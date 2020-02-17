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Все про:адвокат (718) Зайцева (88) касація (23) Київ (7305) Харків (1650) Дронов (53)

 Винуватці смертельної ДТП у Харкові в 2017 році Зайцева і Дронов не виплачують визначені судом компенсації, - адвокат Матвєєва

Рішення суду про стягнення грошей на виплату компенсації сім’ям загиблих та потерпілим з Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених у справі про ДТП у Харкові, у якій потерпіли 12 осіб, не виконується.

Про це кореспонденту Укрінформу розказала адвокат потерпілих Лариса Матвеєва, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення суду першої інстанції щодо стягнення з засуджених грошових коштів у якості компенсації сім’ям загиблих та потерпілим досі не виконано", - заявила Матвеєва.

За її словами, отримано відповіді на запит до установ, де зараз перебувають засуджені: "Зайцева заборонила давати будь-яку інформацію відносно того, чи вона працює та заробляє будь-які гроші, а Дронов зараз не працює, бо хворіє".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: Верховний Суд розгляне касації Зайцевої та Дронова 3 квітня

Також адвокат повідомила, що Касаційний кримінальний суд Верховного Суду задовольнив клопотання кількох потерпілих у справі брати участь 3 квітня у судовому засіданні між Касаційним кримінальним судом та Київським райсудом Харкова в режимі відеоконференції з Київського райсуду Харкова.

"Касаційний кримінальний суд задовольнив клопотання декількох потерпілих у справі про ДТП на Сумській у Харкові 18 жовтня 2017 року забезпечити проведення засідання між Касаційним кримінальним судом та Київським райсудом Харкова в режимі відеоконференції. Усього 12 потерпілих, але особи тих, хто візьме участі у суді дистанційно, будуть відомі у день суду 3 квітня", - зазначила Матвеєва.

За її словами, клопотання пов'язане, у тому числі, із фінансовим становищем потерпілих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд прийняв до розгляду касацію Дронова, засудженого за смертельну ДТП в Харкові, - адвокатка Матвєєва

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176277
 
 
 Топ коментарі
 
приходит домой исполнитель и описывает все вплоть до зубной щетки. другое дело, что уже все переписано на родственников.что до зайцевой - после отсидки ( короткой,тк выйдет по удо) тут же сядет за руль и снова будет глотать колеса 100%. раскаяния ноль.
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Я бы запретил Зайцеву и Дронову садиться за руль пожизненно. И работать выплачивая компенсацию родственникам. Вообще-то в этом случае больше эмоций, чем рациональности. Кроме того в огромном количестве ДТП в Украине, на 90%, виноваты плохие дороги и плохие правила движения, которые к тому же не исполняются.
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ГЛУПОСТИ! ШАЛАВУ ЗАЙЦЕМУ МОЖНО ПРОДАТЬ НА ОРГАНЫ!
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Первое, вот и все расскание. И второе, типа адвокат , наверное не знает, что вред от преступления возмещается государством, наши преступник неплатежеспособен....
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де таке написано "вред от преступления возмещается государством"?
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може у тебе труднощі розуміння української, чи труднощі перекладу на кацапську?
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Тебе, недоразвитому поясняю, что ГК я не знаю наизусть. Я помню принципы, но не конкретные статьи. Я смотрел ГК. Понятно недоразвитый. Тебе лично называю номер статьи Это статья 1177 Гражданского Кодекса Украины
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Не понимаю, как сидя на зоне можно возместить такую сумму?
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имуществом и добавлением срока-что бы заработал
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"имуществом" - типо продам разЪё..ю тачку на резонансном дтп... и добавьте мне срока стопитсот чтобы я успел крестиком довышивать на нужную сумму по долгам.
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ГЛУПОСТИ! ШАЛАВУ ЗАЙЦЕМУ МОЖНО ПРОДАТЬ НА ОРГАНЫ!
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приходит домой исполнитель и описывает все вплоть до зубной щетки. другое дело, что уже все переписано на родственников.что до зайцевой - после отсидки ( короткой,тк выйдет по удо) тут же сядет за руль и снова будет глотать колеса 100%. раскаяния ноль.
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Нужно менять законы, вплоть до пожизненного.Нужно менять штрафы до 10тыс долларов.За нарушения скоростного режима,правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов.Пешеходу нужно предоставить права трамвая и паровоза.В населённых пунктах скорость не должна превышать 30 км ,как во многих странах ЕС.За 2дня последних автодятлы в Харькове убили 4 пешеходов и много покалечили.
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Не знаю, какая у вас зп, может для вас штраф за превышение скорости 10 тысяч долларов это нормальное наказание. Но другие такую сумму и за 10 лет не насобирают. Это перебор.
Пешеходы и так ходят как трамваи и паровозы, в смысле даже не смотрят на дорогу, перед тем, как встать на пешеходный переход. Если мозгов нет и не ценят сами свою жизнь, то и Закон не поможет.
Ограничивать до 30 это тоже перебор. Я бы оставил точное ограничение в городе до 60 и до 80 на отдельных участках, где нет пешеходных переходов и никаких там +10, или +20 разрешенной надбавки.
Чтобы уменьшить смертность, необходимо максимально развести транспортные и пешеходные точки соприкосновения. Строить надземные и подземные переходы. На светофорах придумать какие то штыри, что ли, которые будут вылазить при желтом и опускаться при зеленом.
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Что значит запретила давать информацию работает ли она, что за бред? Почему исполнительная служба не работает? Что вообще делает министерство юстиции? Почему люди должны бегать по кабинетам и требовать выполнять свою работу?
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Быстро "сдулись" Зайцева и ее родные. А начинали с 50000.00 гривен компенсаций каждому пострадавшему. Ну а Дронов... Вечно больной! Что с хворой людини взять?
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Что толку с того что они сидят! Жрут государственные харчи и ничего не платят родственникам. Посадить их под домашний арест. Пусть ночью сидят по домам, а днем работают в поте лица и выплачивают компенсацию. Так хоть какая-то польза от них будет. Ясно, что оба, особенно Зайцева, неплатежноспособны.
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Я бы запретил Зайцеву и Дронову садиться за руль пожизненно. И работать выплачивая компенсацию родственникам. Вообще-то в этом случае больше эмоций, чем рациональности. Кроме того в огромном количестве ДТП в Украине, на 90%, виноваты плохие дороги и плохие правила движения, которые к тому же не исполняются.
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Говорилось же: посадка в таких случаях - не выход. Оставить на воле на принудительных работах, с выплатой компенсаций потерпевшим - было бы самое то. Но у нас же на первом месте у публики стоит кровожадность: заточить в каземат на длительный срок! При этом всё происходит наоборот: государство полностью их содержит, а они, даже при желании, не могут ничего никому выплачивать.
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