 Кажуть, що прихильника війни Суркова змінив прихильник миру Козак. Ми спостерігаємо, - Пристайко

Про це він сказав в інтерв'ю чеському виданню Respekt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми все ще їх (зміни до Конституції РФ — ред.) аналізуємо, як і решта світу. Нас цікавлять трохи інші зміни в оточенні Путіна, обмін його радника Суркова на віце-прем'єр-міністра Козака. Дехто каже, що прихильника війни Суркова замінив прихильник миру Козак. Але з "руським міром" треба бути обережними. Ми спостерігатимемо, що планує Козак", - сказав Пристайко.

На його думку, заміна цих двох може бути "ознакою певної трансформації".

Україна, за словами Пристайка, не може ігнорувати російського сусіда, він завжди буде сусідом. Водночас він зауважив, що РФ уже перестала бути нашим найбільшим бізнес-партнером України, і двосторонні зв’язки дедалі слабшають. Для того, щоб так не було, росіяни повинні змінити своє ставлення, підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, Дмитра Козака, який раніше був віцепрем'єром, наприкінці січня призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він також став "куратором України", замінивши Владислава Суркова.

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