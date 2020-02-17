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 Політика України
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Все про:ветерани (464) Холодов (9)

 Гроші на проєкти для ветеранів можна отримати, змінивши систему оподаткування реалізації сигарет, - нардеп від "СН" Холодов

Народний депутат Андрій Холодов із фракції "Слуга народу" заявив про розробку нового законопроєкту, який може дати бюджету гроші на соціально важливі програми для ветеранів та переселенців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це це він написав у своєму блозі на Кореспонденті.

"У США ветеранам В'єтнамської війни давали ліцензії на торгівлю тютюном на пільгових умовах. В Австрії ліцензії на продаж сигарет за особливими правилами отримують люди з інвалідністю. Часто в країнах ЄС кількість ліцензій на торгівлю тютюном лімітовано, а значить ті, хто її вже отримав, можуть її перепродати або передати в управління, таким чином отримавши пристойні доходи. Або можуть займатися бізнесом самі. Це правильний механізм соціальної підтримки соціально вразливих груп громадян - їм не просто "дають субсидії" або "підвищують виплати", а включають їх в економічні процеси, в бізнес", - написав Холодов.

На його думку, складно уявити, як переконати колег з парламенту проголосувати за щось подібне, але європейські практики в Україні потрібно починати впроваджувати.

Також політик повідомив, що розробив законопроєкт 3016, яким пропонується внести зміни в систему оподаткування реалізації тютюнових виробів, які можуть дати щорічно до 1,5 млрд грн додаткових доходів державі. І ці гроші він пропонує направляти на фінансування програм житлового кредитування для переселенців із Криму і Донбасу і ветеранів АТО.

Далі, Холодов зазначає, що в статті 6 Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я та боротьби проти тютюну (ратифікована Україною в 2006 році) описані цінові і податкові заходи, які є найефективнішим способом скорочення споживання тютюну, особливо - в молодіжному середовищі. Зокрема, один із них - заходи проти forestalling. (Forestalling - це хитрість, пов'язана з регулярним підвищенням акцизів на сигарети. Виробники знають, коли чергове підвищення і перед ним виготовляють більші партії, відправляючи їх на склади, а потім, після підвищення акцизу - продають їх вже за новою ціною).

Конвенція ВООЗ дає Україні право законодавчо обмежити випуск сигарет безпосередньо перед підвищенням акцизів на них або встановити додатковий податок на продукцію, яка вже виготовлена, але ще не доставлена ​​споживачеві, у тому числі в роздрібну торгівлю. Як це працює в Україні? На 90% український ринок сигарет формують 4 великі компанії - Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco і Japan Tobacco International. У кожної є по 2 юридичні особи - виробник і торговий дім. Як правило, акцизи підвищуються 1 січня - а значить в останні місяці року деякі компанії виготовляють запаси сигарет на кілька місяців наперед, продають їх своїм торговим домам, а сигарети відправляють на склад. А вже після 1 січня ці сигарети продають споживачам за цінами, до яких включено підвищений акциз. "Чистий дохід тютюнових корпорацій від такої нехитрої схеми - це як мінімум мільярд гривень щорічно. Цільовий податок для переселенців і ветеранів", - стверджує депутат.

Його законопроєкт 3016 пропонує зафіксувати, що сума акцизів, які платить виробник або імпортер сигарет, в будь-які місяці 4-го кварталу року не може перевищувати середньомісячний обсяг акцизів, які платилися впродовж шести попередніх місяців. Простіше кажучи - в грудні і в липні сума сплачених акцизних податків має бути приблизно однакова і не може відрізнятися в кілька разів. А якщо відрізняється - то це ознаки forestalling і держава накладає штраф у сумі двократного обсягу перевищеного рівня акцизного податку (але не менше 2 млн грн).

Холодов упевнений, що якщо законопроєкт ухвалити в 2020 році, то вже в 2021-му ми отримаємо 1,2-1,5 млрд грн додаткових надходжень до бюджету (з урахуванням підвищення акцизу на 20%).

"Я наполягатиму на тому, щоб ці гроші були спрямовані на соціально важливі цільові програми, зокрема на безвідсоткові кредити на житло для сімей переселенців із Криму і Донбасу, ветеранів АТО. Ці люди нарешті зможуть стати економічно активними, а не працювати тільки "на оренду квартири", як зараз".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176276
 
 
 Топ коментарі
 
Не бережёт он себя. Все о ветеранах и переселенцах думает
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Не бережёт он себя. Все о ветеранах и переселенцах думает
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Ага. За каких то 10% от планируемой прибыли за год этой чьей то затеи. А мог же и 20% заломить!!!
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Як легко планувати. Ляпота... А далі статистика. В 2019 році підняли акцизи на 29%. Доходи держбюджету від підвищення акцизів зросли на ЦІЛИХ 1, 3 %. Це звісно плюс. Мінус - виробництво сигарет впало на 20%. Одночасно зменшилися робочі місця, зарплати, податки.
Напевно держбюджет опинився в мінусі.
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уварилось... утряслось...Понімать нада...

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Шибко много думает... Вот бы ещё для этих слуг ввести налог на мозги... Регрессивный, конечно, а то в бюджет мизер попадёт...)
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те тебя от нее освободить и налоги тебе простить, житель Кипра?
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....ля))))) серьезно??? отето слова министра! економики!?
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Два крупнейших налогоплательщика уже *****...сь.... благодаря супер идеям зеленого стада...вместо них в бюджете появилась огромная дырка...
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А чего ждать когда главный лоббисты этого -- это король теневой табачной контрабанды и его подельники? Они что, враги своему карману
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Прямо «Синдром Гундяєва» у СН, якийсь...
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Знакомая фамилия. По-моему, именно о нем тут писали, как о самом главном реализаторе сигарет, в Киеве, а можэ и не только в Киеве. Тогда, я соглашусь с первым комментом.
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оно еще и кум медведчука по совместительству)
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Нічого крім матюків на адресу "слуг урода" і їх чергової "ініціативи" немає ...
Громадяни , які проголосували за це зелене лайно - Вас в черговий раз "сделали"
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Можно ещё и цены поднять на презервативы, а лишние дети которые без презерватива ,могут быть потом контрактниками в армии,типа как на Параше..."Бабы ещё нарожают" Деньги на проекты для ветеранов можно получить, изменив систему налогообложения реализации сигарет, - нардеп от "СН" Холодов - Цензор.НЕТ 226 Может пора думать по европейски .а не по московскому?
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Деньги для ветеранов есть! Только зелёные твари тырят эти деньги на "оманы" и "Мазерати для мам".
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забрать у богатых, и отдать бедным. где-то мы уже это слышали
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интересно этот самый холодов что от этого иметь будет?
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В 50-е люди заливали кипятком и солью деревья, чтоб не платить натуральный оброк, уничтожали все, но так, что не попасть а лагеря.
Сейчас может произойти тоже самое, нельзя загонять людей в угол, не давая им возможности заработать, душа их налогами.
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Раніше треба було думати. Якщо є чим.

Зебіли повинні страждати!
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А ввести налоги на миллиарды олигархов, в том числе и на заграничные счета, слабо? Или за это можно по фейсу получить?
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Сперва по фейсу надо дать этому уроду чтоб дурь не заходила глубоко в черепушку про мозги молчу Деньги на проекты для ветеранов можно получить, изменив систему налогообложения реализации сигарет, - нардеп от "СН" Холодов - Цензор.НЕТ 367
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Коррупционеров в Раде мы поменяли на идиотов - Гордон
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Еще один любитель смешивать мух с котлетами. Дрюня тупорылый, ты уж определись - или борьба с курением, или наполнение бюджета.
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Как он бедный о табачном бизнесе беспокоится ночами не спит а может обложить Вас слуг уродов налогом этак под 90 % чтоб голова не шаталась и дурью не маялись А все кричат о здоровье нации Уроды
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Що знову тютюновий бізнес будете кошмарити?
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А вы ****** не хотите деньги от налогов потратить на пропаганду здорового образа жизни, на организацию мест для курения, на лечение курильщиков - ведь это их деньги и не с рождения они курильщики - и пагубную привычку получили благодаря отсутствию защиты людей от возмоности получить эту самую пагубную привычку.
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Странно, но акцизная марка позитивно не влияет на качество сигарет...
Практика показывает, что сигареты без акцизных марок не только дешевле, но и качественнее...
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