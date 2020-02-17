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Все про:бойовик (3091) Нацполіція (9013) тероризм (2224) Донецька область (2368)

 Зрозумів, що це бандити, - експрихильник бойовиків 5 років переховувався від слідства і тепер здався поліцейським

У 2014 році 27-річний безробітний житель Селидового стояв на блокпосту терористів у Ясинуватій, перевіряючи документи і автомобілі, а після цього 5 років жив на нелегальному становищі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Покровського відділу поліції Донецької області.

За даними слідства, у вересні 2014 року чоловік прибув у Донецьк і вступив до лав незаконного збройного формування "Донецьке народне ополчення".

Йому пообіцяли високу зарплату, видали зброю і поставили чергувати на блокпосту в Ясинуватій.

"Як розповів поліцейським ексучасник бандформування, вже через кілька днів він зрозумів, що має справу з бандитами, які погано ставляться як один до одного, так і до цивільного населення. Не отримавши обіцяних грошей, чоловік здав зброю, покинув блокпост і повернувся в Селидове", - сказано в повідомленні поліції.

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"Упродовж п'яти років колишній бойовик вів прихований спосіб життя, намагаючись уникнути покарання за службу в НЗФ", - додали в поліції.

Коли чоловік дізнався, що за законом має можливість бути звільненим від кримінальної відповідальності, то прийшов із повинною в місцеве відділення поліції.

"Нагадуємо, згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, держава гарантує звільнення від відповідальності особи, яка не вчиняла тяжких злочинів проти людей, добровільно покинула лави НЗФ і повідомила про це правоохоронцям", - додали в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176278
 
 
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опошлили идею бандюки...а так -готов был ваивать
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даже тупий орк поняв, а найвеличніший лідєр не доганя
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Орк понял только то, что его на деньги кинули.
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ну а лідєр надіється приподняться) навіть рахунки в оманах відкрило
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Ну, да. Ему- не понравилось. Зато, ему нравилось, при оружии, чувствуя себя Мини-Вершителем, распоряжаться на КПП, шмонать, что-то запрещать... А вот потом- он, типа- понял. Хрень какая-то.
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...проверить орка хорошо нужно..хрен бы его просто так отпустили наемники тамошние.... дежурной причиной стала уже служба на КП у них...... Понял, что это бандиты, - экс-сторонник боевиков 5 лет прятался от следствия и теперь сдался полицейским - Цензор.НЕТ 769..
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Вы видите, на это уже даже никто не обратил внимания. Ибо- действительно причина "дежурная", к которой все привыкли.
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Вот как раз с Ясиноватского поста в Горловку в подвал к безлеру и отправляли ...
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выдали оружие и поставили дежурить на блокпосту - да ладно, ведь до этого все на блокпостах с палкой стояли ну или скалкой, а этот прямь местный рембо с пулемётом.
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