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Все про:Росія (26470) Сурков (165) Козак (13) Пристайко (363)

 Кажуть, що прихильника війни Суркова змінив прихильник миру Козак. Ми спостерігаємо, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що українські дипломати думають про зміну в оточенні Путіна і зміни в Конституції РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю чеському виданню Respekt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми все ще їх (зміни до Конституції РФ — ред.) аналізуємо, як і решта світу. Нас цікавлять трохи інші зміни в оточенні Путіна, обмін його радника Суркова на віце-прем'єр-міністра Козака. Дехто каже, що прихильника війни Суркова замінив прихильник миру Козак. Але з "руським міром" треба бути обережними. Ми спостерігатимемо, що планує Козак", - сказав Пристайко.

На його думку, заміна цих двох може бути "ознакою певної трансформації".

Україна, за словами Пристайка, не може ігнорувати російського сусіда, він завжди буде сусідом. Водночас він зауважив, що РФ уже перестала бути нашим найбільшим бізнес-партнером України, і двосторонні зв’язки дедалі слабшають. Для того, щоб так не було, росіяни повинні змінити своє ставлення, підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, Дмитра Козака, який раніше був віцепрем'єром, наприкінці січня призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він також став "куратором України", замінивши Владислава Суркова.

Читайте також: Путін призначив новим куратором окупованого Криму Хуснулліна замість Козака, який змінив Суркова, - РосЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176273
 
   
 Топ коментарі
 
От рассии пахнет только войной и г..ном, и смотреть не фиг
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пристайко ждет пока "Правду" из москвы подвезут - иначе как он новости последние узнает? Говорят, что сторонника войны Суркова сменил сторонник мира Козак. Мы наблюдаем, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3282

Не успел г-н Ермак радостно сообщить что новый куратор украинского направления от РФ Козак "...более договороспособен и благожелателен" и "...установление мира на Донбассе теперь ускорится и станет более практичным", как выяснилось что отставка Суркова не принята.
Сурков продолжает оставаться куратором ДНР\ЛНР которые вычленяются из общеукраинской повестки в отдельное направление. Так что многочасовая болтовня Ермака с Козаком не имеет ничего общего с "установлением мира на Донбассе".
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Очевидно, что проблемы испытываемые российской экономикой и колебания Зеленского, вызванные страхом перед принятием каких-либо контраверсийных решений, потребовали от русских более решительных действий и прямого давления на своих марионеток в украинской власти. Видимо, эти экономические проблемы настолько велики, что дальнейшее промедление с их решением признано неприемлемым, и Путин поручил второму человеку в русской фсбешной иерархии, лично преданному ему украинофобу Патрушеву организовать тайную встречу с Зеленским в кратчайшие сроки и самому в ней участвовать.
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Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличнішим лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну". Зеленський зривається з Буковелю зразу, як Єрмак навішав йому локшини на вуха про те, що росіяни, засліпленні "величчю" коміка, готові прогнутися по всім питанням. Але, коли лох таємно примчав до Оману - пастка зачинилась. Росіяни почувають себе вільно у будь-яких діях - і кілька охоронців коміка просто фізично не можуть протидіяти нахабству кацапів. Брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив. Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. https://enigma.club/articles/yak-razvesti-yanelokha-abo-omanskiy-gachok
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Пройшла інформація, що у той самий час як зелох оманський відпочивав в Омані, там був не тільки Патрушев, але був і *****. Він спостерігав за навчаннями, які проводили військово-морські сили Росії, Китаю та Ірану. Навчання проводилось у північній частині Індійського океану в Оманській затоці. Якщо підтвердиться, що клоун з ним там зустрічався, світить державна зрада.
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Встреча состоялась на фоне сбитого русской ракетой украинского самолёта и гибели 180 человек. Впрочем, Патрушеву не привыкать. Стойкие разговоры о его причастности к взрывам домов в Москве в 1999 и убийству сотен мирных граждан имеют, по мнению компетентных источников, очень веские основания. Так что собеседник у нашего квартального президента был ещё тот. Подготовка по полной что бы всрався, если пойдет на отступ...
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Зебіли, а що там у бубочки з торгівлею на крові?

ВМФ РФ продовжує отримувати українські двигуни для своїх літаків-амфібій.
14 лютого 2020 року з аеродрому ТАНТК ім. Г.М. Берієва піднявся в повітря черговий серійний пошуково-рятувальний літак-амфібія Бе-200ЧС морської авіації ВМФ Росії, що оснащується двома українськими двигунами Д-436ТП.
Повідомляє Промисловий портал
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нема серед фєдєрастів сторонників миру... тим паче, серед путенської гамадріль'ї...
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"Говорят, что сторонника войны Суркова сменил сторонник мира Козак. Мы наблюдаем, - Пристайко..."

Довбойоб, де ти бачив кацапа прихильника миру?
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