - Так санкции из-за агрессии, или из-за формальностей типа Минска? Ты запутался в собственном словоблудии, ХЕРбст. Запутался в причинах и следствиях. Вернее, конечно, дураками вы только прикидываетесь, подлецы! І перші, і другі Мінські угоди мають недоліки, але вони потрібні для санкцій, - Гербст - Цензор.НЕТ 6345
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