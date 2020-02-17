 Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус

Про це заявили представники китайського центробанку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.
Банкноти, що надходять з районів із найбільшим поширенням вірусу, вилучать з обігу. Замість них центральний банк випустить велику кількість нових купюр.
Зазначається, що поки невідомо про випадки, коли банкноти ставали джерелом поширення інфекції.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.
Belyi.Mish@Belyi_Mish 1 ч
«Мы понятия не имеем, что, черт возьми, происходит из-за серьезных проблем с прозрачностью в Китае. Нам просто нужно подождать и посмотреть, как отреагируют жертвы Diamond Princess, там уже 19 в критическом…» Да. Больше надежды на честную информацию из Японии и Сингапура
Belyi.Mish@Belyi_Mish 2 ч
Медиа брифинг ВОЗ
«На 40'000 случаев #COVID19 в Китае:
> 80% = легкая болезнь, выздоровление
~ 14% = тяжелые заболевания, пневмония и одышка
~ 5% = критическое заболевание с дыхательной недостаточностью, септическим шоком и полиорганной недостаточностью
2% = вирус смертелен»
- Тебе удалось выбраться из лепрозория.
- Нет я сбежал
Вроде бы найден источник и механизм начала эпидемии в Ухане. Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Что именно делали с образцами летучих мышей, какие опыты проводились - тема отдельная. В докладе речь в основном о начале эпидемии. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских лабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер. Какие манипуляции проводили с исходным вирусом SARS и какие именно цели были у этих исследований, видимо, станет темой каких-то других докладов и исследований.
Belyi.Mish@Belyi_Mish
Споры вокруг происхождения нового коронавирус'а не утихают: "абсолютно ни что не указывает в геноме на искусствоенное происхождение…" Уханьский институт вирусологии отбивается от слухов, что вирус "утёк из лаборатории".
Belyi.Mish@Belyi_Mis
«2019-12-11 | Для того, чтобы собирать летучих мышей и паразитов с тел летучих мышей, Тянь Цзюньхуа и его команда из Уханьского центра по контролю и профилактике заболеваний ходили в десятки темных и влажных беспилотных пещер с риском заражения»
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_5200198
потому как хрен его знает через что "чумка" может передаваться...
Когда-то в средине 90-х все "умные" Европейские и США фирмы решили, что лучше свою продукцию выпускать у самых, по тогдашним меркам в Мире нищих и дешевых рабочих китайцев, вроде как азиатские нищие дурачки ничего не поймут а будут пистячить за 5 долларов в день круглосуточно в 4 смены.
А теперь в Мире на планете Земля все оказывается китайское-спизженое "а пошли вы все бледнолицие Нах, если нас, китайцев 1 миллиард и 400 тысяч на планете Земля.
Сорри, за черный юмор , но компартия Китая добилась невозможного.
проговаривать 7 раз в день :
китайская .уйня , обойди меня !