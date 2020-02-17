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Все про:банкнота (10) Китай (427) COVID-19 (47)

 Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус

Комерційні банки Китаю вилучатимуть купюри, а центробанк проведе дезінфекцію банкнот ультрафіолетом, а після двотижневого карантину - поверне назад в обіг.

Про це заявили представники китайського центробанку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

Банкноти, що надходять з районів із найбільшим поширенням вірусу, вилучать з обігу. Замість них центральний банк випустить велику кількість нових купюр.

Зазначається, що поки невідомо про випадки, коли банкноти ставали джерелом поширення інфекції.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176274
 
 
 Топ коментарі
 


Belyi.Mish@Belyi_Mish 1 ч

«Мы понятия не имеем, что, черт возьми, происходит из-за серьезных проблем с прозрачностью в Китае. Нам просто нужно подождать и посмотреть, как отреагируют жертвы Diamond Princess, там уже 19 в критическом…» Да. Больше надежды на честную информацию из Японии и Сингапура
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Во дела то! Ща наша зелень фокус выкупит и скажет что нас вспышка, и нужно изьять ваши деньги, что бы обеззаразить их!! Ухаха, огонь тема)
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Нічого собі новина. Отже вірус передається не лише повітряно-крапельним шляхом , а і контактним шляхом. Зашибісь.
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Belyi.Mish@Belyi_Mish 1 ч

«Мы понятия не имеем, что, черт возьми, происходит из-за серьезных проблем с прозрачностью в Китае. Нам просто нужно подождать и посмотреть, как отреагируют жертвы Diamond Princess, там уже 19 в критическом…» Да. Больше надежды на честную информацию из Японии и Сингапура
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Belyi.Mish@Belyi_Mish 2 ч

Медиа брифинг ВОЗ
«На 40'000 случаев #COVID19 в Китае:
> 80% = легкая болезнь, выздоровление
~ 14% = тяжелые заболевания, пневмония и одышка
~ 5% = критическое заболевание с дыхательной недостаточностью, септическим шоком и полиорганной недостаточностью
2% = вирус смертелен»
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+16 американцев с подтверждённым положительным тестом.. с двух бортов.. стоят в Арканзасе на карантине
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Нічого собі новина. Отже вірус передається не лише повітряно-крапельним шляхом , а і контактним шляхом. Зашибісь.
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Думаю они не знают как передается. Это больше похоже на панику. Плохо это...
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Це не паніка, а просто мутації вірусу. І якщо очікувалося після перших випадків захворювання, що вірус мутуватиме і основним шляхом його передачі буде повітряно крапельний то в даному випадку виглядає так, що вірус може передаватися хіба що не по телевізору
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Він,досі,успішно виривається з під будь-яких карантинів!!! Ото,й, Зашибісь
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Зачастую, при подсчете купюр, на пальцы плюют. Слюна остается на деньгах, и дальше из рук в руки. Сам подумывал : купюры в фольгу, а сверху кастрюлю с кипятком. А руки мылом, спиртом, и далее по списку.
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Та банкноти це взагалі "клондайк" . Все ж таки безпечніше для розрахунків по максимуму користуватися карткою
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в маршрутке сегодня тетка пальцы облизывала, купюры пересчитывала, а я там езжу, после посылки алиэкспреса, буугагагага.....
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глядя на ник, интересуюсь, - где дело было? Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 3
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_Тоже обдумывал. Мелочь - в емкость со спиртом или иным дез. раствором.. Купюры - ультрафиолет. Или гладить утюгом.
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Во дела то! Ща наша зелень фокус выкупит и скажет что нас вспышка, и нужно изьять ваши деньги, что бы обеззаразить их!! Ухаха, огонь тема)
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Эль-Мюрид перевел импортную статью и пишет следующее:

Вроде бы найден источник и механизм начала эпидемии в Ухане. Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.

По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Что именно делали с образцами летучих мышей, какие опыты проводились - тема отдельная. В докладе речь в основном о начале эпидемии. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских лабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер. Какие манипуляции проводили с исходным вирусом SARS и какие именно цели были у этих исследований, видимо, станет темой каких-то других докладов и исследований.
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Belyi.Mish@Belyi_Mish
Споры вокруг происхождения нового коронавирус'а не утихают: "абсолютно ни что не указывает в геноме на искусствоенное происхождение…" Уханьский институт вирусологии отбивается от слухов, что вирус "утёк из лаборатории".

Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 1105
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ага,й чому він суттєво відрізняється від прототипів...
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Belyi.Mish@Belyi_Mis
«2019-12-11 | Для того, чтобы собирать летучих мышей и паразитов с тел летучих мышей, Тянь Цзюньхуа и его команда из Уханьского центра по контролю и профилактике заболеваний ходили в десятки темных и влажных беспилотных пещер с риском заражения»
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_5200198
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Баальшая страна Кітай, правди недізнатися...Один китаєць,що,виявив вірус,небрехав,але,його зразу грузили держзрадою
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Ця ******* лабораторія для роботи з патогенами 4 класу небезпеки була спроектована і збудована французами. Всі досліджувані матеріали після використання спалюється і не можуть вийти за межі лабораторії. Зараз владою Китаю запропонований черговий фейк з намаганнями перекласти все на стрілочних. Швидше всього мало місце зараження персоналу лабораторії дослідним зразком коронавірусу , який міг розроблятися як бойовий. Тим більше військові вимагали запровадження карантинних заходів ще за 21 день до їх початку. Отже військові тоді вже знали походження вірусу і його можливості.
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Ага, а 99% умерших китайцы. Короче сами себе вирус сделали и выпустили , во тупые...
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может потому.. что в Китае.. китайцев больше..?
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Не особо доверяю подобной конспирологии. Чисто логически - если бы вирус был исскуственным то уже давно продавали б вакцину. Люди разработая подобную хрень одновременно имели бы и средства борьбы с ней, - иначе єто просто самоубийство в стиле доктора Зло.
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_Строго говоря, с т. з. логики это не может служить опровержением рукотворного происхождения короны. Т. к. для разработки средства против вируса сперва требуется создать сам вирус. А уже после необходимы время и усилия чтобы получить антивирус. Могли просто-напросто не успеть, а утечка уже произошла. И всё, адью, пишите письма.
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Ну была б какая-то наработка, знали бы шо с ним делать, а тут просто вакуум, начинают все с нуля. Тем более если вирус из китайской лаборатории.
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_Так они говорят. Но если, допустим, вирус склепали они (а есть публикации в Нейчур, в той лабе в Ухане кетайцы работали с коронавирусами лет. мышей!), то разве они не отрицали бы всё как и это происходит сейчас?
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этот вирус не является искусственным так как в дикой природе есть его носители. Вероятность, что люди создадут точно такой вирус который уже существует в природе равна 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 ( и тут я поленился нули писать)
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А представь, работали над тем, чтобы он не поражал азиатов? И вся планета без войны - китайская. А вирус вырвался из лаборатории недоделанный, и пошел косить всех, и азиатов, и не азиатов.
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Представить можна че угодно. Но иногда банан просто банан)
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Була озвучена версія що вірус "вистрибнув" зі лабораторії здається в Іркутську. Де вже був схожий інцидент кілька років тому. Більш того, вірус "заточено" під людей азійської раси. Їхні шанси захворіти у 6 (шість) разів вищі ніж у європеоїдів. Ось і думайте...
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прекрасная предосторожность...
потому как хрен его знает через что "чумка" может передаваться...
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вирус деактивируется в течении 5 часов без носителя, так что это просто перестраховка.
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какая спора? Вирус не гриб Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 8914. Вирус может быть деактивирован и лежать в грунте или где угодно веками, однако он уже не опасен, представляя собой просто мусор. Так вот данный вирус деактивируется в течении 5 часов без носителя. Вирусы вообще без носителей не могут существовать, они могут лишь паразитировать. Посему меры китайский властей на этот счет лишь перестраховка, видимо кто-то не особо компетентный во власти решил что так спокойней.
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Ну,що за коронний вірус без спори Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 7891 До речі до стоматологів ходити теж опасно. Тривогу підняв окуліст й загинув(лише в очі заглядав) Висноки Ваші...
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ничего удивительного что вирус способен через слизистую глаз проникать в организм, напомнить размеры вирусов? Некоторые бактерии едва в микроскоп разглядишь, так вот вирусы в тысячи раз меньше.
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Одне незрозуміло,в чому ,ви,мене переконуєте Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 230 Що,Вам,нестрашен,той,вірус,що гине через кілька годин на речах,й непотребує повітряно-капельного переносу Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 230 Нехай,я,не заперечую...Щасти,вам.
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я ни в чем не убеждаю, делюсь информацией, которую вы искали, у меня такой стиль общения) ничего личного.
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Коли,я,щось шукаю,то маю потребу,аби превірити себе й роблю,те,досить грунтовно.Бо знаю якою може бути розплата ,за будь-яку помилку, коли на вагах життя й нетільки моє...Неймовірно багато питань немають відповідей...Зовсім немають
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От 5 до 9 -ти дней живет в ожидании носителя.
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бред) что значит живет?) Вирус без носителя не "живет" у него нет никаких признаков жизни.
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напередодні перерив інет з запитом життєздатність вірусів. Й знайшов....,геть нічого. Отакий рівень володіння знаннями про конкретні речі. Але достеменно відомо,що вірусологи довго неживуть
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вирусология серьезная тема и специалистов по ней раз-два и обчелся, так что в инете мало инфы. У нас в одесской области в департаменте охраны здоровья есть отдельный специалист который только этим и занимается - готовит учреждения к возможному удару китайского коронавируса, вот недавно он отчитывался и рассказал некоторые факты. Например о том, что были зафиксированы повторные заболевания, что карантина в 14 дней абсолютно недостаточно, что заражения происходят не только воздушно-капельным и через глаза, но даже от кала больных можно заразиться. т.е. сходил в туалет после больного и слёг с пневмонией(внезапно). Но данный вирус деактивируется в течении 5 часов при нормальной температуре, а высокую вообще не выдерживает. Так что на чуму данный штамм не тянет.
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Й,Ваш, спеціаліст має право на помилку...Важливо,для ,Вас, не стати заручником,чужої,або,своєї,помилки.Ціна завелика.Я,можливо для,Вас, кинув допис.Століття минають а знань,недобавляється.Навкола одні Зе рзних кольорів
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а казали, через речі не передається Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 7114
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это вирус, он передается через ВСЁ и во все открытые дырки на теле (+ глаза и уши), мед.намордник не вариант!
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По логике, вирус не порхает сам по себе, а как бы крепится на аэрозолях, мелких каплях при чихании и кашле. И маска часть этого залпа в лицо таки задержит. И попадет меньшее количество. Если очки - еще меньшее. Если подышать спиртовой настойкой эвкалипта минут десять перед выходом из дома, то ему будет сложнее зацепиться за слизистые дыхательных путей. Вирус проникает и через поры кожи, нужно думать, чем ее обрабатывать перед выходом. И нагрузка на иммунную систему таки будет снижена.
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спокойно "порхает" сам по себе, тупо из за того что практически ничего не весит. Некоторые вирусы могут на километры взлетать при удачных для них обстоятельствах, например попав в воздушный поток. К спирту данный вирус уязвим да. А вот эквалипты ему побоку, это не бактерия.
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"Китай изымет и уничтожит банкноты в районах с большим количеством заболевших коронавирусом" - Это просто грипп (пишут боты и идиоты).
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ну і як уявити "карантин" в Україні, за хабар в 100 $ можна втекти з будь якої лікарні) а купюра заражена буде вірусом, і пішло все це в народ.
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У Китая столько спизженных бабок со всего мира, что триллион налево-триллион направо выкинуть им Пох эту бумагу, если партия прикажет.

Когда-то в средине 90-х все "умные" Европейские и США фирмы решили, что лучше свою продукцию выпускать у самых, по тогдашним меркам в Мире нищих и дешевых рабочих китайцев, вроде как азиатские нищие дурачки ничего не поймут а будут пистячить за 5 долларов в день круглосуточно в 4 смены.
А теперь в Мире на планете Земля все оказывается китайское-спизженое "а пошли вы все бледнолицие Нах, если нас, китайцев 1 миллиард и 400 тысяч на планете Земля. Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 3629
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а кто сказал что эти деньги выкинут? уничтожат N - напечатают N+1
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Коммунизм наступит в "отдельно взятой" провинции Китая..
Сорри, за черный юмор Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 5252, но компартия Китая добилась невозможного.
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сильнейшая молитва от коронавируса :
проговаривать 7 раз в день :
китайская .уйня , обойди меня !
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